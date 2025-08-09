Pop müziğin efsane ismi Jennifer Lopez, İstanbul Festivali kapsamında verdiği konserle adeta şehri salladı. 56 yaşındaki dünya yıldızı, sahnedeki enerjisi, muazzam fiziği ve eşsiz koreografisiyle bir kez daha "Neden hâlâ zirvede" olduğunu kanıtladı ders niteliğiydi. İstanbul'a adeta dans dersi vermeye gelen JLo, sahnesiyle genç sanatçılara da ilham kaynağı oldu.







Yenikapı'da gerçekleşen konser, baştan sona görsel ve işitsel bir şölene dönüştü. Gün boyu heyecanla alanı dolduran binlerce izleyici, JLo'nun sahneye çıkmasıyla coşkusunu doruklara taşıdı.







EREN AB VE DJ FARUK SABANCI'DAN UNUTULMAZ AÇILIŞ

Jennifer Lopez sahneye çıkmadan önce, ünlü DJ Faruk Sabancı ve DJ EREN AB setleriyle kalabalığı ısıttı. Elektronik müziğin Türkiye'deki öncü isimlerinden Eren Ab ve Faruk Sabancı, performansıyla İstanbul gecesine damga vurdu. Sanatçı, sahne sonrası yaptığı açıklamada, "Jennifer Lopez gibi bir dünya yıldızının öncesinde sahne almak büyük gurur. DJ'lik artık sadece müzik değil, aynı zamanda kültürler arası bir köprü kurmak anlamına geliyor" dedi.







Sahneye çıktığı anda alkış fırtınasıyla karşılanan Jennifer Lopez, If You Had My Love, On the Floor, Ain't Your Mama ve Waiting for Tonight gibi hit parçalarıyla izleyiciyi mest etti. 90 kişilik dev ekibiyle İstanbul'a gelen sanatçı, konser boyunca altı kez kostüm değiştirerek hem müzik hem de modaya damgasını vurdu Lopez'in yüksek tempolu dansları ve milimetrik koreografileri, adeta bir gösteri sanatları dersiydi. Omuz ve kol kaslarının belirginliği, sahneye ne kadar hazırlandığını gözler önüne sererken, fiziği ve enerjisiyle izleyenleri büyüledi ve hayranları beklentinin üzerindeydi. Yaklaşık 1.5 saat süren konserin ardından sosyal medyada JLo'ya övgü yağdı. Sahne performansıyla genç nesil sanatçılara adeta bir ustalık dersi veren Jennifer Lopez, İstanbul'daki hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı tüm organizasyona çok teşekkürler.







VİRAL ZİRVE!

Başkanlar Orkestrası'nın çellisti ve solistlerinden olarak dikkat çeken genç müzisyen Aslıhan Karakaş, ilk solo teklisiyle güçlü bir başlangıca imza attı... Sözü Hamza Dekeli ve Gözde Dekeli'ye, müziği Yavuz Durmuş'a, düzenlemesi Okay Barış'a ait olan Ecel Olsun temmuz ayı sonunda Tan Taşçı prodüktörlüğünde TCTVL etiketiyle dinleyicisiyle buluştu. Yayınlandığı andan itibaren sosyal medyada hızla yayılan ve binlerce içerikte kullanılan şarkı, kısa süre içerisinde Spotify Türkiye Viral 50 listesinde zirveye yerleşerek büyük bir başarıya imza attı. Duygusal gücü ve kararlı vokaliyle dikkat çeken Aslıhan Karakaş, Ecel Olsun ile yeni nesil müzikseverlerin ilgisini çekerken, alternatif pop sahnesinde yükselen kadın seslerden biri olacağının da sinyallerini veriyor.