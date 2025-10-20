Barış lafı ağızlarda çok dolanmaya başladı mı, korkarım.
Savaşın fenası hazırlanıyordur...
Paranoya mı?
Evet, diyene...
1905-1914 ve 1930-1939 arasını bir daha çalışmasını öneririm...
Kaç defa yazdım burada örneklerle...
Hele İkinci Büyük Savaş öncesi ortalıkta saldırmazlık paktlarından, barış masalarından geçilmiyordu.
Herkesin ağzında tek bir kelime vardı: "Barış."
***
Ortalıkta savaş suçlusu Blair dolaşıyor yine...
Bu adamın yine "barış elçisi" haline getirilmesi mesela...
Cidden acıklı bir güldürü değil mi?
***
Mesela...
Oturmuş tv'deki çubukluları izlerken içinizden şöyle şeyler geçirmiyor musunuz?
Trump barış düşüncesinde samimi idiyse, iktidara geldiği anda dostu Netanyahu'ya silah ve para desteğini keserek
siyonist saldırganlığı durdurabilirdi?
***
Bu işler nasıl dönüyor, düşünmeyelim istiyorlar...
2023 sonundan bu yana ABD hazinesinden İsrail'e katliam yapsın diye kaç para harcadı?
Birçok uzman bu rakamın 25 milyar dolara yaklaştığını iddia ediyor.
***
Gelelim Avrupa'ya...
Putin, hakiki bir barış istemiyor mu sanıyoruz?
Saldırgan olabilir, saldırgan görünebilir, zayıf olduğu duygusu vermiş olabilir.
Tamam ama saf biri değil Rusya lideri...
Avrupa'daki "savaş makinesi"nin bir yandan sürekli güçlendirildiğini, hatta Almanya'nın durup dururken askerileştirildiğini görüyor.
Niye kolayından masaya otursun, kendinizi onun yerine koyun!
***
Almanya'da artık Hitler yok!
Almanya eski Almanya değil...
Almanya zengin fakat Batı Bloku'nun uslu çocuğu, vs.
Hepsi doğru ama bunları söyleyenler sadece kılığa kıyafete bakmanızı istiyorlar.
İşin esası şu soruda gizli: Almanya, tıpkı geçen yüzyılda olduğu gibi Rusya'ya savaş açma ödevini mi üstlendi?
İşte bugün gizlenen fakat yarının gerçeği olan mesele...
***
Benden size tavsiye...
Uyduruk ekran tartışmalarına kapılmayın...
Uluslararası siyasate dair güncel ezberleri boş verin...
İçinizden geçen yalın sorular gerçeklere çok daha fazla temas eder, emin olun.
***
NOT DEFTERİ
Hiçbir zaman vazgeçmek istemediği özgürlüğünü yitirmesi ne demekti? Elbette herkesin yakalandığı hırslara ve acılara yeniden bağlanmak demekti. ( NORMAN MAILER / Çıplak ve Ölü )