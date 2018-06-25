Anketçiler... Yırtın anketlerinizi. "İkinci tur" tahmincileri... Yorumcuları. Yırtın analizlerinizi. Bir seçim daha geçti. Söylenecek tek söz var: "Hayırlı olsun... Uğurluolsun." Ve... "Dirlik, düzenlik"olsun.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.