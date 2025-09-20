Progressive rock sahnesinin yenilikçi temsilcilerinden Gormot, merakla beklenen yeni albümleri The Birth öncesinde son teklileri Awake ile dinleyici karşısına çıktı. Grup, bu çalışmada Karadeniz'in mistik sesi tulumunu modern rock öğeleriyle buluşturuyor. Tulumun büyüleyici tınılarıyla dikkat çeken Awake, yerel motiflerin çağdaş bir yaklaşımla işlendiği özgün bir kompozisyon olarak öne çıkıyor.

Şarkının prodüksiyonunda, daha önce Steven Wilson ve Steve Hackett gibi isimlerle çalışmış ünlü davulcu Craig Blundell'ın da imzası bulunuyor. Blundell'ın teknik ustalığı, parçaya güçlü ve derinlikli bir ritmik yapı kazandırıyor. Gormot, kültürel köklerden beslenen özgün sound'unu korurken uluslararası arenada da ses getirecek bir iş birliğine imza atıyor. Awake, yakında yayımlanacak The Birth albümünün ruhunu dinleyiciye hissettiren etkileyici bir önsöz niteliğinde.



Nükhet Duru'dan 43 yıl sonra yeniden:

Söyletme Beni

Türk pop müziğinin usta ismi Nükhet Duru, klasikleşmiş şarkılarını günümüz soundlarıyla yeniden yorumlamaya devam ediyor. Sanatçı, 43 yıl aradan sonra yeniden seslendirdiği Söyletme Beni ile müzikseverlerle buluşuyor. Sözleri Çiğdem Talu'ya, bestesi Melih Kibar'a ait olan, aranjörlüğünü ise Gökçer Turan'ın üstlendiği şarkı yayımlandı. Duru, bu unutulmaz eseri ilk kez 1982 tarihli Aşıksam ne fark eder albümünde yorumlamıştı.

Şimdi ise şarkı, modern dokunuşlarla yeniden hayat buluyor. Yeni versiyonun video klibi, İdil Dizdar ve Said Dağdeviren yönetmenliğinde Kilyos Kısırkaya'da çekildi. Klibin görsel atmosferi, şarkının duygusal derinliğiyle örtüşürken; tanıtım fotoğrafları da Ahmet Yürekli'nin objektifinden çıktı. Yenilenen Söyletme Beni hem nostaljik bir hatırlatma hem de çağdaş bir müzikal yorum olarak dikkat çekiyor. Nükhet Duru, zamansız vokaliyle bir kez daha gönülleri fethediyor.



Müziğin ve kültürün buluşma noktası

Anadolu'nun kadim mirasını çağdaş müzikle harmanlayan Kozmik Anadolu, 5 Ekim'de UNIQ Açıkhava'da kapılarını açıyor. Katılımcılara sadece bir konser değil, sınırları aşan kültürel bir deneyim vadeden festival, müzikseverleri tek günlük bir ritüele davet ediyor. Festivalde, geleneksel Anadolu ezgilerinin elektronik ve deneysel müzikle birleştiği özel performanslar sahnelenecek.

Kozmik Anadolu, müziği yalnızca dinlenecek değil, yaşanacak bir deneyime dönüştürüyor. Etkinlik alanında yer alacak sokak lezzetleri stantları, farklı tatları bir araya getirirken, plak pazarında ise güne özel hazırlanmış nadir ve koleksiyonluk plaklar müzik tutkunlarını zamanda bir yolculuğa çıkaracak. Anadolu'nun çok katmanlı kültürel dokusunu çağdaş tınılarla birleştiren Kozmik Anadolu, bu yıl da müziğin birleştirici gücünü kutluyor.