"İnsan için, insanlardan meydana gelen bir toplum için özgürlükten daha ağır bir yük yoktur... İnsana, o mutsuz varlığa dünyaya gelirken birlikte getirdiği özgürlük bağışını bir an önce devredebileceği birini bulmaktan daha çok çile çektiren bir dert yoktur."

***

Nasıl sarsıcı cümleler değil mi?Bilenler bilir...İlk karşılaştığınızda, "Bize uzak şeyler söylüyor, ne de olsa bir Ortodoks Hıristiyan" deyip hesaplaşmaktan kaçacağınız sözler...Ama sonra gün gelir...Bu roman kahramanının bazen gecelerinizi ele geçiren sorgulamalara kapı açtığını itiraf edersiniz...Helesöyledikleri müthiştir.Ve mesela şu satırı okurken hâlâ ürperirim: "İnsanları ancak özgürlüklerinden vazgeçtikleri zaman özgür olduklarına inandıracağız..."

***

insanlık için gizli ama güçlü birolduğunu düşünüyordu...Ona göre insanın maddi ihtiyaçları önce Roma Katolik Kilisesi 'ni, sonra bütün toplumları ele geçirmiş, bir türolup çıkmıştı..."Uygarlık bu kadar maddi bir temel üzerinde sağ kalamaz" diyordu.Batı eninde sonunda bu maddi bağlanmanın ceremesini çekecek,tı...

***

Şimdi ekrandaki diğer penceredeaçık.Hani bomboş bir arazide (otopark) yalnız başlarına bir çekirdek aile ve bir arabanın fotoğraflandığı ve üzerineyazılı kapak!Dosto'nunnin dünyaya çizdikleri kaderHani böyle şeyleri geçmişte biz söylediğimizdediyordunuz, şimdi niye görmezden geliyorsunuz?

