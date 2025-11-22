Dünyaca ünlü Belçikalı sanatçı Lara Fabian, önceki gece Haliç'teki bir otelde müzikseverlerle buluştu. Bu özel gecede, Fabian ilk kez İstanbul'da yemekli bir konsept sahnesiyle sevenlerinin karşısına çıktı. Siyah şık ve sade bir elbise ile hayranlarını selamlayan sanatçı İstanbul'a her geldiğinde sahene alırken ayrıca bir heyecan yaşadığını belirtti.

Lara Fabian, Je t'aime, Adagio, Caruso ve Broken Vow gibi klasikleşmiş şarkılarını bu kez benzersiz bir atmosferde seslendirdi.

30 yılı aşkın kariyerinde yirminin üzerinde albüm çıkaran Lara Fabian, dünya çapında 20 milyondan fazla albüm satışıyla müzik tarihinin en etkileyici vokallerinden biri olarak kabul ediliyor.

Fransızca, İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca performanslarıyla çok kültürlü bir hayran kitlesine sahip olan sanatçı, duygusal yorum gücüyle dinleyicilerine her defasında derin bir bağ kurma fırsatı sunuyor.



KAYAHAN'A SAYGI DURUŞU

Türk müziğinin unutulmaz ismi Kayahan'ın 1991 yılında yayınlanan klasik eseri Yemin Ettim, geçen haftalarda Bahadır Tatlıöz ve Çağan Şengül yorumuyla yeniden hayat bulmuş ve ilk versiyonu büyük beğeni toplamıştı. Efsaneleşen şarkı, şimdi bu başarılı yorum ve akustik bir atmosferde yeniden müzikseverlerle buluşuyor. Akustik şarkının duygusal derinliğini yalın bir tonda hissettiren, içten ve samimi bir yorum sunuyor.

Sahnedeki güçlü duygusu ve özgün tarzıyla bilinen Bahadır Tatlıöz, duru ve saf vokaliyle dikkat çeken Çağan Şengül ile bu projede yine güçlü bir uyum yakalıyor.

Bahadır Tatlıöz tarafından yeniden düzenlenen akustik versiyon, gitarın ve klarnetin ön planda olduğu sadelikte ilerliyor. Bu projesinde de akustik klibin yönetmenliğini de üstlenen Bahadır Tatlıöz, şarkının ruhunu görsel olarak da yansıtan minimal bir anlatım tercih ediyor. Kayahan'ın müzikal mirasına duyulan saygıyla hazırlanan Yemin Ettim (Akustik), geçmişin izlerini geleceğe taşıyan bir anma niteliği taşıyor.



EMRAH KARADUMAN VE MAVİ GRİ'DEN SÜRPRİZ İŞ BİRLİĞİ!

Başarılı prodüktör Emrah Karaduman ve alternatif rock grubu Mavi Gri, O Değil Ki şarkısında bir araya geldi. Şarkının söz ve müziği projenin aynı zamanda prodüktörlüğünü de üstlenenEmrah Karaduman imzası taşırken mix'i Karaduman ve Luca Pretolesi, mastering çalışması ise Luca Pretolesi tarafından yapıldı.

Karaduman'ın elektronik altyapılara olan hakimiyeti Akif Alkan'ın karakteristik vokal performansı ile birleşince ortaya güçlü bir sentez çıktı. O Değil Ki, dinleyicilere duygusal derinlik ve modern sound'un bir arada sunulduğu katmanlı bir müzik deneyimi vadediyor. Şarkıyla eş zamanlı olarak yayınlanan ve Şile'de bir günde çekilen video klibin yönetmen koltuğunda Ahmet Fatih Tarıl oturuyor.