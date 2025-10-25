Caz müziğin en önemli yorumcularından Grammy ödüllü Diana Krall, uzun bir aradan sonra İstanbul'da sahne alacak.

Cazın gelmiş geçmiş en iyi isimlerinden olan Diana Krall, müzikseverlerin büyük bir özlemle beklediği bu muhteşem konserde, 1 Kasım 2025 tarihinde Volkswagen Arena'da müzikseverlerle buluşacak.

Billboard Caz Albümleri listesinin zirvesinde sekiz albümü bulunan tek caz şarkıcısı unvanına sahip Diana Krall, benzersiz sanatçılığı ile zamanımızın en tanınan sanatçılarından biri olmayı başarmış bir isim.

Grammy ödüllü sanatçı, eşsiz vokali ve usta piyanistliği ile caz müziğine yön veren bir isim olarak biliniyor.

Kendine has tarzıyla caz, pop ve bossa nova türlerini harmanlayan Krall, dünya çapında milyonlarca albüm satışıyla müzik tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Sanatçının unutulmaz şarkıları ve canlı performansları, hayranlarına müzikle dolu bir gece vadediyor.

10 YIL ARADAN SONRA GERİ DÖNÜŞ

Epifoni organizasyonuyla önümüzdeki günlerde gerçekleşecek konser, cazseverlere İstanbul'da unutulmaz bir deneyim yaşatacak.



TEOMAN ŞARKI YAZARLIĞI VE DİSKOGRAFİSİNE NOKTA KOYUYOR!

Dokuz şarkıdan oluşan, Kırılganlar Kralı adındaki albümle, Teoman şarkı yazarlığına son veriyor ve diskografisini kapatıyor. Bu albüm, sözel dünyası açısından bir konsept albüm. Teoman'ın Sayın Bay Rock Yıldızı adlı romanındaki Timur'un hikayelerini anlatıyor. Teoman'ın değil, onun alter egosu Timur'un hayatı.

Albüm, müzikseverlere Teoman'ın kariyerinde farklı bir sayfa açmaktan ziyade, bir kapanış noktası olarak sunuluyor. Sanatçının edebiyat ve müziği bir araya getirdiği bu özel proje, Türk rock müzik tarihinde kalıcı bir iz bırakmaya aday.

Albümde Kırılganlar Kralı, The End, 'geceyarısı, sisli deniz...', Çiçek Tarhları, 'Annecim, Eriyorsun, Ölüyorsun', Narcissus, Karadut Lekeleri, Kent ve Tuz, Ruhun Karanlık Gecesi adlı şarkılar yer alıyor. Albümün çıkış şarkısı, aynı zamanda albüme adını da veren Kırılganlar Kralı yalnızca bir albüm değil; Teoman'ın yıllar süren müzikal yolculuğunun kapanış perdesi. Sanatçı, bu albümle şarkılarına, sahne personasına ve diskografisine veda ediyor.



SANTİ'DEN DRAMA SERİSİNİN YENİ HALKASI CYPHER YAYINDA!

Santi, Drama albümünün ikinci bölümünü müjdeleyen ilk single'ı Cypher ile dinleyiciyle buluştu. 17 Ekim'de Sony Music Türkiye etiketiyle yayımlanan parça, Drama V1'de kurduğu karanlık ve agresif atmosferi bu kez oldschool hip-hop ruhuyla buluşturuyor.

Prodüktörlüğünü Vua'nın üstlendiği, söz ve bestesi Santi'ye ait şarkının klip yönetmenliğini Osman Özcan gerçekleştirdi; karanlık ve enerjik görselliğiyle şarkının agresif havasını destekleyen video, aynı gün Santi'nin YouTube kanalında yayımlandı.

Şarkı, söz ve flow odaklı yapısı, enerjik ve sert tavrıyla battle rap kültürünü merkeze alıyor. Santi'nin müzikal vizyonunu genişleten Drama V2, sürpriz düetlerle dolu, güçlü ve özgün bir proje olarak hip-hop sahnesinde yerini almaya hazırlanıyor.



GÖKHAN TAŞ'TAN DUYGUSAL BİR HİKÂYE

Türk müziğinde kendine özgü tarzı ve içten sözleriyle tanınan Gökhan Taş, yeni teklisi Ben Bir Daha ile müzikseverlerle buluştu. Sözü ve müziği kendisine ait olan şarkıda, Taş yine duyguların derinliklerine iniyor ve dinleyicisini samimi bir hikâyenin içine davet ediyor. Daha önce Zayiat, Aşikar, Boş Teneke ve Kapımı Çalma gibi dikkat çeken eserlere imza atan sanatçı, bu kez de kalplere dokunacak bir performans sergiliyor.

Ben Bir Daha'nın aranjesi Baran Karakoç tarafından yapılırken, şarkının duygusal atmosferini destekleyen klip yönetmenliğini Yunus Sevinç üstlendi. Modern soundlarla klasik duygusallığı bir araya getiren eser, Gökhan Taş'ın besteci ve söz yazarı kimliğini bir kez daha ön plana çıkarıyor. Şarkı, ayrılığın ardından yaşanan duygusal çöküşü ve yeniden sevmeye cesaret edememeyi içten bir dille anlatıyor. Gökhan Taş'ın etkileyici yorumu, dinleyicide derin bir iz bırakmayı başarıyor.