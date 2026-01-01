Nereden nereye gidiyor insanlık?

Tam da bunu tanımlamak için...

Şu sıra size sürekli ekonomiden, teknolojiden ve mutlaka yapay zekâdan falan bahsedecekler...

Bizim medya da bayılır böyle şeylere...

ALDIRMAYIN!

Modern "ilerleme putu"nun gösterişli yollarına takılmayın!

***

Biliyoruz artık...

***

Ve çok zamandır...İnsanlık batıyor... Gazze bu gerçeği yüzümüze tokat gibi vuruyor, artık anlayın!

***

***

Rasyonel kisveli global yalanlar kalp sahibi gözleri aldatamıyor artık...Gazze sağolsun, var olsun!

***

Ateşkesmiş...Geçiniz!Sözde 10 Ekim'de yürürlüğe girmişti ya ateşkes...Büyük İsrail ABD'nin başkanı ekim sonunda her şeyin "mükemmel yürüdüğünü" söylüyordu, hatırlıyor musunuz?İsrail günde ortalama 25 saldırı yapıyor ateşkes başladığından beri...Bir Hamas militanını vurmak için ailesinin oturduğu evin tamamını havaya uçuruyor siyonistler ama global medyada hâkim olan ateşkes söylemi olduğu için bunları öğrenemiyorsunuz.Ateşkes boyunca öldürülen Gazzelilerin çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturuyor.Söz verilen yardımların Gazze'ye girmesine hâlâ izin verilmiyor.

***

Arap devletleri olumsuzlukları duymak, görmek, konuşmak istemiyor.İsrail'in yalan propaganda örtüsünü kaldırmak için bir tekdireniyor.Bir de haklarını yemeyelim,antisiyonistbilinci ayakta tutmaya devam ediyor.

***

Bugün ve yeni yıl boyunca Gazze'yi haykıralım.

Yerimizi iyice netleştirelim.

Her şeyden önce kendimiz için yapalım bunu...

Çünkü zulmü görüyoruz.

İsyan ediyoruz...

Safımız belli...

Hem dünyaya hem de mahşere dair bir kayıt düşelim istiyoruz.

***



NOT DEFTERİ

Saçların hâlâ daha mı uzun ömrümüzden? Yaşamak için göğü sana uzatan bulut ağacından daha mı uzun hâlâ? (MAHMUT DERVİŞ / Biz Kaybettik Aşk da Kazanmadı)