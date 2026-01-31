Rap müziğin güçlü kalemi Gazapizm, Türkiye'nin ilk uzun metrajlı 'albüm filmi' olma özelliğini taşıyan projesini 28 Ocak'ta yayınladı. Filmin galası ise pek çok ünlü ismin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gazapizm'in senaryosunu yazdığı ve yönetmen koltuğuna oturduğu Dönmek İçin Eve albüm filmi, hayatta duracağı yeri kaybetmiş bir adamın içsel yolculuğuna odaklanıyor. Gerçek hikâyelerden esinlenen yapım; şehirler, insanlar ve olaylar arasında savrulan Anıl'ın kayıpları, suçluluk duygusu ve aidiyetsizliği ile yüzleşmesini konu alıyor. 'Ev' kavramının bir adresten öte; geçmiş, aile ve öz hesaplaşmaya dönüştüğü film, modern şehir insanının yalnızlığını ve gerçekten nereye dönülebileceğini sade ama sert bir dille sorguluyor.







Gazapizm, "Gerçek olaylardan esinlenilmemiştir. Gerçektir" yazısıyla başlayan filmin galasında duygularını şu sözlerle ifade etti: "İzlediğiniz filmdeki her şeyi gözümle gördüm eminim. Gözümle görmediğim hiçbir şeyi izlemediniz. Film için babaannemle doğaçlama bir çekim gerçekleştirdik. İzlediğiniz tuz sahneleri gerçektir. Hep cebimde olur... Bu film aslında tam olarak gitmek istediğim yeri bulamamakla alakalı, yer olmamasıyla değil.



MÜZİK VE SİNEMA İÇ İÇE

Öncelikle bu filmi tüm eve dönmek isteyenlere armağan ediyorum. Sonrasında da aramızdan ayrılan babaanneme, filmi birlikte tasarladığımız Ahmet Sesigürgil'in yakın zamanda kaybettiğimiz kıymetli evladı Güney Sesigürgil'e ve metropollerin gettolarına sıkışmış, orada boğulmuş, nefes alamamış binlerce gence ve binlerce Umut'a armağan ediyorum."

Görsel diliyle dikkat çeken projenin yapım tasarımını Ahmet Sesigürgil üstlenirken, görüntü yönetmenliğini Ahmet Açıkkol yaptı. Filmin atmosferini tamamlayan özgün müziklerde Okan Çam imzası bulunuyor. Dönmek İçin Eve, müzik ve sinemanın iç içe geçtiği eşsiz formatıyla Türkiye'de bir ilki temsil ediyor.







EBRU AKARSU'DAN İÇSEL BİR UYANIŞ: ÇARE SENSİN

Müzisyen ve besteci Ebru Akarsu, uzun yıllara dayanan sahne tecrübesini ve müzikal birikimini yeni single çalışması Çare Sensin ile taçlandırıyor. 30 Ocak 2026 itibarıyla tüm dijital platformlarda yerini alan şarkı, sanatçının kariyerindeki en kişisel ve olgun eşiklerden biri olarak öne çıkıyor. Yıllarca kemanıyla pek çok önemli isme eşlik eden Akarsu, bu kez kendi sesine ve iç dünyasına odaklanıyor. Çare Sensin, samimiyeti ve derinliğiyle dinleyiciyi kendi içine bakmaya davet ediyor. Akarsu'dan dinleyicilerine, "Çare Sensin insanın kendiyle çıktığı hayat yolculuğunu anlatan bir şarkı. Kaybolduğumu sandığım anlarda cevabın hep içimde olduğunu hatırlatan; düşe kalka yürürken, durup nefes aldığım o anlarda doğdu. Çare arayan kalplere şifa olması dileğiyle...







NİLÜFER ANILARIYLA ANADOLU TURNESİNDE

Sesi ve müziğiyle Türk pop müziğine iz bırakan Nilüfer, şubat ayında Anadolu turnesiyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Turne kapsamında Nilüfer, 7 Şubat'ta Kayseri, 8 Şubat'ta Sivas ve 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Konya sahnesinde müzikseverlerle bir araya gelecek. Konserleriyle kuşakları buluşturan Nilüfer'in turnesi özel bir anlam taşıyor. Sivas konseri için Nilüfer, yıllar öncesine uzanan bağını şu sözlerle dile getirdi: "Yıllar önce Sivas'a Edip Akbayram'la birlikte turneye gitmiştim. Aradan neredeyse 50 yıl geçti. Bugün yeniden Sivas'a gitmek beni çok duygulandırıyor. Edip Akbayram'ı sevgi ve saygıyla anıyorum."



14 ŞUBAT'TA KONYA'DA

Nilüfer, Anadolu turnesi için özel hazırladığı repertuvarla, unutulmaz şarkılarını dinleyicileriyle birlikte söylemeye hazırlanıyor. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Konya'da gerçekleşecek konser ise, aşk şarkılarıyla hafızalara kazınan Nilüfer repertuvarının en özel duraklarından biri olacak. Nilüfer'in Kayseri, Sivas ve Konya konserinin biletleri tüm dijital platformlarda satışa çıktı.