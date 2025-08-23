Erzurum Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü gününde sahne alan rap müziğin önemli ismi Sagopa Kajmer hayranlarına unutulmaz bir müzik gecesi yaşattı. Sevilen sanatçı Sagopa Kajmer, Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda verdiği konserde on binlerce hayranıyla buluştu.

Ünlü rapçi; Affetmem, Sorun Var, Neyse, Bir Kulaç Daha Atsam Karadayım gibi geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını Erzurumlularla gece boyunca tek bir ağızdan söyledi. Sahne enerjisiyle göz dolduran Sagopa Kajmer, "Kültür Yolu Festivali'nde sahnede olmak harika ve heyecanlı" diye konuştu.



HELİKOPTER PİSTİNDE ÇEKİLEN KLİP

Tarzına eklediği yeniliklerle adından söz ettirmeye devam eden başarılı şarkıcı Maral yeni teklisi Kal Demem'i piyasaya çıkardı. Kısa sürede büyük ilgi gören şarkıya Yusuf Can Özbilen yönetmenliğinde çekilen klip İstanbul'un en yüksek noktalarından bir otelin terası ve helikopter pistinde çekildi.

Sözü Ramazan Kızılpınar, müziği Esad Fidan, aranjesi ise İbrahim Küçükoğlu'na şarkı yayınlandığı ilk saatten itibaren dinlenme rekorlarına koşuyor. Sosyal medyada şimdiden binlerce video ve akıma ilham olan şarkı, yazın en çok dinlenen hitlerinden olmaya aday. Başarılı sanatçının son şarkısı üç ayda 50 milyon dinlenmeyi geçerek büyük bir başarıya imza attı.



TAVAS'TAKİ KORAY AVCI KONSERİNE REKOR KATILIM

Koray Avcı, Denizli Tavas'ta yedincisi düzenlenen Zeybek Kültür ve Sanat Festivali'nin kapanış konseri için dün gece sahneye çıktı. Festivalin en kalabalık gecesi olarak tarihe geçen konser, binlerce kişiyi bir araya getirdi. Kalabalığın ara sokaklara taştığı, konserin balkonlardan ve camlardan izlendiği gecede, hayranları dükkanların dijital tabelalarına "Koray Avcı" yazdırarak eğlenceli görüntülere imza attı.

Açık tonlardaki, kendine has tarzıyla sahneye çıkan Avcı, şarkıları ve samimi sohbetleriyle Tavas halkına unutulmaz bir gece yaşattı. Sanatçı, "Bu coşkuyu unutmayacağım, çok teşekkür ederim" sözleriyle büyük alkış alırken, konser sonrası sosyal medya hesaplarından da Tavas halkına teşekkür etti. Türkiye turnesine çıkmaya hazırlanan Koray Avcı, ülkenin dört bir yanında müzikseverlerle buluşmaya devam edecek.