Alman prodüktör Purple Disco Machine, 1980'lerin en ünlü kültürel anlarından birine selam verdiği yüksek enerjili yeni parçası Fire + Ice ile geri dönüyor. Parça, Willy Bogner'ın kült kayak filmi Fire and Ice ve onun müziklerine göndermeler yaparken; spor, moda ve müziği birleştiren o görkemli dönemi yeniden canlandırıyor. Purple Disco Machine, bu esintiyi günümüz için yeniden yorumluyor ve bu yolculuğa modern müziğin en büyüleyici falsetto seslerinden biri olan Jake Shears'ı dahil ediyor. Scissor Sisters vokalisti ve pop ikonu Shears, şarkıya saf bir özgürlük ve coşku katıyor.

Doğu Almanya çıkışlı Tino Piontek (Purple Disco Machine), yeraltı kulüplerinden başlayarak vintage disco ile modern house'u harmanlayan sound'u sayesinde dünya çapında 2 milyardan fazla stream elde etti. Substitution, Honey Boy ve Beat Of Your Heart gibi hitlerle yükselişini sürdürürken, son albümü Paradise ile global listelerin zirvesinde yer aldı. Bugün dünyanın en önde gelen DJ/ prodüktörlerinden biri olarak kabul edilen sanatçı, 2025 boyunca Meksika'dan ABD'ye, Avrupa'dan Türkiye'ye festival ve konserlerde sahne almaya devam edecek.



Metin Şentürk'ün Yemin'i ağlatacak

Arabesk fantezi müziğin en güçlü yorumcularından Metin Şentürk, Yemin ile sessizliğini bozuyor. En son 2024 yılında Yıldız Tilbe ile gerçekleştirdiği Bırakma Beni düeti ile büyük ses getiren Metin Şentürk, yeni teklisi Yemin ile müzik listelerine iddialı bir giriş yapmaya geliyor. Geniş enstrümantal dokusu, dokunaklı sözleri ve gerçek duygularla bezenmiş yapısıyla öne çıkan şarkı, Metin Şentürk'ün özgün yorumuyla birleşerek dinleyicilere etkileyici bir müzik deneyimi sunuyor.

Nağmelerin duygusal yoğunluğu ve parçanın samimi dokusu dinleyenleri hızla sarıp sarmalayacak. Söz ve müziği Metin Şentürk'e ait olan Yemin sanatçının başarılı yorumu ve içten anlatımıyla kariyerinin en özel parçaları arasında yerini almaya aday. Duygusal single çalışmasının düzenlemesinde Ulus Tarhanlı imzası yer alıyor.



Killa Hakan'dan Berlin'de tarihi rap zirvesi

Türk rapinin yaşayan efsanesi Killa Hakan, müzik kariyerinin 30. yılına özel olarak Avrupa'nın kalbinde unutulmaz bir geceye hazırlanıyor. 21 Ekim 2025'te, Berlin'in ikonik mekânı Tempodrom, bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş bir rap buluşmasına ev sahipliği yapacak. Bu tarihi gecede Türk ve Alman rap sahnesinin en güçlü isimleri aynı sahnede bir araya geliyor. Line-up adeta yıldızlar geçidi:

Ceza, Ezhel, Gazapizm, Sefo, Murda, No.1, Eko Fresh, Blok 3, Yener Çevik, Batuflex, Ayben, Alizade, LVLC5, Gringo, Eypio, Caney 030, Summer Cem, Xir ve daha birçok sürpriz sanatçı... HLX Production imzası taşıyan bu dev organizasyon, sahne şovları, görsel efektler ve özel düetlerle dolu bir müzik şöleni vaat ediyor. Sadece bir konser değil; Türk rapinin son 30 yılına bir saygı duruşu olacak bu etkinlik, Avrupa ve Türkiye'de uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.



Körebe ilk kez radyolardaydı!

Gökcan Sanlıman'ın yeni albümü Nasıl Hayat? yayında. Modern soundlarla, romantik bir iç dünyaya yolculuğa çıkıyoruz. Sanlıman, albümde hem romantik hem de enerjik bir dünyanın kapılarını aralıyor. 7 şarkıdan oluşan albüm, hayatın iniş çıkışlarını içsel bir yolculuk eşliğinde anlatırken, sanatçının kendi sözleri ve besteleriyle şekillenen, modern elektronik altyapılar, pop-rock dokunuşlar ve canlı enstrümanlarla güncel bir tarz sunuyor. Gökcan Sanlıman'ın kariyerinde özel bir yere sahip olan ve uzun bir ön çalışma ile hazırladığı Nasıl Hayat? prodüksiyon kalitesi ve derinlikli şarkı sözleriyle öne çıkıyor.

Sanatçı, bu albümle dinleyicilerini içsel bir yolculuğa davet ederken, enerjisiyle de sahnelere taşınacak güçlü bir repertuvar sunuyor. Sanlıman "Hayat gibi; inişli çıkışlı, duygusal ama aynı zamanda enerjik bir hikâye kurmaya çalıştım. Birçok değerli müzisyenin katkısıyla içimde duyduğum melodiler şarkılara dönüştü" diyerek süreci özetliyor. Nasıl Hayat?'ta yer alan tüm şarkıların söz ve bestelerinde Sanlıman'ın, düzenlemelerinde ise Esad Fidan, Arem Özgüç & Arman Aydın, Mehmet Erden, Sarper Arda Akkaya, gripin, Burak Vural ve Febyo Taşel gibi genç ve deneyimli aranjörlerin imzaları bulunuyor.

Albümün açılışı, isim şarkısı Nasıl Hayat? ile olmuş, hem klibiyle hem de güçlü sounduyla müzik listelerinde dikkat çekmişti. İkinci tekli Körebe oldu. Şarkı, geçtiğimiz hafta dijital platformlardan önce ana akımda ve radyolarda yayımlanmaya başladı. Gökcan Sanlıman'ın yeni albüm heyecanı devam ederken, şarkıların video klipleri ve farklı versiyonları da sonbaharda playlistlerinizin favorileri arasına girecek.