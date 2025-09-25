Yine tane tane anlatmaya çalışayım...

Bir...

İsrail-ABD ortaklığı gitgide pekişiyor, yayılıyor.

Ayın 29'unda Netanyahu bir kez daha Trump'la buluşacak ve korkarım ki bu sefer "akrabalıkları"nı dünyanın kafasına çakacaklar...

O yüzden uzun zamandır ABD'ye "Büyük İsrail" diyorum, biliyorsunuz...

Lakin Ortadoğu'daki "küçük İsrail" de Ortadoğu'da büyümek istiyor.

Bu gerçeği laf kalabalığına getirip (özellikle TV kanallarındaki tartışmalarda) gözümüzden kaçıranlara, "Yok canım öyle şey!" diyenlere dikkat edin ve aldırmayın!

***

İsrail'in "yeni güvenlik mimarisi"nde Suriye özel bir yere sahip...SDG/YPG'yi ise doğal müttefiki olarak görüyor; bunun için ABD ile ortak çalışma yürütüyorlar. Şam yönetimi ve Şara konusundaki pürüzleri ABD'nin halledeceğinden de eminler. (Bu elbette pek çoğumuzun hoşuna gitmiyor, biliyorum ama işaretler böyle söylüyor.)

***

İsrail'in Ortadoğu'da büyüme stratejisinin temelininolduğunu biliyoruz.Gazze'deki soykırımın Körfez ve Suudi Arabistan 'la ortaklık sürecini hırpaladığı; Mısır'ı neredeyse yeniden düşmanlık tanımına doğru ittiği açık.Amaşüphe duyantek bir Ortadoğu uzmanı yok.

***

Dört...

Filistin devletinin tanınması patırtısı kimseyi aldatmasın!

Asla bir çözüm olmayan teslimiyetçi Abbas'ın bile pek yakında Netanyahu tarafından işlevsizleştirileceğini görmüyorsanız, körsünüz demektir.

Gazze ne olacak?

Onca acı, onca soykırım Tel Aviv'in ve Beyaz Saray'ın umurunda değil.

Gazze'yi hem Netanyahu istiyor hem de Büyük İsrail'in patronu Trump...

Önümüzde çok zor günler var.

***



NOT DEFTERİ

Halbuki sonbahar geldi. Paslı sonbahar güneşinin bir yalı rıhtımındaki ağaç yapraklarından çok hususi bir süzülüşü var... Belki de ondan bahsedecektim. (NECİP FAZIL / Savaş Yazıları)