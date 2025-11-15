Türk sanat muziğinin en güçlü kadın seslerinden biri olarak kabul edilen Muazzez Abacı, 7 Kasım 1947'de Ankara'da dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren klasik Türk müziğine ilgi duyan Abacı, sesinin gücü ve yorumundaki duygu derinliği sayesinde kısa surede dikkatleri üzerine çekti.

Genç yaşta müzik eğitimine başlayan Abacı, dönemin önemli hocalarından aldığı derslerle repertuvarını geliştirdi. 1970'li yılların başında sahneye adım atarak kısa surede Turkiye'nin en saygın gazinoları ve buyuk orkestralarının aranan ismi haline geldi. Kariyerinin temelini oluşturan özellikler; titizlikle işlenmiş güçlü sesi, eserleri adeta yaşayan bir hikayeye dönüştüren duygusal yorumu ve sahne disiplini oldu.

Muazzez Abacı'nın seslendirdiği pek çok eser, Türk müzik tarihinde klasikler arasına girdi.

Yıllar Utansın, Sensiz Olmuyor, Izdırap, Dünya Güzeli, Geceler, Dilek Taşı, Bizim Şarkımız gibi şarkılar, onun güçlü sesiyle ölümsüzleşti. 1970'lerden 2000'lere uzanan kariyerinde onlarca albüm yayımlayan sanatçı hem usta bestekarların eserlerini hem de modern düzenlemelerle yeniden yorumlanan klasik parçaları seslendirerek geniş bir hayran kitlesine ulaştı.







SAHNELERİN ZARİF DURUŞU

Muazzez Abacı sadece sesiyle değil, sahne zarafeti ve klasik tarzıyla da Türkiye'de 'diva' unvanını hak eden ender isimlerden biri oldu. Kültür ve sanat dünyasındaki duruşu, tavrı, hitap biçimi ve sahne estetiği onu döneminin diğer kadın vokallerinden ayırarak özel bir yere taşıdı. Kariyeri boyunca birçok genç müzisyene ilham veren Abacı, repertuvar bilgisi, yorum gücü ve sanatçı kimliği ile Türk sanat müziğinin yaşayan efsanelerinden biri olarak gösterildi.

Meslektaşları tarafından her zaman saygıyla anılan sanatçı, güçlü karakteriyle hem sahnede hem de kamera önünde kalıcı bir kültürel miras bıraktı.



TÜRK MÜZİĞİNİN BÜYÜK SESİ SUSTU

Türk müziğinin "dev sesi" olarak anılan Muazzez Abacı, 78. doğum gününde hayatını kaybetti. Onun vefatı, yalnızca sanat camiasını değil; yıllardır şarkılarıyla büyüyen milyonlarca dinleyiciyi de derinden uzdu. Muazzez Abacı, Türk sanat müziğinin en parlak yıldızlarından biri olarak hafızalarda yaşamaya devam edecek.

Ardında bıraktığı eserler, sahne duruşu ve müzikal mirasıyla gelecek nesillere ışık tutmayı sürdürecek.







ALTIN SAATLER'DE KIVANÇ KAŞAR RÜZGARI

İstanbul gece hayatının son yıllardaki en dikkat çekici konseptlerinden biri olan altın saatler, Klein Entertainment Grubu'nun yaratıcısı Burak Yön imzasını taşıyor. Müziği ve sahne atmosferiyle kısa sürede fenomen haline gelen bu özel gecelerin yıldızı ise kuşkusuz Kıvanç Kaşar. Türkçe poptan arabeske, halk oyunlarından dizi müziklerine uzanan geniş bir repertuvarla dinleyicilerin karşısına çıkan Kaşar, sahnede sadece ritimleriyle değil, etkileyici sahne performansıyla da izleyenleri büyülüyor. Dram yüklü şarkılara getirdiği farklı dokunuşlar ve kendine has cover'larıyla Altın Saatler sahnesine duygusal bir derinlik katıyor.







YURTDIŞINDAKİ ÜNLÜLERE TEPKİ

Türkiye'de yaşanan acı olayların, özellikle de şehit haberlerinin ardından ülke genelinde sanatçılar, sporcular ve milyonlarca vatandaş sosyal medyada Türk bayrağı paylaşarak dayanışma sergiliyor. Ancak aynı duyarlılığı yurtdışında yaşayan Türk kökenli ünlülerde görmek neredeyse imkansız hale geldi. Son donemde dikkat çeken tartışma, Avrupa'da, Amerika'da veya başka ülkelerde yaşayan; uluslararası arenada başarı yakalamış Türk sanatçıların, Türkiye'de şehit haberi geldiğinde ya da ulusal yas ilan edildiğinde sessiz kalmaları üzerine yoğunlaştı. Türk bayrağı dahi paylaşmamaları, sosyal medyada "Neredesiniz?" sorularını beraberinde getirdi.