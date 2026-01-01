Nereden nereye gidiyor insanlık?
Tam da bunu tanımlamak için...
Şu sıra size sürekli ekonomiden, teknolojiden ve mutlaka yapay zekâdan falan bahsedecekler...
Bizim medya da bayılır böyle şeylere...
ALDIRMAYIN!
Modern "ilerleme putu"nun gösterişli yollarına takılmayın!
***
Biliyoruz artık...
Bunların hepsi siyonizmin cilaları...
Silin hepsini...
Gazze'yi alın merkeze ve öyle bakın dünyaya!
***
Ve çok zamandır...
İnsanlık batıyor...
Gazze
bu gerçeği yüzümüze tokat gibi vuruyor, artık anlayın!
***
Bugün o gündür, başlangıç olsun...
Bütün 2026 yılı...
Gazze'den kopmadığımız, her meseleyi Gazze'yle tarttığımız yıl olsun...
***
Rasyonel kisveli global yalanlar kalp sahibi gözleri aldatamıyor artık...
Gazze sağolsun, var olsun!
***
Ateşkesmiş...
Geçiniz!
Sözde 10 Ekim'de yürürlüğe girmişti ya ateşkes...
Büyük İsrail
ABD'nin başkanı ekim sonunda her şeyin "mükemmel yürüdüğünü" söylüyordu, hatırlıyor musunuz?
İsrail günde ortalama 25 saldırı yapıyor ateşkes başladığından beri...
Ateşkesten bu yana çoğunluğu sivillerden 400 kişinin şehit edildiğini açıkladı geçenlerde Hamas...
Bir Hamas
militanını vurmak için ailesinin oturduğu evin tamamını havaya uçuruyor siyonistler ama global medyada hâkim olan ateşkes söylemi olduğu için bunları öğrenemiyorsunuz.
Ateşkes boyunca öldürülen Gazzelilerin çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturuyor.
Söz verilen yardımların Gazze'ye girmesine hâlâ izin verilmiyor.
***
Arap devletleri olumsuzlukları duymak, görmek, konuşmak istemiyor.
İsrail'in yalan propaganda örtüsünü kaldırmak için bir tek Türkiye
direniyor.
Bir de haklarını yemeyelim, Avrupa sokaklarının "sade insanları"
antisiyonist
bilinci ayakta tutmaya devam ediyor.
***
Bugün ve yeni yıl boyunca Gazze'yi haykıralım.
Yerimizi iyice netleştirelim.
Her şeyden önce kendimiz için yapalım bunu...
Çünkü zulmü görüyoruz.
İsyan ediyoruz...
Safımız belli...
Hem dünyaya hem de mahşere dair bir kayıt düşelim istiyoruz.
***
NOT DEFTERİ
Saçların hâlâ daha mı uzun ömrümüzden? Yaşamak için göğü sana uzatan bulut ağacından daha mı uzun hâlâ? (MAHMUT DERVİŞ / Biz Kaybettik Aşk da Kazanmadı)