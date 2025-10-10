Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haşmet Babaoğlu Çok büyük bir kavga bu!
HAŞMET BABAOĞLU
10 Ekim 2025, Cuma

Çok büyük bir kavga bu!


Tam sevineceğiz, insanlığımızdan utandırıyorlar...
Yüzleri, üstleri başları parıl parıl çocukların yapay zekâyla birleştirilmiş "Gazze'de ateşkes" fotoğraflarını yaymaya başlıyorlar; arkada İsrail bayrakları falan dalgalanıyor.
Sakat kalmış, toza bulanmış, aç biilaç çocukları gözlerden böyle saklayacaklarını sanıyorlar...
Yalan dünya, gerçek acıyı bastırmaya çalışıyor.
Çok büyük bir kavga bu!
Hafife aldığınız anda tökezler, düşersiniz...

***

Önce şunu bilelim...
Filistin halkı özgür, dünyanın geri kalanının durumu fena!
Sonra da şunu kabul edelim...
Çocukların yüzü azıcık bile olsa gülecekse, elbette biz de gülümseyeceğiz.
Ateşkes, bir nebze soluk, şiddetli ağrılara merhem ve azıcık tebessümdür.

***

Hamas'ın açıklamasındaki "Bu anlaşma halkımızın büyük iradesi, birliği ve kahramanca mücadelesinin ürünüdür" cümlesini defalarca okudum...
Siz de okuyun, tekrar tekrar...

***

Şimdi iki taraf oluşacak...
Bir taraf yavaş yavaş Gazze'yi Filistin olmaktan çıkarmaya çalışacak...
Diğer taraf ateşkesin yeni bir mücadele ve Filistin gerçeğinin pekişmesi için bir başlangıç olmasını hedefleyecek...
Türkiye, Cumhurbaşkanımızın da açık ifadesiyle ikinci taraftadır ve bunda ısrarlı olacağız.

***

Ben bu satırları yazarken siyonistler hâlâ Gazze'yi bombalıyordu.
Şaşırdık mı? Hayır!
Yazımı editörlere teslim ettiğim saatlerde de henüz İsrail ateşkesi onaylamak için toplanmamış olacak.
Fark etmez!
Gerçek şu ki...
Barış yok! Ateşkes var.
Barış bir terim sadece; içi iyice boşaltılmış bir terim.
İçini doldurmak için uzun yılların geçmesi gerekiyor.

***

Şimdi bazıları da çıkacak, Hamas'ı, Gazzelileri eleştirecek...
Bütün hesapları siyasi çekişme ve kulis dedikodularına dayalı, Gazzelilerin izzeti ve cesaretine uzak, ruh yağmacısı tiplere aldırmayın...
Direniş kırılmadı; hayır!
Direniş şimdi bütün dünyaya ayna tutuyor, yayılıyor, büyüyor.

***


NOT DEFTERİ
Rüyada bile aşk acısından korkarım ben. Sen "Beraber gidelim" diyebilirdin, ama, ben acı çekmeden seninle bir yerlere gidebileceğimden emin değilim. (CARMELA FRATANTONIO / Sevgili Richard Gere)

