"Arabeskin Babası" olarak anılan merhum sanatçı Müslüm Gürses'in 35 yıllık dostu Yusuf Ziya Oran, Müslüm Baba hayranlarını sevindirdi. Müslüm Gürses'in ölmeden önce tamamladığı halk müziği albümü ve son albümü olan Ervah-ı Ezelden- Veda'nın yapımcısı olan Kadırga Müzik'in sahibi Yusuf Ziya Oran, söz verdiği çalışması Ervah-ı Ezelden- Veda albümünü LP olarak çıkarttı. Müzik marketlerdeki yerini alan plak hakkında Oran, "İçinde onlarca anıyı barındıran Müslüm Babanın son albümü bizim için çok kıymetliydi.

Bu çalışmanın bittiği gecenin sabahı Müslüm Gürses kalp ameliyatına girdi. Yoğun bakımda geçen dört aylık sürecin sonunda vefat etti. Birbirinden güzel 11 halk müziği eserinin bulunduğu Ervah-ı Ezelden- Veda albümünde Müslüm Gürses kendine has uslübu ile eserleri yorumlamıştı. Biz de yoğun talep üzerine bu son albümü LP olarak çıkarma kararı aldık. Projemizde dağıtımı Esen Müzik üstlendi. Müzik severlerin arşivinde bulunması gereken bu LP an itibari ile tüm müzik marketlerde satışa sunuldu. Müslüm Baba hayranlarına, müzikseverlere ve koleksiyonerlere hayırlı olsun" dedi.

BURAY YİNE KALPLERE DOKUNUYOR

Buray, Deli Kız ile kalplere dokunan hikayesini, şimdi ikinci bölümüyle sürdürüyor. Kaçsana Bana (Deli Kız Part II), ilk görüşte aşkla başlayan bir hikayenin derinleştiği, duyguların yoğunlaştığı, çekimin giderek arttığı bir aşk öyküsü... Hem melodisiyle hem de sözleriyle dinleyeni içine çeken güçlü bir devam şarkısı.

Sözleri Gözde Ançel, bestesi Buray ve Gözde Ançel imzası taşıyan ve dinleyiciyi aşkın karmaşık sokaklarında dolaşmaya çağıran şarkı için Buray, "Deli Kız şarkısıyla başladı aslında serüvenimiz... İlk görüşte aşk! Evinin yakınlarında ama hayatının uzağında biri... Yıllardır tanıyor gibi, ama adını bile bilmiyor... 'Komşu kızı aşkı' derler ya benzer bir hikaye.

Ansız karşılaşmalar, hayaller, ortak zaman dilimlerinde buluşamama, araya giren başka engeller, bazen gizli kaçamaklar ve büyüdükçe büyüyen, imkansıza yaklaşan bir aşk... Biz bu şarkıyı Gözde Ançel ile senaryo yazar gibi ele aldık. Bu nedenle Kaçsana Bana'yı dizimizin ikinci bölümü olarak düşünebilirsiniz" diyor.

SİZİN İÇİN NE YAPABİLİRİZ?

Geçtiğimiz pazar günü, dostum Serdar Ayyıldız'ın kurucusu olduğu İstanbul DJ Academy'nin Levent'teki bir AVM'de düzenlediği bir gündüz etkinliğine katıldım. Herkesin son yıllarda birbirinden uzaklaştığı bir dünyada, işlerin herkes için ne kadar zorlaştığını fark eden Serdar ve ekibi; eski ve yeni öğrencilerini, ücretsiz bu etkinlikte buluşturup Zuhal Müzik'i de arkalarına alarak "Biz sizin için ne yapabiliriz?" sorusunu sordu ve öğrencilerinin dertlerini, taleplerini dinledi.

Hem insanların kaynaştığı hem de sektörden profesyonellerin herhangi bir karşılık beklemeden DJ'liğe ve müziğe gönül vermiş yeni yeteneklerle ve akademi öğrencileriyle bir araya geldiği bu etkinlik, benden de tam not aldı. Kaan Taşaner'in de müzik gönüllülerini yalnız bırakmadığı bu etkinliğin büyüyerek gelişmesini ve akademi öğrencilerinin dışındakileri de kapsamasını dilerim.