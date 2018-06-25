Muharrem İnce, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu... Miting üzerine miting yaptılar.

İyi de kalabalık topladılar.

Öyleyse... Tayyip Bey ve Ak Parti nasıl oldu da "Büyük fark yaptı?"

Yanıt... Çok kısa:

- Fren patladı.