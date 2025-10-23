Keşke hepsi bir dizide olsaydı...

Öyle "laf olsun, vakit geçsin" diye her gün birkaç saat izledikten sonra günlük hayatımıza dönseydik...

Ama hepsi gerçek işte!

***

Trump bir sahne figürü...Kulis fena hâlde karanlık.Bunu anlayın artık...

***

Ve bu patırtının ortasında...Şimdi tam olarak kavramakta zorluk çektiğimiz, muhtemelen daha sonra kafamıza dank edecek bir ders...Devasa bir enkazın içinden "artık olmayan ev"lerine çoluk çocuk geri dönüyorlar.

***

Uzmanlar enkaz hakkında şöyle konuşuyor:Gazzelilerin umurunda değil bu soğukgerçekler.eyleminin bizatihi kendisionlar için...Ve bu hâlleri "düşmanlarını" delirtiyor, daha da delirtecek... Gazze direndikçe dünya daha çok çözülüyor...

***

YaTrump'ın alkışlarıve İsrail'in sırıtışı altında Nobel Barış Ödülüverilmesine ne demeli?"Hadi ya, ne saçmalık!" deyip geçemiyoruz da artık!Batı'nın ahlaki temellerinin fena hâlde aşındığıgerçeğini yüzümüze çarpıyor.Ama halklar için hayırlı bir yanı da olacak bu olayın...ın anlamı hakkında en baştan düşünmeye başlayacaklar;, hepsi bir yana bırakılacak, şüpheniz olmasın!

***

Tam bu satırları yazarken, cep telefonuma bir haber düşüyor:

"ABD deniz piyadeleri ve özel kuvvetleri Venezuela açıklarına yığınak yapıyor."

***



NOT DEFTERİ

Geleceği çözmek için geçmişi kurtarmalıyız. O hâlde basit kuralım şudur: Bir ağacı kestiğinizde, ondan yaptığınız şey en az kestiğiniz şey kadar mucizevi olmalıdır. (RICHARD POWERS / Overstory)