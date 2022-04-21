Video Haber Mehmet Barlas | Pençe-Kilit Operasyonu PKK'nın canını yaktı
Mehmet Barlas | Pençe-Kilit Operasyonu PKK'nın canını yaktı

Mehmet Barlas | Pençe-Kilit Operasyonu PKK'nın canını yaktı

21.04.2022 | 08:20

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mehmet Barlas | Pençe-Kilit Operasyonu PKK’nın canını yaktı 02:24
Mehmet Barlas | Pençe-Kilit Operasyonu PKK'nın canını yaktı 21.04.2022 | 08:20
Emine Erdoğan, kadın girişimcilerle iftarda buluştu | Video 00:29
Emine Erdoğan, kadın girişimcilerle iftarda buluştu | Video 20.04.2022 | 23:33
Uyuşturucu baskınında uçaksavar mermisi ele geçirildi | Video 01:25
Uyuşturucu baskınında uçaksavar mermisi ele geçirildi | Video 20.04.2022 | 22:53
Son dakika: Sporcularla iftar buluşması! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar | Video 10:53
Son dakika: Sporcularla iftar buluşması! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video 20.04.2022 | 20:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te karşılaştığı çocuklarla uzun süre sohbet etti | Video 03:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te karşılaştığı çocuklarla uzun süre sohbet etti | Video 20.04.2022 | 17:51
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan 1915 olayları açıklaması: Yok hükmündedir | Video 02:20
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 1915 olayları açıklaması: "Yok hükmündedir" | Video 20.04.2022 | 16:30
Başkan Erdoğan’dan 6’lı muhalefete gönderme: Bırakın 2023 seçimlerini 2023’ü bile göremeyecekler | Video 46:48
Başkan Erdoğan'dan 6'lı muhalefete gönderme: "Bırakın 2023 seçimlerini 2023'ü bile göremeyecekler" | Video 20.04.2022 | 13:07
Bursa’daki bombalı saldırının hemen ardından yaşananlar kamerada | Video 00:33
Bursa'daki bombalı saldırının hemen ardından yaşananlar kamerada | Video 20.04.2022 | 12:19
Başkan Erdoğan’dan Yuvam Hesabı müjdesi Yüzde 4 getiri sağlayacak | Video 01:44
Başkan Erdoğan'dan "Yuvam Hesabı" müjdesi "Yüzde 4 getiri sağlayacak" | Video 20.04.2022 | 13:01
Son Dakika: Irak’ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit operasyonundan yeni görüntüler... | Video 01:15
Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit operasyonundan yeni görüntüler... | Video 20.04.2022 | 12:09
SON DAKİKA: Bursa’da servis aracına bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar | Video 00:30
SON DAKİKA: Bursa'da servis aracına bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar | Video 20.04.2022 | 10:57
Dilek Güngör | Kirada ayrımcılık suç! 02:52
Dilek Güngör | Kirada ayrımcılık suç! 20.04.2022 | 10:55
Salih Tuna | Onun yerine biz mi utanalım 03:44
Salih Tuna | Onun yerine biz mi utanalım 20.04.2022 | 10:49
SON DAKİKA! Bursa’daki hain saldırının görüntüleri ortaya çıktı! EYP böyle patlatıldı | Video 01:22
SON DAKİKA! Bursa'daki hain saldırının görüntüleri ortaya çıktı! EYP böyle patlatıldı | Video 20.04.2022 | 10:44
Hilal Kaplan | CHP-Saadet-İşçi Partisi tezkereye ’Hayır’ demişti 03:15
Hilal Kaplan | CHP-Saadet-İşçi Partisi tezkereye 'Hayır' demişti 20.04.2022 | 10:36
Cezaevi servisine bombalı saldırı! 1 şehit! Abdullah Ağar hain saldırıyı yorumladı | Video 08:12
Cezaevi servisine bombalı saldırı! 1 şehit! Abdullah Ağar hain saldırıyı yorumladı | Video 20.04.2022 | 10:21
Melih Altınok | Fransa’dakiler Müslüman da Filistin’dekiler böcek mi İvo Bey? 05:09
Melih Altınok | Fransa'dakiler Müslüman da Filistin'dekiler böcek mi İvo Bey? 20.04.2022 | 09:41
Bursa’da hain saldırı! Bursa Valisi Yakup Canbolat saldırı hakkında konuştu | Video 00:42
Bursa'da hain saldırı! Bursa Valisi Yakup Canbolat saldırı hakkında konuştu | Video 20.04.2022 | 09:34
Mehmet Barlas | Twitter’ın satılmasının ötesi 02:54
Mehmet Barlas | Twitter'ın satılmasının ötesi 20.04.2022 | 09:36
Kırıkkale’de yükselen alevler korkuttu | Video 00:14
Kırıkkale'de yükselen alevler korkuttu | Video 20.04.2022 | 00:16

Mehmet Barlas'ın 21.04.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA