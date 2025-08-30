Grammy ödüllü, Afrika topraklarının dünya müzik endüstrisine kazandırdığı en büyük yetenek olarak adından başarıyla söz ettiren Black Coffee, 11 Ekim'de Türkiye'ye geliyor! Sayısız performansla adından övgüyle bahsettiren, elektronik müzik dünyasında bir ikon haline gelen ve egzotik melodileriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Grammy ödüllü Black Coffee, 11 Ekim'de Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak!

Elektronik müziği Jazz, R&B ve Soul müzik ile harmanlayıp, Afrika ritimleriyle zenginleştiren dünyanın en büyük house müzik sanatçılarından biri olarak kabul edilen

Black Coffee, ikonik mekan Madison Square Garden'da biletleri tükenen bir etkinliğe imza attı ve bu konserle birlikte New York'un dünyaca ünlü sahnesi The Garden'da sahneye çıkan ilk Güney Afrikalı DJ ve prodüktör oldu. Black Coffee'nin Madison Square Garden'daki kapalı gişe performansı sanatı ve müziği açısından tarihi bir an olarak nitelendirildi. Sayısız ödüle layık görülen Black Coffee, ayrıca BET Ödülünü ve Grammy ödülünü alan ilk Afrikalı DJ ünvanına sahip.



OZBİ'DEN YİNE CESUR BİR ÇIKIŞ

Rap müziğin güçlü kalemlerinden Ozbi, dinleyicilerini yine sert, özgür ve cesur bir şarkıyla selamlıyor. Yeni çıkardığı single Sana Ne Be Bundan, bireysel direnişi ve özgürlük tutkusunu manifestoya dönüştürüyor. Ozbi'nin isyanını en yalın haliyle yansıtıyor.

Parçanın sözleri Ozbi, müziği ise Ozbi & Enver Muhamedi imzası taşıyor. Şarkının klip yönetmenliğini de yine Ozbi üstlendi. Bu yeni single, yalnızca güçlü bir çıkış değil aynı zamanda büyük bir hazırlığın habercisi: Ozbi, önümüzdeki eylül ayında dinleyicileriyle yepyeni albümünü paylaşmayı planlıyor! Sana Ne Be Bundan şarkısını ise sevenleri ile buluşturdu bile...



SEZONU YAKAMAZSIN İLE AÇIYOR

Başarılı sanatçı Berkay Altunyay, Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanacak yeni single'ı Yakamazsın ile dinleyici karşısına çıkıyor. Söz ve müziği Berkay Altunyay'a ait olan şarkının düzenlemesini ise Ediz Aksay üstleniyor. Modern altyapısı, etkileyici melodisi ve Berkay'ın kendi tasarladığı kapak görseliyle Yakamazsın, ilk andan itibaren dinleyiciyi içine çekmeyi başarıyor.

Sanatçı, "Yakamazsın, kalbimde en derin yerden çıkan bir şarkı. İçinde hem kırılganlık hem de yeniden ayağa kalkma var. Dinleyen herkesin kendi hikayesinden bir parça bulacağına inanıyorum" diyor. Uzun süredir stüdyo çalışmalarına yoğunlaşan Berkay Altunyay, yeni sezonda arka arkaya yayınlayacağı şarkılar ve sürpriz projelerle müzik yolculuğunu daha da ileri taşımayı hedefliyor. Daha önce yayınladığı Olmazlara İnat ile milyonların beğenisini kazanan sanatçı, Yakamazsın ile müzikseverlere duygusal derinliği yüksek, samimi bir pop şarkısı armağan ediyor.