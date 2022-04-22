Rusya'nın, Mariupol ablukası sona ermek üzere. Rusların ele geçirmediği tek yer olan Azovstal çelik fabrikasında kalan 2 bin kişinin zarar görmeden tahliye edilmesi için Putin emir verdi. Bu 2 bin kişinin içinde Ukrayna askerleri dışında kimlerin olduğu merak konusuydu. Eğer fabrika bombalarla yerle bir edilseydi bu soruların hiçbiri cevap bulamayacaktı. Şimdi en azından Rusya açıklarsa cevapları öğreneceğiz.



PUTİN'DEN KORKUTAN TEHDİT

Bu arada Putin, İsveç'i ve Finlandiya'yı NATO üyeliği konusunda uyardı. Eğer böyle bir şey olursa nükleer konumlanmaların değişeceğini söyledi. Bir ülkenin NATO'ya kabulü bütün ülkelerin onayına bağlı. 1980 darbesinin asıl sebebi, Yunanistan'ın Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan beri NATO'nun dışında bulunması ve NATO'ya dahil edilmek istenmesiydi. Buna tek itiraz eden ülke de Türkiye'ydi. Darbe sonrası Türkiye, Rogers Planı'na onay verdi ve Yunanistan, NATO'ya geri dönebildi.

Prensip olarak NATO'nun böyle bir şekilde genişlemesi, Türkiye'nin faydasına mıdır değil midir bu da ayrı bir tartışma konusu. Veya Rusya'nın sıkıştırıldığı bir dünya daha mı güvenlidir?



ERDOĞAN'DAN İSRAİL HAMLESİ

İsrail'de gerilim devam ediyor. Ancak Türkiye'nin İsrail ile yeniden tesis ettiği diplomatik ilişkiler etkisini göstermeye başladı. Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girmesini bayrama kadar yasakladı. Bu da gerilimi düşürdü.



SIRA HİNDİSTAN'DA

Rusya karşıtı Batı ittifakı, cepheyi genişletmek için elinden geleni yapıyor. Pakistan bu cephede tavır almadığı için İmran Han'a bir nevi darbe yapılmıştı. Şimdi sıra bu konuda net tavır almayan Hindistan'a geldi. Hindistan'a şimdilik havuç taktiği deneniyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Hindistan ile ilişkilerin gelişmesi için Hint vatandaşlarına vize verilmesini kolaylaştırılacak.



ABD VE AVRUPA ZORDA

Batı cephesi, Rusya'ya yaptırımlar konusunda birbirine de baskı yapıyor. ABD'den gelen baskılar sonucu Almanya yıl sonundan itibaren Rusya'dan petrol almayacağını açıkladı. Tabii doğalgazın konusu bile geçmedi. Çünkü Alman ekonomisi, Rus doğalgazına muhtaç. Biden'ın anketlerdeki desteği düştükçe eski Başkan Trump'ın da yıldızı parlıyor.

Trump bir İngiliz gazeteciyle söyleşi yaparken konu geçen seçimlerdeki hilelere gelince ortam gerildi. Trump, "İngiliz gazeteci dürüst değil" diyerek yayını terk etti. Trump'ın rakibi Hillary Clinton ise o seçimde kendisine özel danışman olan kişilerin kimliklerini saklamaya çalışıyor. Asıl savaşın Ukrayna'da değil, Amerika'nın içinde geçtiği de ayrı bir gerçek.