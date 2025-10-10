Tam sevineceğiz, insanlığımızdan utandırıyorlar...
Yüzleri, üstleri başları parıl parıl çocukların yapay zekâyla birleştirilmiş "Gazze'de ateşkes" fotoğraflarını yaymaya başlıyorlar; arkada İsrail bayrakları falan dalgalanıyor.
Sakat kalmış, toza bulanmış, aç biilaç çocukları gözlerden böyle saklayacaklarını sanıyorlar...
Yalan dünya, gerçek acıyı bastırmaya çalışıyor.
Çok büyük bir kavga bu!
Hafife aldığınız anda tökezler, düşersiniz...
***Önce şunu bilelim...
***Hamas'ın açıklamasındaki "Bu anlaşma halkımızın büyük iradesi, birliği ve kahramanca mücadelesinin ürünüdür" cümlesini defalarca okudum...
***Şimdi iki taraf oluşacak...
***Ben bu satırları yazarken siyonistler hâlâ Gazze'yi bombalıyordu.
***
Şimdi bazıları da çıkacak, Hamas'ı, Gazzelileri eleştirecek...
Bütün hesapları siyasi çekişme ve kulis dedikodularına dayalı, Gazzelilerin izzeti ve cesaretine uzak, ruh yağmacısı tiplere aldırmayın...
Direniş kırılmadı; hayır!
Direniş şimdi bütün dünyaya ayna tutuyor, yayılıyor, büyüyor.
***
NOT DEFTERİ
Rüyada bile aşk acısından korkarım ben. Sen "Beraber gidelim" diyebilirdin, ama, ben acı çekmeden seninle bir yerlere gidebileceğimden emin değilim. (CARMELA FRATANTONIO / Sevgili Richard Gere)