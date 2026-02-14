Elektronik müziğin yenilikçi ismi Faruk Sabancı, son dönemin yükselen rock yıldızı Sena Şener ile Özdemir Erdoğan'ın unutulmaz eserlerinden Gurbet için bir araya geldi. Söz ve müziği usta sanatçı Özdemir Erdoğan'a ait olan bu zamansız klasik, Sabancı'nın kendine has elektronik prodüksiyon dünyasında bambaşka bir kimliğe bürünerek dinleyiciyle buluştu. Geçmişten günümüze göçün, uzaklığın ve özlemin simgesi haline gelen Gurbet şarkısı, özellikle 1970'ler ve 1980'lerde Avrupa'ya yönelik işçi göçünün yoğunlaştığı dönemin en güçlü şarkılarından biri olarak hafızalarda yer etmişti. Sevmemeliyiz, Porselen Kalbim gibi şarkılarıyla tanınan Sena Şener'in güçlü vokalinin Faruk Sabancı'nın elektronik altyapılarıyla buluştuğu şarkı, özünde yer alan hasretlik duygusunu yeni kuşağa taşıyor.

Projenin görsel dünyası da en az müziği kadar iddialı. Şarkının fotoğraf ve video çekimleri, yönetmen Çağla Çağlar imzası taşıyor. Çekimler, 70'ler ve 80'lerin ruhunu yansıtan özel bir atmosferde gerçekleştirildi. Dönemin estetiğini taşıyan sahneler, Gurbet'in hikâyesini sinematografik bir tarzda yansıtıyor.

Faruk Sabancı'nın elektronik müzikle klasik bir eseri buluşturduğu bu yeniden düzenleme, geçmişe modern bir saygı duruşu niteliğinde. Müzik dünyasının ünlü prodüktörü Faruk Sabancı, geçtiğimiz yaz aylarında da Aşık Mahzuni Şerif'in Darıldım şarkısını yeniden düzenlemiş; Mela Bedel'in yorumladığı bu çalışma yaz boyunca müzik listelerinde zirveden inmemişti.



MELANKOLİYLE MEYDAN OKUYAN ADAM İSTANBUL'A GELİYOR

Peter Doherty sadece bir müzisyen değil; bir dönemin ruhunu şekillendiren, etrafında hâlâ güçlü bir mitoloji barındıran gerçek bir ikon. 9-10 Mayıs'ta Blind'ta sahne alacak olan Doherty; şarkı yazarlığı, sahne duruşu ve oluşturduğu etkiyle modern rock tarihinin en karakteristik figürlerinden biri olarak kabul ediliyor. Müziği punk'ın başına buyruk enerjisini şiirsel bir romantizmle bir araya getiriyor. Kaosla zarafet, melankoliyle meydan okuma arasındaki o ince çizgide dolaşan bu dünya, sahnede her zaman öngörülemez ama son derece samimi bir deneyime dönüşüyor. Onu izlemek, her an gerçekten yaşanan bir şeye tanıklık etmek gibi...

2024'te The Libertines'in All Quiet On The Eastern Esplanade albümüyle yeniden UK No.1 listesine ulaşan Doherty, yalnızca geçmişin değil bugünün de güçlü bir parçası olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Aynı dönemde yayımlanan beşinci solo albümü Felt Better Alive ise folk, country ve indie dokular arasında dolaşan şiirsel anlatımıyla, onun son yıllardaki en özgüvenli ve berrak işlerinden biri olarak öne çıkıyor.



GRİPİN 14 ŞUBAT'TA DA AŞK İÇİN SÖYLEYECEK

Rock müziğin en başarılı gruplarından Gripin, bu hafta sonu İzmir ve Bursalı müzikseverlerle buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor. Kalplere ve hafızalara kazınmış en özel şarkılarını ve son dönemde yayımladıkları en yeni şarkılarını seslendirecek olan

Gripin, 14 Şubat Sevgililer Günü yani bu akşam ise, en özel aşk şarkılarından oluşan repertuvarıyla Bursa'da sahne alacak. Hem müzikseverlerle hasret giderecek; hem de derin şarkı sözleri, müziği, güçlü sahne enerjisi ve zamansız hitleriyle dinleyicilerini yine büyüleyecek.