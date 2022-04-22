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OTOMATİK OYNAT
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Mehmet Barlas | İsrail'de durum gergin 22.04.2022 | 14:22
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e vatandaştan HDP tepkisi! | Video 22.04.2022 | 00:33
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Son dakika: Irak'a Pençe-Kilit Notası! | Video 21.04.2022 | 19:36
04:29
09:06
Mavi Vatan-2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı | Video 21.04.2022 | 18:54
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Kadıköy’de metruk binanın çatısı alevlere teslim oldu | Video 21.04.2022 | 18:26
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Haşmet Babaoğlu | Nasılız bakalım? 21.04.2022 | 14:49
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Mehmet Barlas'ın 22.04.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...