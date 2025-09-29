Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Haşmet Babaoğlu Anlat anlat heyecanlı oluyor da...
İletişim Bilgileri
HAŞMET BABAOĞLU
29 Eylül 2025, Pazartesi HAŞMET BABAOĞLU

Anlat anlat heyecanlı oluyor da...
Sesli dinlemek için tıklayınız.

Bilirsiniz...
Oturmuş eş dost toplu halde laflarken aramızdan biri gözün apaçık gördüğünü inkar ederse veya gerçeğin hilafına "hikaye" anlatmaya kalkarsa...
Diğerlerimiz alaycı bir "hadi lennn!" bakışı atar.
Yaşı biraz geçkin olanlardan "Ufak at da civcivler yesin" tepkisi çıkar.
Sonrası "anlat anlat, heyecanlı oluyor" dalgacılığıdır.

***

Gelelim esas konuya...
Akıllı biri Tom Barrack...
Geçmişte benzer görevleri yapanlara göre bilgisi de kuvvetli.
Trump ve ekibinden (aralarında Dışişleri Bakanı Rubio'nun olduğunu sanmıyorum) istediği gücü aldığına da eminim.
İş de yapıyor, laf da...
Bazen "sömürge valisi" havalarına giriyor, bazen çok iddialı laflar ediyor...
Nihayetinde koskoca adam, "yok, devenin başı" falan da denmiyor.

***

El Cezire'ye demiş ki Tom Barrack...
"Ortadoğu bizim sorunumuz değil, ne istediklerine bölge ülkeleri karar verecek..."
Bizi mi yiyorsun be adam!
Başkanın Trump hem bütün dünyayı Amerikan çıkarları çerçevesinde yeniden şekillendirmeye çalışacak; Rusya ve Çin'i yeryüzünün her köşesinde sıkıştırmak için yapmadığı şey kalmayacak...
İsrail'e aralarda kızıyormuş gibi yapıp sürekli duygusal gaz ve maddi olarak da silah verecek...
Körfez ülkelerini muma çevirecek her hamleye imzasını atacak...
Sonra da "Ortadoğu bizim sorunumuz değil" mavalını dinleyeceğiz ha!

***

Barrack gerçekte ne demek istiyor?
"Biz İsrail'i destekleriz, gerisini Tel Aviv'le kurduğunuz ilişkiler belirler" demek mi bu?

***

Yavaş yavaş fark ediyorsunuz, değil mi?
Halklar için ABD'nin müdahaleleri tahammül edilir olmaktan çıkmak üzere...
Dikkatle bakın, göreceksiniz; Ortadoğu'da da, Avrupa'da da halklar onlara empoze edilen düzenin "dışına" çıktı çıkacak haldeler.
Devletler de bu yüzden huzursuzlar.
Beyaz Saray bunu görüyor....
O yüzden yeni bir imaj, yeni bir plan peşinde...
Dikkatli olalım!

***

NOT DEFTERİ

Netice şudur ki, akıl denilen müessese bugün hâdiseler üstündeki tahakküm kudretini kaybetmiştir. Ufkumuzda eşya ve hâdiselerin müstakil bir iradeyle şahlandığını görüyoruz. Medeniyet bütün aletleriyle topyekün vahşetin emrine geçmek üzere. ( NECİP FAZIL / Savaş Yazıları)

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >