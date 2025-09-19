Konumuz Gazze olduğunda...

Sade insanımızın da...

Çokbilmişlerimizin de...

Hepimizin...

Yüzü kıpkırmızı...

Neden?

Dile getirilmesi güç ama apaçık bir mahcubiyetten elbette...

Ve onca acı karşısında izleyici olmaya mecbur bırakılmanın yüzümüze inen sert bir tokat gibi canımızı acıtmasından...

***

Müslüman toplumlaradedi İsrail Dünyanın sade insanlarına damesajları gönderdi...Öyle bir hâl ki...Çok acı, çok!İtiraf edelim ki...sığınıyoruz...Umutsuzluk baskın çıkıyor çünkü...

***

Dilimizi, gözlüklerimizi, basmakalıp yargılarımızı değiştirmek zorundayız...gibi şeyler söyleyipdertlenmelerin hiçbirimize faydası yok!ÇünküBu varsayım uluslararası kuruluşların palavrasıydı...Biliyoruz, Rusya Ukrayna 'ya saldırdığında falan işe yarayan argümanlar, neden İsrail'e karşı işe yaramıyor?

***

İsrail'inolduğu tezinide bırakalım yahu!Ne zaman anlayacağız ki...ABD'nin eli kolu falan değil, ta kendisi olup çıkmış...

***

Ürkelim, sinelim diye mi söylüyorum bunları?

Hayır!

Hem kendimizi ve durduğumuz yeri hem de dünya devletlerinin sıkıştığı cendereyi baştan ele alalım diye söylüyorum.

Düşmanı doğru tarif etmeden nasıl savaşabiliriz?

***



NOT DEFTERİ

İnsan bazen kendi gözyaşlarından utanır. Ama asıl utanması gereken şey, gözyaşlarını saklamak için gülümsemeye çalışmasıdır. Çünkü acısını gizleyen insan aslında iki kere acı çeker. (DOSTOYEVSKİ / Karamazov Kardeşler)