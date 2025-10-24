TV'yi açıyorsun, sürekli organik gıdalardan bahsediyorlar...

Gazetelerde sağlıklı ve organik yiyecekler üzerine pek havalı, pek şık yazılar çıkıyor...

Sosyal medya mı?

Herkes çokbilmiş...

Herkes sağlık istiyor...

Herkes doğal gıda delisi...

***

Gerçek ne peki?Malum tayfaya bakın, göreceksiniz;Zaten ilgi de lafta kaldı.Eve giderken sık sık bir organik ürünler mağazasının önünden geçiyorum;, çok fark var.Artık önünde arabalar park etmiyor, tezgâhtar beyefendi bazen uyukluyor...Ne oluyor yahu!

***

Hepimiz gerçeği biliyoruz ama itiraf etmeye yanaşmıyoruz.karşısında bu konularhoş muhabbetten öteye gidemiyor.Zaten sabah akşam ultra işlenmiş gıda yiyen ama öğlen salatasınanereye kadar?Sağlıklı yiyecek konusu damıza meze oldu, anlayacağınız.

***

Hesaplaşılması gereken çok nokta var...Artan gıda talebi...Doğal ürünlerin pazarda kazandığı değerin yaygın tüketimi engellemesi...Bu problemlerle iki TV programıyla, üç işyeri laflamasıyla ve mahallede açılangibi yollarla çözüm bulmak imkânsız.Soru şu:Öyle bir an geldiğinde...Sigara reklamlarını nasıl bitirdilerse, margarini de bırakıverirler mesela...Lakin o güne kadar kitlesel sağlık sizlere ömür!

***

Şunu özellikle vurgulayıp yazımı kapatayım...

Yeni modalarla olacak şey değildi bu...

Eski tat ve alışkanlıklara sahip çıkmamız gerekiyordu...

Orada çuvalladık asıl!

Kelle paça çorbasını midesi kalkmadan içen kaç genç kaldı?

Babaanne yemeklerine geri dönebilir miyiz?

***



NOT DEFTERİ

Sevmek uyumaya benziyor. Uyurken nasıl müdafaasız oluyorsak, severken de öyleyiz. (KEMAL TAHİR / Hür Şehrin İnsanları)