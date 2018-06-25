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YAVUZ DONAT
25 Haziran 2018, Pazartesi YAVUZ DONAT

Katılım

Çankaya... Keçiören... Altındağ... Mamak... Dün öğleye kadar "Seçim turu" attık.
Çoğu yerde sandıkların önünde kuyruk oluşmuştu.
"Sandık" denilince halkımız yaz kış demiyor... Tatili bahane etmiyor... Oyunu kullanıyor.
"Geçmişte" de böyleydi.
Dün... Yine böyle oldu.
"Geçmiş" dedik de... Aklımıza 1950 leri geldi... "Çok partili demokrasiye geçiş."
14 Mayıs 1950 seçimlerinde "Katılım" yüzde 89.03 idi.
"Şampiyonluğu" ise Amasya almıştı... "Yüzde 96.9" katılımla.
İlginçtir... 1960'ta darbe oldu... Rejim askıya alındı... Sonra... 1961'de seçim yapıldı...
Seçime katılım rekorunu "Hangi il" kırdı dersiniz?
Bildiniz... Yine Amasya.

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