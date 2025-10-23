Keşke hepsi bir dizide olsaydı...
Öyle "laf olsun, vakit geçsin" diye her gün birkaç saat izledikten sonra günlük hayatımıza dönseydik...
Ama hepsi gerçek işte!
***
Trump sürekli barıştan söz ederek dünyayı savaşa hazırlıyor.
Trump
bir sahne figürü...
Dünya tiyatro olmuş...
Kulis fena hâlde karanlık.
Bunu anlayın artık...
***
Ve bu patırtının ortasında...
Gazzeliler hepimize "ders" veriyor...
Şimdi tam olarak kavramakta zorluk çektiğimiz, muhtemelen daha sonra kafamıza dank edecek bir ders...
Devasa bir enkazın içinden "artık olmayan ev"lerine çoluk çocuk geri dönüyorlar.
Yurt nedir, nasıldır, esas yeri neresidir, hepimize baştan öğretiyorlar.
***
Uzmanlar enkaz hakkında şöyle konuşuyor: "Gazze'nin yüzde 84'ü, kuzey bölgesinin tamamı enkaz. 60 milyon ton moloz. Temizlenmesi uzun yıllar alır ve sıfırdan bir şehir kurmaktan kat kat zordur."
Gazzelilerin umurunda değil bu soğuk
gerçekler.
DÖNÜŞ
eyleminin bizatihi kendisi "yeniden dirilmek"
onlar için...
Ve bu hâlleri "düşmanlarını" delirtiyor, daha da delirtecek...
Gazze
direndikçe dünya daha çok çözülüyor...
Uygarlık denilen ne varsa boyaları dökülüyor...
***
Ya Venezuela muhalefetinden ucuz bir siyoniste
Trump'ın alkışları
ve İsrail'in sırıtışı altında Nobel Barış
Ödülü
verilmesine ne demeli?
"Hadi ya, ne saçmalık!" deyip geçemiyoruz da artık!
Ülkesinin işgalini savunan ve karşılığında muazzam petrol rezervlerini ABD'ye peşkeş çekeceğini açıklayan kepaze birine Nobel Barış Ödülü'nü vermek
,
Batı'nın ahlaki temellerinin fena hâlde aşındığı
gerçeğini yüzümüze çarpıyor.
Ama halklar için hayırlı bir yanı da olacak bu olayın...
"Barış"
ın anlamı hakkında en baştan düşünmeye başlayacaklar; okullarda öğretilenler, TV ekranlarında cilalanıp duran laflar
, hepsi bir yana bırakılacak, şüpheniz olmasın!
***
Tam bu satırları yazarken, cep telefonuma bir haber düşüyor:
"ABD deniz piyadeleri ve özel kuvvetleri Venezuela açıklarına yığınak yapıyor."
***
NOT DEFTERİ
Geleceği çözmek için geçmişi kurtarmalıyız. O hâlde basit kuralım şudur: Bir ağacı kestiğinizde, ondan yaptığınız şey en az kestiğiniz şey kadar mucizevi olmalıdır. (RICHARD POWERS / Overstory)