Kadebostany'den tanıdığımız ve sevdiğimiz Saint Stacy; 2023'te başlattığı solo projesiyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Feel Like Myself ve By The Wind gibi hit parçalarıyla 20 milyondan fazla dinlenmeye ulaştı. Müziğin yanı sıra şarkı yazarlığı, prodüksiyon ve moda alanındaki vizyonuyla da öne çıkan İsviçre merkezli vokalist, sahne estetiği ve enerjisiyle hızla kendi kitlesini oluşturdu. Saint Stacy'nin ilk EP'si Feel Like Myself, indie- pop'tan içe dönük ve atmosferik baladlara zahmetsizce geçiş yapan şarkılardan oluşuyor.

2025 Ekim ayında ise ilk albüm Beginner Again piyasaya çıktı. Şimdi ilk headline turnesi kapsamında İstanbul'a uğrayacak sanatçı, hayranlarına güçlü ve unutulmaz bir canlı performans sunmaya hazırlanıyor. Saint Stacy 2016–2020 yılları arasında dünyaca ünlü Kadebostany ile 20'den fazla ülkede 300'den fazla konser verdi, sahne üzerindeki güçlü varlığıyla uluslararası bir ün kazandı. 14 Şubat 2026'da Blind İstanbul sahnesine çıkacak olan Saint Stacy, müziği ve görsel estetiğini bir araya getiren performansıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşatacak.



KURTULUŞ KUŞ'TAN MEST OF ARABESQ

Arka arkaya yayınladığı hitlerle müzik dünyasının en popüler isimlerinden biri haline gelen Kurtuluş Kuş, şimdi de arabeski sinematik bir dünyaya taşıyor. 322 HITHOUSE yapımcılığında hazırlanan sekiz şarkılık konsept albüm Mest of ArabesQ, Türkiye'de kendi kategorisinde ilk ve tek olma özelliğini taşıyor. Kurtuluş Kuş, uzun zamandır üzerinde çalıştığı projeyi, "Arabesk müziği tek bir konsept altında toplayan, ne yaptığından emin olduğum özel bir çalışma" sözleriyle anlatıyor.

Albüm, tüm kliplerin aynı mekânda, aynı sahne düzeni ve aynı görsel kimlikle çekilmesiyle de Türkiye'de bir ilke imza atıyor. Arabeskin ruhunu modern tınılarla yeniden yorumlanan Mest of ArabesQ, kendi atmosferini yaratan karakterli bir sound sunuyor. Albümdeki her şarkı aynı yaklaşım içinde hazırlanırken, proje ocak ayı boyunca her cuma yeni bir şarkı ile dinleyiciyle buluşacak. Müzik dünyasında yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Kurtuluş Kuş, bu kez arabeski "mest" etmeye geliyor!



ANLATASIM VAR KONSERLERİ BAŞLIYOR!

Simge, geleneksel hâle getirdiği ve büyük ilgi gören akustik konser serisini yeniden başlattığını açıkladı. Hit şarkılarının akustik versiyonlarının yanı sıra sahnede söylemekten vazgeçemediği özel parçalar ve arabesk dokunuşlarla müzikseverlere duygu dolu geceler yaşatacak.

Simge'nin "Anlatasım Var" adını verdiği konser serisi, 30 Ocak Cuma akşamı İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde başlayacak. Başarılı sanatçı daha sonra 1 Şubat'ta Antalya Fuar Merkezi, 7 Şubat'ta Eskişehir Fuar Merkezi ve 8 Şubat'ta Ankara STK sahnesinde dinleyicileriyle buluşacak. Son albümü Anlatasım Var ile müzik listelerinde zirveye yerleşen Simge, 2026 yılında da sürpriz projelerle adından söz ettirmeye devam edecek.