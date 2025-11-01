Türk rap sahnesinin iki dev ismi Motive ve Uzi, uzun süredir beklenen ortak projelerini sonunda dinleyicilerle buluşturdu. İkilinin iş birliği olan Şarkılar Sokaklara Ait, 2021 yılında tüm dijital platformlarda yayımlandı ve kısa sürede Türkiye sınırlarını aşarak global müzik listelerine girmeyi başardı. Bu başarı, Türkçe rap'in artık yalnızca yerel bir tür olmadığını, dünya çapında da güçlü bir kimliğe sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Motive ve Uzi, müzik kariyerlerinin başından beri sokak kültürünü, gerçekliği ve duygusal derinliği merkezine alan iki sanatçı olarak tanınıyor. Şarkılar Sokaklara Ait, bu iki farklı enerjiyi aynı potada eriten bir proje oldu. Şarkı, hem melodik altyapısı hem de çarpıcı sözleriyle şehir hayatının karmaşasını, gençliğin umudunu ve hayal kırıklıklarını anlatıyor. Dinleyiciler, Uzi'nin kendine özgü agresif tonuyla Motive'in şiirsel anlatımının birleştiği bu parçayı "yılın en doğal düeti" olarak nitelendirdi.

GLOBAL BAŞARI

Şarkının yayınlanmasının ardından Spotify, Apple Music ve YouTube gibi platformlarda büyük bir etkileşim yakalandı. Kısa sürede milyonlarca dinlenmeye ulaşan Şarkılar Sokaklara Ait, Avrupa listelerine de girdi. Özellikle Almanya, Fransa ve Hollanda'daki Türk dinleyicilerden gelen destek, parçayı global arenada öne taşıdı. Bu durum, Türkçe rap'in artık diaspora üzerinden dünyaya yayıldığının da güçlü bir göstergesi.

Ünlü rapçi Motive, son dönemlerde Motive, üretkenliği ve her projede çıtayı yükseltmesiyle dikkat çekiyor. Şarkı sözlerindeki derinlik, sound tercihindeki yenilikçilik ve her parçasında yakaladığı duygusal gerçeklik, onu Türk rap sahnesinin en saygı duyulan isimlerinden biri haline getirdi. Şarkılar Sokaklara Ait, onun kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Uzi ile yakaladığı sinerji, hem dinleyiciler hem de sektör için örnek bir birliktelik olarak gösteriliyor.



SELİN ATASOY'DAN CELLAT YENİDEN HAYAT BULDU!

Türk pop müziğinin güçlü yorumcularından Selin Atasoy, sevilen şarkısı Cellat'ı yeniden müzikseverlerle buluşturdu. İlk olarak sanatçının 2014 yılında yayımlanan albümünde yer alan, sözü ve müziği kendisine ait Cellat, bu kez Mustafa Haybat'ın düzenlemesi ve modern tınılarıyla farklı bir formda hayat buluyor. Mix, mastering çalışmaları Serkan Kula'ya ait. Cellat'ın video klibi ise Mustafa Özen yönetmenliğinde çekildi. Selin Atasoy şarkının yeniden yorumlanması ile ilgili duygularını şu sözlerle ifade ediyor:

"Ben 90'lar çocuğuyum... Biraz o dönemi hatırlatan, biraz da şimdinin modern tınısıyla bu şarkıyı yeniden duymak istedim. Sanırım en sevdiğim şarkım olabilir. Hayatlarımızdaki cellatlar türlü türlü, bağlı olmakla bağımlı olmak arasında her zaman ince bir çizgi var. İnsan zamanı geldikçe de her türlü celladıyla yüzleşmek durumunda kalıyor. Farkına varırsak ne güzel, fark etmezsek sıkıntı. Herkesin kendi celladını zamanında fark etmesi dileğiyle..."

Selin Atasoy'un Cellat yorumu, Soul Sisters Müzik Sanat Prodüksiyon etiketiyle şimdi tüm dijital platformlarda yayında!



ARABESKİN YENİ PRENSİ: DORUK ASLAN

2025'in dikkat çeken genç ismi Doruk Aslan, arabesk müziğe yeni bir soluk getiriyor. Aşk'a Bahanem adlı ilk teklisiyle dinleyiciyle buluşan sanatçı, duygusal yorumu ve sahne enerjisiyle şimdiden büyük beğeni topladı. Şarkının sözleri Murat Sağır, bestesi Hakan Demirtaş, aranjesi ise Murat Sağır ve Oğuz Tarhanlı imzası taşıyor. Klibin yönetmen koltuğunda ise deneyimli isim Kemal Başbuğ bulunuyor.

İstanbul'un büyüleyici atmosferinde çekilen klip, şarkının duygusal temasını güçlü görsellerle tamamlıyor. Genç sanatçı, arabesk müziğin unutulmaz duygularını modern tınılarla harmanlayarak, "Her insan içinde bir arabesk taşır" mottosuyla müzikseverlerin kalbine dokunmayı hedefliyor. İlk konserini İstanbul'da vermeye hazırlanan Doruk Aslan, ardından Türkiye turnesine çıkarak arabesk ruhunu yeni nesillere taşımaya hazırlanıyor.