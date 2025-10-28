Görüntüler tepki çekmişmiş...

Olayı gören mahalle sakinleri yetkililerin derhal önlem almasını istemişmiş...

Akran zorbalığıymış...

Giderek artıyormuş...

E sonra?

saçından çekilipyerlerde sürüklenmesinden, tekmeleratılmasından söz ediyorum.Videosunu sosyal medyada görmüşsünüzdür...Geçenlerde de bir başka şehirde dört beş kız öğrencinin ellerinde bıçakla bir kızı evine kadar kovalayışlarının görüntülerini izlemiştik...12 yaşında bir kızı, yaşıtı başka kızların oyun oynayacağız diye parka çağırıp tam bir saat boyunca (süreyi dikkatli okudunuz mu?) dövdükleri videoyu da izlemişsinizdir belki...

Uyduruktan uzmanlar çıkartılıyor ekranlara; kuru kuru laflar ve hep o terim:Sanki bunu deyince meselenin yarısı halloluyormuş gibi...Hayır!Kabul edilebilir, anlaşılabilir, yarın öbür gün geçecek bir dışavurum falan değil bu şiddet!Ve itiraf edelim artık...Bu yaşananlarürünü...Bu yaşananlarokul bahçelerine, parklara, sokaklarayansıması...

İntikam, öfke ve kin duygusuna bulanmış...Gelecek fikrinin sararıp solduğu...Elinde bıçakla arkadaşlarını eve kadar kovalayan dört kız çocuğunu,ne zaman kadar görmezden gelebiliriz?

Şunu da not edeyim...

Bu tür olaylarda üç unsur var:

Zorba, kurban ve seyirci...

Videoları muazzam bir kayıtsızlıkla çekenler ile bizim aramızdaki "seyircilik" bağını hiç düşündünüz mü?

NOT DEFTERİ

Bizi heyecanlandıran arzuların karşısında, haddini bilmenin bilgeliği vardı, "Ne çok şey istiyorsun hayattan!" (ANNIE ERNAUX / Seneler)