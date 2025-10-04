Tan Taşçı, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni albümü Sende De Benden Var'ı geçtiğimiz hafta müzikseverlerle buluşturdu. Sanatçının bugüne kadar yayınladığı teklilerle ayak sesleri gelen albüm, müzikal açıdan derinliği, işbirlikleri ve görsel dünyasıyla öne çıkıyor. Sanatçı, hem söz yazarı hem de besteci kimliğiyle albümün tüm şarkılarına imzasını atarken, düzenlemelerde Emrah Erdemir, Esad Fidan, Ramoon&Kali, Sezgin Gezgin, Taner Günüç gibi müzisyenlerle bir araya geldi.

Önceki aylarda yayınlanan ve dijital platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaşan Yok Başka Hayalim, Bazı Gerçekler, Sokağından Geçmezdim, Küçük Hesaplar, Giderken ve Kal şarkıları listelerdeki başarılarını sürdürürken, albümün tamamı dinleyicisiyle buluştu.

Tan Taşçı albümünün her şarkısı için hazırlanan videolar da albümle birlikte yayınlanmaya başladı. Dinleyiciler, Sende De Benden Var albümünü hem işitsel hem de görsel bir deneyim olarak yaşayabiliyor. Albüm şarkılarından Taşçı'nın Faslı prodüktör Ramoon ile hazırladığı Çaldılar'ın video görselleri Onur Özışık tarafından AI animasyon tekniği ile hazırlandı.

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Video yayınlanır yayınlanmaz takipçiler yapay zeka aracılığı ile Çaldılar setine gittiler. Görseller çok beğenilirken, Instagram ve Tiktok kullanıcılarının paylaşımlarımı akıma dönüştü. Taşçı, bu hafta tüm şarkıların videolarını yayınlamaya devam edecek.



YENİ ALBÜMÜ İÇİN CECELİ ORKESTRASI'YLA ÇALIŞTI

Genç yaşına rağmen müzik kariyerinde emin adımlarla ilerleyen İrem Güral, 26 Eylül'de yeni single'ı Ne Olursun Gel ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Söz ve müziği Sinan Ceceli'ye ait olan eser, Sinan Ceceli Orkestrası eşliğinde hazırlandı ve güçlü duygusal altyapısıyla dikkat çekiyor.

2001 yılında İstanbul'da doğan İrem Güral, müzikle çocuk yaşlarda tanıştı. Piyano ve gitar eğitiminin ardından konservatuvar yolculuğu başladı. 2017'de Mabel Matiz'in Sarmaşık şarkısına yaptığı cover, milyonlara ulaşarak genç sanatçının adını geniş kitlelere duyurdu.

Sanat eğitimine Yıldız Teknik Üniversitesi Konservatuvar Bölümü'nde devam eden Güral, 2021 yılında birçok akustik projeye imza attı. Bu projelerde Mustafa Ceceli ve Ekin Uzunlar gibi önemli isimlerle aynı sahneyi ve stüdyoyu paylaşma fırsatı buldu. Mustafa Ceceli ile Zincirimi Kırdı Aşk şarkısını seslendiren sanatçı, Ekin Uzunlar ile de Firuze düetiyle büyük ilgi topladı. Sahne performanslarıyla da öne çıkan Güral, çeşitli mekanlarda, festivallerde ve belediye organizasyonlarında dinleyiciyle buluştu. 2022 yılında söz müziği Mert Çodur'a ait Tövbeliyim Aşka adlı eserini yayınlayarak müzik yolculuğunda önemli bir adım attı. 2025 yılında Misafirim Ol adlı ilk resmi single'ı ve klibiyle profesyonel çıkış yapan sanatçının şarkısı, söz ve müziği Samet Kurt imzası taşıyor.

Güral, şarkıyla ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Kariyerimin ilk hareketli şarkısı böyle güçlü bir şarkıyla olduğu için çok mutluyum. Klipte dans ettim ve bunu deneyimlemek oldukça keyifliydi. Cıvıl cıvıl bir yaz şarkısı yapmayı hep hedeflemiştim, çok da güzel oldu."



İÇİMDE FIRTINAM!

Genç sanatçı Nevinyo, sözü ve müziği kendisine ait olan yeni single'ı İçimde Fırtınam'ı dinleyicilerle buluşturdu. Nevinyo bu albümle kendi müzikal dünyasını ortaya koyuyor.

Single tüm dijital platformlarda yayında. Kendisine olan inancı ile baştan sona şarkısıyla ilgilinen şarkıcının, single'ı kendisini takip edenler tarafından beğeni topladı.