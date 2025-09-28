"Kafası vardı...

Kültürü vardı...

Üslubu vardı...

Çilesi vardı...

İmanı vardı...

Şüpheleri vardı...

Nefs murakabesi vardı...

Estetiği vardı...

Cesareti vardı...

Hasılı bir fikir ve sanat adamına gereken vasıflardan birçok payı vardı... Onun yokluğunu, ölüm tarihi olan bugün, bu vasıfların yokluğunda seyrediyoruz."

***

Nasıl sarsıcı sözler, değil mi?Oysa herkes onları dargın biliyordu.Öyleydiler de...

***

uzun süre yedikleriiçtikleri ayrı gitmemiş ama ün geldiktensonra da aralarındaki dostluk yerinisürekli huzursuzluğa bırakmıştı.Birbirlerini çalıntı eserler kaleme almakla bile suçladılar; bu yüzden mahkemelerde süründüler...Oysa yazımın girişine koyduğum ve ne zaman okusam etkilendiğim satırlara bakın...Nasıl da Safa'nın hakkını vermektedir Necip Fazıl ...İnanılmasa asla yazılamayacak kelimeler arzı endam etmektedir...İnsan sorar o zaman:Sessiz kalsaydınız...Ama niye hakaretler, küfürler havalarda uçuştu?

***

Geçen gün kitaplığımı karıştırırken Peyami Safa 'nınromanını görünce çekip çıkardım, altını çizdiğim satırlara bir daha baktım.Bir yerde "Niye yalnızız?" sorusuna şu cevabı veriyor Safa:"Biz, hepimizyalnızız ve yalnızkalacağız..."

***

dan kim bilir hangi saikle şu satırın da altını çizmişim:

***