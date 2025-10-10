Tam sevineceğiz, insanlığımızdan utandırıyorlar...

Yüzleri, üstleri başları parıl parıl çocukların yapay zekâyla birleştirilmiş "Gazze'de ateşkes" fotoğraflarını yaymaya başlıyorlar; arkada İsrail bayrakları falan dalgalanıyor.

Sakat kalmış, toza bulanmış, aç biilaç çocukları gözlerden böyle saklayacaklarını sanıyorlar...

Yalan dünya, gerçek acıyı bastırmaya çalışıyor.

Çok büyük bir kavga bu!

Hafife aldığınız anda tökezler, düşersiniz...

***

Önce şunu bilelim...Sonra da şunu kabul edelim...Çocukların yüzü azıcık bile olsa gülecekse, elbette biz de gülümseyeceğiz.Ateşkes, bir nebze soluk, şiddetli ağrılara merhem ve azıcık tebessümdür.

***

Hamas 'ın açıklamasındakicümlesini defalarcaokudum...Siz de okuyun, tekrar tekrar...

***

Şimdioluşacak...Bir taraf yavaş yavaş Gazze 'yi Filistin olmaktan çıkarmaya çalışacak...Diğer taraf ateşkesin yeni bir mücadele ve Filistin gerçeğinin pekişmesi için bir başlangıç olmasını hedefleyecek...

***

Ben bu satırları yazarken siyonistler hâlâ Gazze'yi bombalıyordu.Şaşırdık mı? Hayır!Yazımı editörlere teslim ettiğim saatlerde de henüz İsrail ateşkesi onaylamak için toplanmamış olacak.Fark etmez!Gerçek şu ki...

***

Şimdi bazıları da çıkacak, Hamas'ı, Gazzelileri eleştirecek...

Bütün hesapları siyasi çekişme ve kulis dedikodularına dayalı, Gazzelilerin izzeti ve cesaretine uzak, ruh yağmacısı tiplere aldırmayın...

Direniş kırılmadı; hayır!

Direniş şimdi bütün dünyaya ayna tutuyor, yayılıyor, büyüyor.

***



NOT DEFTERİ

Rüyada bile aşk acısından korkarım ben. Sen "Beraber gidelim" diyebilirdin, ama, ben acı çekmeden seninle bir yerlere gidebileceğimden emin değilim. (CARMELA FRATANTONIO / Sevgili Richard Gere)