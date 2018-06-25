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YAVUZ DONAT
25 Haziran 2018, Pazartesi YAVUZ DONAT

Hayırlı olsun

Anketçiler... Yırtın anketlerinizi.
"İkinci tur" tahmincileri... Yorumcuları.
Yırtın analizlerinizi.
Bir seçim daha geçti.
Söylenecek tek söz var:
"Hayırlı olsun... Uğurlu olsun."
Ve... "Dirlik, düzenlik" olsun.

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