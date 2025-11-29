Türkçe rap'in iki köklü ismi, Dr. Fuchs ve Sagopa Kajmer, Halen Biz %85 albümünde yeniden bir araya geldi. Dr. Fuchs'un 100 şarkılık efsane projesinin bir parçası olan bu çalışma, Sagopa Kajmer'in prodüktörlüğünde hazırlanan 20 şarkıyla dinleyiciyle buluştu. Albüm, 2000'lerin başındaki o özlenen Türkçe rap soundunu günümüze taşıyor; güçlü remixler ve tamamen yeni bir parça da içeriyor.

Kapakta yer alan tilki (Dr. Fuchs) ve yunus (Sagopa) detayları, ikilinin yıllara dayanan bağının sembolik bir yansıması. İkili duygularını şöyle paylaşıyor: "Bu proje sizi geçmişe götürecek. Çok sağlam remixler ve yepyeni bir parça içeriyor. Sago'dan Dr. Fuchs'a hazırlanmış özel bir doğum günü sürprizi. Yaptık ve mutluyuz."



KOCAMAN BİR SOFRA DÜŞÜN, MAHALLENİN TAM ORTASINDA!

Türkçe rap müziğinin güçlü ismi Gazapizm, 16 Mayıs 2026 cumartesi akşamı İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda kurulacak dev bir sofraya ev sahipliği yapmaya geliyor.

İzmir Göztepe'nin kalbi olan statta tarihi bir geceye tanıklık etmek isteyen müzik ve spor severler Gazapizmi var eden sokaklara, mahallesine; büyüdüğü şehre, İzmir'e dair unutulmaz bir anıya ortak olacaklar. Sanatçının "Kocaman Bir Sofra Düşün, Mahallenin Tam Ortasında!" başlığıyla duyurduğu Gürsel Aksel konseri yoğun ilgi görürken, dijital dünyada ve taraftar grupları arasında heyecan yarattı. İzmir'in uzun yıllar sonra ilk stat konseri olma özelliğini de taşıyan Gazapizm performansı merak uyandırdı. Merakla beklenen konserin biletleri satışa çıktı.



GÖKHAN TÜRKMEN'DEN DUYGUSAL YOLCULUK

Üretim anlamında son dönemde büyük başarılara imza atan Gökhan Türkmen, yeni teklisi Bir Başıma ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Şarkı, yalın anlatımı ve derin duygusal atmosferiyle dikkat çekiyor. Bu sezonu aralıksız yeni projeler ve şarkılarla geçiren Türkmen, müzikal yolculuğunu Bir Başıma ile taçlandırıyor. Söz ve müziği Birkan Nasuhoğlu'na ait olan eser, içsel yalnızlık ve duygusal kırılganlık üzerine dokunaklı bir hikâye sunuyor. Şarkının düzenlemesi Alper Anık imzası taşırken, klibin yönetmenliğini Gökhan Fırat ve Gökhan Türkmen birlikte üstlendi. Türkmen, şarkıya dair hislerini şu sözlerle dile getiriyor:

"Bir Başıma, benim için yalınlığın ve duygusal çıplaklığın şarkısı. Birkan Nasuhoğlu'nun kaleminden çıkan bu sözler, hepimizin bazen sessizce yaşadığı iç yalnızlığı çok sade ama derin bir yerden anlatıyor. Ben de yorumlarken o duygunun içinde tamamen kaybolmak, dinleyiciyle aynı hissi paylaşmak istedim. Bazen en güçlü ifade, sadece kalbin sesiyle geliyor."

Gökhan Türkmen, Bir Başıma ile dinleyicilerini içsel bir sessizliğe, duygu dolu bir yüzleşmeye ve derin bir müzikal atmosfere davet ediyor.