Rusya'nın, Mariupol kentini hedef alan kuşatması sona ermek üzere. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Mariupol kentinden Zaporijya'ya insani koridor açılacağını söyledi.

Bu şehrin Rusya tarafından ele geçirilmesiyle birlikte savaşın önemli cephelerinden bir tanesi kapanmış olacak.



UKRAYNA'YA SAVAŞ UÇAĞI

Bu arada bilinmeyen bir ülkenin Ukrayna'ya savaş uçakları verdiği anlaşıldı ve bu uçaklar Mariupol'de ortaya çıktı. Tabii bu bilinmeyen ülkenin Amerika olduğu tahmin ediliyor.

Amerika'nın eski Moskova Büyükelçisi McFall da dün yaptığı bir açıklamada "Putin'in bu kadar zalim olduğunu hiç düşünmemiştim" dedi. Yani anlayacağınız, savaşta cepheler kapansa bile psikolojik savaş tüm şiddetiyle devam ediyor.



TERÖR YİNE SAHNEDE

Türkiye'ye gelirsek, dün Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan bir zırhlı araca el yapımı patlayıcı (EYP) ile saldırı düzenlendi. 1 infaz memuru şehit oldu, 7'si de yaralandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ olay yerinde incelemelerde bulundu. Gelen açıklamalara göre olay bir terör eylemi.



30 TERÖRİST ETKİSİZ

El yapımı patlayıcı kullanılmış olması da bunun delili. Belli ki Pençe-Kilit Operasyonu, teröristlerin canını çok yakmış. Zira Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamasına göre Irak'ın kuzeyinde 30 terörist etkisiz hale getirilmiş.

Dileriz bombalı terör eyleminin failleri en yakın zamanda adalet önüne çıkar ve terör örgütleriyle iş tutan siyasi partiler de akıllarını başlarına toplarlar.



G.AFRİKA'DA SEL FELAKETİ

Tabii dünyada sadece insan kaynaklı felaketler olmuyor. Güney Afrika'daki sel felaketinde 500 kişi hayatını kaybetti.

İnsanlığı bitirecek olayın bir doğa felaketi mi yoksa suni bir felaket mi olacağı yaşadığımız günlerin hararetli tartışma konusu olmaya devam ediyor.