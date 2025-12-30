"Çok uzun zamandır orta öğrenimin çeşitli kademelerinde yöneticilik yapıyorum" diyor temiz yüzlü beyefendi...

Çok düzgün, hatta resmi diyebileceğim cümlelerle konuşmasından anlamalıydım.

Kahvelerimizi yudumlarken laflamaya başlamıştık...

"Bakın" diye devam ediyor; "size bir şey söyleyeyim mi? Beş yıl öncesine kadar her sınıfta derslerini ve okulu ciddiye alan en az on, on beş öğrenci olurdu. Son yıllarda şaşırıyoruz; her sınıfta böyle öğrencilerin sayısı artık üçü geçmiyor."

"Eh, dünya çok hızlı değişiyor, çocuklar bunun dışında kalabilir miydi?" diye soruyorum...

Cevabı ikimiz de biliyoruz.

Esas kanaatimi belirtiyorum: "Benim gördüğüm kadarıyla velilerden başka eğitim-öğretime hâlâ inanan kalmadı."

Buruk bir gülümsemeyle bakıyor bana...

"Onlar da aslında derslerin yararına falan değil yarışa inanıyorlar" diyor; "Toplum içinde azıcık daha iyi bir yer elde etme yarışına; hepsi o kadar!"

***

Kahveler bitip vedalaştıktan sonra yazımı yazmaya dönüyorum...Hepimiz biliyoruz işte, yalan yok!Devasa ve çok eski bir yapının orta yerindebekler gibi yeni yılı da devirip geçireceğiz işte!Malum, son yıllarda ( haklı olarak) müfredatı önemsedik, müfredattaki değişiklik ve yeniliklerin önemine inandık....Eh, nihayetinde yetişkiniz, yukarıdan bakıyoruz.Oysa

***

Geçenlerde X'te bir odada eğitim üzerine laflıyorduk... İstanbul 'un seçkin bir üniversitesinde hoca olan dostum aldı mikrofonu ve şöyle dedi:Sustuk hepimiz...Sonra şunu ekledi: "Ben üç, dört yıldır umudumu kaybettim. Ortaöğrenim düzeyini geçememiş bir çocuğa üniversitede ne öğretilebilir?"

***

Bu konuda yazılacak çok şey var...

Özellikle de velilere dayalı öğretim sisteminin problemlerini en baştan tartışmak zorundayız.

Yeni yılda bana hatırlatın!

***



NOT DEFTERİ

Yalnızca kaybetmeye mahkûm tipler işler kötüyken büyük kararlar alır. Hayatını değiştirmek isteyen, büyük kararları her şey yolunda gözükürken yapar. (DOUGLAS COUPLAND / Oyuncu)