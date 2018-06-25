Anketçiler... Yırtın anketlerinizi.

"İkinci tur" tahmincileri... Yorumcuları.

Yırtın analizlerinizi.

Bir seçim daha geçti.

Söylenecek tek söz var:

"Hayırlı olsun... Uğurlu olsun."

Ve... "Dirlik, düzenlik" olsun.