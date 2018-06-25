Muharrem İnce, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu... Miting üzerine miting yaptılar. İyi de kalabalık topladılar. Öyleyse... Tayyip Bey ve AkParti nasıl oldu da "Büyük farkyaptı?" Yanıt... Çok kısa: - Fren patladı.
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