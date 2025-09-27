Grammy ödüllü flamenko gitar virtüözü Vicente Amigo, 1 Ekim 2025'te Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak. Stagepass organizasyonuyla gerçekleşecek konser, sanatçının tutkulu melodileri ve sahne performansıyla İstanbul'a unutulmaz bir gece yaşatacak. Dünya çapında Paco de Lucia'nın varisi olarak anılan Amigo, bugüne kadar Sting, Bob Dylan, John McLaughlin ve Alejandro Sanz gibi efsane isimlerle aynı sahneyi paylaştı. Latin Grammy ödüllü sanatçı;

Tierra, Memoria de los Sentidos ve Poeta gibi albümleriyle flamenkonun sınırlarını genişletmeye devam ediyor. 2000 yılında İspanya'da verilen Endülüs Madalyası ile onurlandırılan Vicente Amigo, aynı yıl Latin Grammy'de "En İyi Flamenko Albümü" ödülünü kazanan Ciudad de Las Ideas albümünü yayımladı. Bu albümle ülkesinin en prestijli ödüllerinden Premio Onda'ya da layık görülen sanatçı, doğduğu Cordoba şehri tarafından "şehrin oğlu" ünvanıyla taçlandırıldı. Vicente Amigo'nun İstanbul konseri, yalnızca flamenko tutkunları için değil, tüm müzikseverler için benzersiz bir buluşma olacak.



ERDEM ERGÜN'DEN YENİ SİNGLE!

Türk Halk Müziğinin dokunaklı seslerinden Erdem Ergün sessizliğini yeni çalışması Kötülerin Gölgesi Olmaz ile bozuyor. Bozlak türündeki yeni single çalışması ile Erdem Ergün, dinleyenlerine müzik kalitesi yüksek bir şölen sunuyor.

Kariyeri boyunca hem besteleri hem de Alma Ahımı, Gel Dedim, Zaman ve Aşağıdan Gelir Omuz Omuza gibi birbirinden etkileyici yorumları ile müzikseverlerin beğenisini toplayan Erdem Ergün, bu kez Kötülerin Gölgesi Olmaz diyor. Geleneksel ezgilerin ruhunu, modern ve çok çeşitli enstrümanlarla harmanlayan sanatçı, halk müziği severleri zengin ve kalplerde iz bırakacak bir müzikal yolculuğa çıkarıyor.

Sözü ve bestesi anonim olan Kötülerin Gölgesi Olmaz Erdem Ergün'ün usta yorumu ile müzikseverlere alışılmışın dışında bir deneyim sunacak. Türkünün özünde yatan derin anlamlı ifadeler, enstrümantal tınılar ile buluşarak, bozlak türünün en nadide ve modern yorumlarından birini müzik dünyasına kazandırıyor.

VEFA BORCUNU ÖDÜYOR

Türkünün yeni düzenlemesi Erdem Ergün imzası taşıyor. Kötülerin Gölgesi Olmaz türküsünü ilk kez dedesinin köy evinde seslendiren ve kayda alan Erdem Ergün, bu çalışmayla çok sevdiği dedesine olan vefa borcunu ödüyor. Sanatçı, Sivas'ın Gürün ilçesindeki dedesinin evine ait fotoğrafı da şarkının kapak görseli olarak kullanıyor.



ORHAN ERCAN'DAN MODERN BİR ARABESK YORUMU

Uzun yıllardır birçok sanatçıya sahnede ve stüdyoda eşlik eden usta müzisyen Orhan Ercan, bu kez kendi şarkısı için mikrofonun başına geçti. Sözleri kendisine, bestesi Emre Olgun'a, düzenlemesi ise Genco Arı'ya ait olan Kalbim Yorgun, modern ve sıra dışı bir arabesk yorumu olarak müzikseverlerle buluştu. Trap beat'lerin üzerine kurulan şarkı, yaylılar ve gitarların uyumlu dokunuşlarıyla arabeskin duygusal derinliğini modern bir sound ile birleştiriyor.

Orhan Ercan, "Kalbime dokunan şarkıları söylemeyi ve bu duyguyu hissedenlerle paylaşmayı seviyorum" sözleriyle yeni yolculuğunu özetliyor. Müziğe çocuk yaşta başlayan sanatçı, henüz üç yaşında şarkılar söylemeye başlamış, 1996'da İstanbul Üniversitesi Vurmalı Çalgılar Bölümü'ne girerek eğitimini sürdürmüştü. 2004'te okuldan ayrılarak profesyonel kariyerini davulcu olarak inşa eden Ercan, yıllar boyunca sahnenin görünmeyen kahramanlarından biri oldu. Ancak en büyük hayali hep kendi sesiyle kalplere dokunmaktı. Kalbim Yorgun ile bu hayalini gerçekleştiren Orhan Ercan, müzikseverleri alışılmışın dışında bir arabesk deneyimine davet ediyor.