"Halk değildir, burada gördüğünüz şey. Bilincin kışkırtılarak planlı programlı yok edilişini görüyoruz. Herkes körkütük sarhoş olmak ve sanki bir şeyleri unutmak için birbirleriyle yarışıyor..."

Dostoyevski, cumartesi geceleri sokaklara dökülen İngiliz işçi sınıfının hâlini işte böyle anlatıyordu...

"Zifiri karanlık yerin altında havasızlıktan boğulmamak için bir çıkış deliği arıyor ve bulamıyorlar."

Off of!

İfadeye bakın! Muazzam...

***

Bugün Batı'nın bütün çalışan sınıfları aynı durumda...Ve daha o zamanlarda şunu da vurgulamıştı büyük Rus yazar: İngiltere'de iki ayrı kitle vardır.İngilizler(!) ne yaparlar peki?

***

Geçen pazar yazdım, biliyorsunuz...Ve bu ikisinden epey farklı biçimde "sakin bakış"ın temsilcisiçok özel yazarlar...Ben de kim bilir kaçıncı kez Dosto'ya geri döndüm...Kıyı köşe yazılarına, mektuplarına, güncelerine ve onun üzerine yapılmış çalışmalara bakıyorum ve sizi de ara ara haberdar etmek istiyorum.

***

Dostoyevski araştırmacıları ondagörmekte haklılar...Çünkü mesela ABD hakkında çok az şey yazmıştır amande şunu söylemesi nasıl da çarpıcıdır:ABD'nin Londra'da cisimleşenmaddi gücü geride bırakacağı açıktırDosto'ya göre ve

***

romanındaki Yüzbaşı Lebyadkin şöyle bir şey anlatır:"Gazetelerde bir Amerikalının hayat hikâyesini okudum. Koca bir serveti ve fabrikalarını bilimsel kurumlara bırakmış. İskeletini bile akademi öğrencilerinin derste kullanmaları için vasiyet etmiş, derisi ise Amerikan ulusal marşının çalınacağı bir davulun yapımında kullanılacakmış..."Daha o zamandan bütün varlığıyla birdır Amerikalı...

***

Dostoyevski, bu yüzdenhâline acır...Çünkü Batı'nın insanlığın önüne koyduğufikri