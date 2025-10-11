Klasik gitarın sınırlarını zorlayan performansları ve kendilerine özgü yorumlarıyla dünya çapında büyük beğeni toplayan İtalyan gitar grubu 40 Fingers, 22 Kasım 2025 tarihinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda (ICEC) müzikseverlerle buluşacak. Etkinlik, StagePass organizasyonuyla gerçekleştirilecek. Klasik müzikten rock'a, film müziklerinden pop'a uzanan zengin repertuvarlarıyla dikkat çeken grup; Sound of Silence, Bohemian Rhapsody, Libertango, Game of Thrones Theme, Hotel California ve Cinema Paradiso gibi dünya çapında tanınan eserleri, fingerpicking tekniğindeki ustalıklarıyla yeniden yorumluyor.

Özellikle Bohemian Rhapsody'ye yaptıkları düzenleme, Queen'in resmi onayını alarak grubun web sitesinde de paylaşılmıştı. YouTube'da 350 milyonu aşan izlenme rakamlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan 40 Fingers, sahne üzerindeki enerjileri, teknik ustalıkları ve dört kişilik uyumlarıyla dikkat çekiyor. Her bir üyenin müzikal kimliğini koruyarak sahnede tek bir sese dönüşen grup, İstanbul konserinde izleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor.

YEMİN ETTİM 34 YIL SONRA YENİDEN

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Kayahan'ın 1991 yılında yayınlanan ve hafızalara kazınan eseri Yemin Ettim, yıllar sonra Bahadır Tatlıöz ve Çağan Şengül'ün dinamik ve enerjik yorumu ile yeniden dinleyicilerle buluşuyor.

Şarkı, geçmişin izlerini geleceğe taşırken iki farklı kuşağı bir araya getiriyor. Müziğin duygusal gücünü yıllardır sahnelerde hissettiren Bahadır Tatlıöz ile samimi ve naif yorumuyla dikkat çeken Çağan Şengül'ün tarzları bu projede güçlü bir uyum yakalıyor.

Şarkının düzenlemesi deneyimli aranjör Cüneyt Yamaner imzası taşırken, klibin yönetmenliğini ise Bahadır Tatlıöz üstleniyor. Hem müziği hem de görsel dünyasıyla özenle hazırlanan proje, dinleyicilere kalplere dokunan bir deneyim sunuyor. Synthwave Disco tınılarıyla modern bir form kazanan Yemin Ettim, sonbaharın melankolik atmosferine eşlik eden yorumla yeniden hayat buluyor. Kendi döneminde satış rekorları kıran ve yıllar boyunca dilden dile dolaşan klasik eser, şimdi bambaşka bir hisle yeniden müzikseverlerle buluştu. Kayahan'a içten bir anma ve derin bir teşekkür niteliği taşıyan proje, geçmişle bugünü bir araya getiriyor.



İÇİ İÇİNE SIĞMAYANLARIN ŞARKISI BURAK AYGÜN'DEN!

Müzik dünyasının yeni seslerinden Burak Aygün, profesyonel kariyerine enerjik ve güçlü bir başlangıç yapıyor. Müzik yolculuğuna baterist olarak adım atan, festivaller ve çeşitli şehirlerde verdiği konserlerde sahne tozunu yutan sanatçı, ilk çıkış şarkısı İçim İçime Sığmıyor ile müzikseverlere merhaba diyor.

Burak Aygün'ün ilk single çalışması İçim İçime Sığmıyor içinizdeki dans etme isteğini harekete geçiren modern dans-pop sound'u ve yüksek temposuyla dinleyeni daha ilk saniyeden etkisi altına alacak. Yaza enerjik bir final yaptırmayı hedefleyen şarkı, alternatif pop tarzı ile kısa sürede müzik listelerinde yükselmeye aday.

Hem sözleri hem de güçlü altyapısıyla İçim İçime Sığmıyor'un söz ve müziği Alper Yılmaz imzası taşıyor. Düzenlemesi Kutal Gürkan'a ait çalışmanın miksi Timuçin Aksuer, mastering'i Buğra Kunt'a ait. Şarkının en az kendisi kadar dinamik görsel dünyasıyla dikkat çeken klibi, Kemal Başbuğ yönetmenliğinde Burak Aygün'ün sahne enerjisini izleyiciye aktarıyor.