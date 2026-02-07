Mitski'nin yeni albümü Nothing's About to Happen to Me, 27 Şubat'ta Dead Oceans etiketiyle yayımlanıyor. Mitski, dünya genelinde, seçili şehirlerde gerçekleştireceği konserlerle yeni albümünü dinleyiciyle buluşturacak. Büyük şehirlerdeki özel konser serilerinin yanı sıra küresel ölçekte farklı durakları kapsayan bu turnede sanatçı, 2 Mayıs 2026'da İstanbul'da sahne alacak. Gecenin açılış performansı, İstanbul'un müzik sahnesinden sanatçı Canozan'a ait olacak. Biletler, 13 Şubat Cuma günü genel satışa çıkacak. Sanatçı ön satışı ise 11 Şubat Çarşamba günü saat 10.00'da başlayacak.

Nothing's About to Happen to Me, Mitski'yi bakımsız bir evde yaşayan, içine kapanık bir kadını merkezine alan güçlü bir anlatının içine yerleştiriyor. Ev dışında "aykırı" olarak görülen bu karakter, evinin içinde ise tamamen özgür. Lexie Alley'nin yönetmenliğini, Rena Johnson'ın kurgusunu üstlendiği I'll Change for You klibi, Alley'nin albüm fotoğraflarında kurduğu Tansy House evrenini derinleştirerek bu dünyaya odaklanıyor.

Kare kare filme basılan, elle çizilmiş izler ve huzursuz edici ince bozulmalarla işlenen görüntüler; Tansy House'un içinde bulunabilecek, kırılgan, yıpranmış ve muhtemelen kitap yığınlarının altına gömülmüş bir film makarası hissi yaratıyor.



DİNLEYİCİM SEVECEK

Alternatif rock müzik sahnesinin en taze ve başarılı gruplarından Maderzat yeni teklisi İçime Seni Çekerim tüm dijital platformlarda yerini aldı. Söz müzik Maderzat üyelerinden Rüzgar Pehlivan'a ait... Biten bir aşk hikayesi sonrası geride kalanın yaşadığı acıları anlatan ve dinleyicileri ilk kelimesinde içerisine alan bir şarkı. Rockseverlerin beğenerek dinleyeceği cover klarnet ezgileri ile duyguları daha üst seviyeye taşıyor. Serdar Aksoy ve Rüzgar Pehlivan'ın seslendirdiği İçime Seni Çekerim'de aranjör/düzenlemede Metehan Köseoğlu imzası dikkat çekiyor.

Şarkının klibini ise Emre Abi yönetti. Grup bir yılda tüm söz, müzik ve besteleri kendilerine ait eserleri çıkardı ve tamamını kliplendirdi. Tüm kliplerde aynı yönetim kadrosu ile çalışması ise grubun başarısında önemli bir rol oynuyor.

İçime Seni Çekerim şarkısını ilk kaleme aldığında yaşadığı duygu yoğunluğunu bu cover'da tam anlamıyla yansıttığını belirten Rüzgar, şarkının Maderzat'ın en sevilen şarkılarından olacağına inancının tam olduğunu belirtiyor. Serdar'ın şarkının aranjesi bittikten sonra yüzlerce kez aralıksız dinlediğini ve her seferinde şarkının içerisine alıp başka yerlere götürdüğünü dinleyenlerinde çok seveceğine inandığını belirtiyor.



SILA'DAN YENİ ŞARKI: KÖTÜ KÖTÜ

Pop müziğin en güçlü söz yazarı ve bestecilerinden Sıla, hayata ve gündeme dair hislerini içten dille anlattığı yeni şarkısı Kötü Kötü ile dinleyicisiyle buluştu. Nisan ayında yayımlanacak yeni albümü Kafa Yüksek Kalp Kırık'ın ikinci şarkısı Kötü Kötü'nün söz ve müziği yine Sıla'nın imzasını taşıyor. Şarkının düzenlemesi Tolga Şanlı'ya ait. Son dönemde sinematografik anlatımı güçlü video klipleriyle dikkat çeken Sıla, bu şarkısının klibini de yönetmen Aslı Çeliker ile hayata geçirdi. Klip, dünyadaki savaş, şiddet, krizler nedeniyle yalnızlaşan insanların dayanışma ve birbirine destek olma ihtiyacını görselleştiriyor.

Yeni albümün ilk habercisi, iki ay önce yayımlanan Evvel Ezel olmuştu. Kötü Kötü, albümün duygusal dünyasını daha sert ve daha net bir yerden derinleştiriyor. Sıla'nın kelimelerle kurduğu güçlü bağın çarpıcı bir yansıması da sayılabilecek yeni şarkıdaki "Nasılsın diye sorma" cümlesi ise modern zamanların yüzeysel iletişim biçimlerine doğrudan bir gönderme niteliği taşıyor.

Farklı duygu dünyalarından beslenen şarkıların bir araya getirilmesiyle güçlü bir "Sıla Evreni" ortaya çıkaran Kafa Yüksek Kalp Kırık albümü, Cenk Erdoğan'ın süpervizörlüğünde, Karış Müzik yapımcılığında nisan ayında DMC dağıtımıyla yayımlanacak.