Türk müzik tarihine adını altın harflerle kazıyan MFÖ, unutulmaz şarkılarını bu kez En İyiler Akustik, Vol. III albümünde buluşturuyor. Nesillerin hafızasına kazınan ve dillerden düşmeyen MFÖ eserleri yalın, derin ve samimi akustik düzenlemelerle yeniden hayat buluyor. Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle MFÖ En İyiler Akustik 1 ve ardından yayınlanan ikincisiyle müzikseverlerin büyük beğenisini toplayan seride sıra üçüncü perdede... MFÖ En İyiler Akustik, Vol. III sadece şarkıların yeniden düzenlenmiş halleri ile değil, aynı zamanda MFÖ'nün müzikal yolculuğunun kalpten bir özeti olarak karşımıza çıkıyor. Dinleyenler serinin üçüncü albümü ile her parçada grubun sahnedeki büyüsünü ve samimiyetini yeniden hissedecek.

YENİ BİR SOLUK!

MFÖ En İyiler Akustik Vol. III efsanevi grubun hafızalara kazınan eserlerini yeni bir yorumla gelecek kuşaklara taşırken, aynı zamanda geçmişten bugüne uzanan bir hatıra niteliğinde. Akustik düzenlemeler, unutulmaz şarkıların özünü daha duygusal bir şekilde sunarak dinleyiciyi zamanda bir yolculuğa davet ediyor. Geçmişten günümüze yaşadığımız tüm acı tatlı anılarımızın eşlikçisi olan MFÖ eserleri, akustik bir tatla yeni hikayelerinizde eski bir dostun sıcaklığını hissettirecek.

MFÖ'nün diskografisine damgasını vurmuş eserlerin nostalji ile günümüzü bir potada birleştirdiği albümde Güllerin İçinden, Peki Peki Anladık, Diday Diday, Mazeretim Var Asabiyim Ben, No Problem, Gözyaşlarımızı Bitti mi Sandın, Olmuyor Olamıyor, Kelimeler Kafi, Uçtum Uç Oldum eserleri yer alıyor. MFÖ'nün Özkan Uğur'un vefatından hemen önce son kez bir arada kaydettiği tarihi çalışmanın çıkış parçası ve ilk klibi ise Güllerin İçinden şarkısına geliyor.



35. İSTANBUL CAZ FESTİVALİ DÜNYA YILDIZLARINI AĞIRLIYOR

İstanbul'un en köklü müzik etkinliklerinden biri olan 35. Akbank Caz Festivali, dünya sahnesinden efsaneleri ve genç yetenekleri bir araya getiriyor. Şehrin kültür hayatını cazın evrensel diliyle buluşturacak festival, konserlerin yanı sıra atölyeler, söyleşiler ve gençlere yönelik projelerle dopdolu bir program sunacak. Genç müzisyenlere ustalarıyla aynı sahnede yer alma ve yurt dışında eğitim fırsatı tanıyan JAmZZ Masterclass Programı, 27 Eylül- 12 Ekim arası olacak.

Programda Grammy adayı arpist Brandee Younger, dark jazz'ın öncüsü Bohren Und Der Club Of Gore, piyanist Joel Lyssarides ve buzuki ustası Georgios Prokopiou, Moğol vokalist Enji, İskandinav caz triosu RYMDEN, Pakistan kökenli proje Jaubi, bas virtüözü Kinga Gtyk ve piyanist- besteci Aaron Parks ile grubu Little Big yer alıyor. Grammy ödüllü piyanistvokalist Eliane Elias, 'stretch music' tarzının öncüsü trompetçi Chief Adjuah, Afro-Küba ezgilerini cazla harmanlayan Alfredo Rodriguez & Pedrito Martínez ikilisi ve Türkiye'nin ilk kadın caz piyanisti Nilüfer Verdi de festivalin öne çıkan isimleri arasında.

FARKLI TINILAR SAHNEDE

Flamenkoya modern tınılarla yeni yorum getiren Raül Refree, 'Legendary Hammond Trio' ile Önder Focan&Yavuz Darıdere, kültürlerarası müzikal buluşma Invisible Threads, DJ Jitwam, Chicago efsanesi Chez Damier, Grup Ses, Polonya'dan Niechec, trompetçi- vokalist Dilan Balkay ve davulcu Ömercan Şakar ile Project OM 4.0 festivale farklı renk katacak. Caz ve tiyatroyu harmanlayan Sinem İslamoğlu Group ise modern tınılarla festival sahnesinde olacak.



GRİPİN'DEN SÜRPRİZ ALBÜM

Türk rock müziğinin en başarılı gruplarından Gripin; Var Bir İhtimal, Kim Tutar Beni ve Aklıma Ziyan gibi yeni albümlerini oluşturacak şarkıları yayımlamaya devam ederken; Tek Buzlu isimli sürpriz albümleriyle müzikseverlerin karşısında.

İçinde Tutma ile M.S. 05.03.2010', "Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar" ve 'Nasılım Biliyor Musun?' albümlerinden özenle seçilen şarkıların tek enstrümanla yeniden yorumlandığı sekiz şarkıdan oluşan albümdeki şarkılar tek gitar ya da tek piyano eşliğinde, solist Birol Namoğlu'nun yorumuyla yeniden müzikseverlerle buluşuyor.