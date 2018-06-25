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YAVUZ DONAT
25 Haziran 2018, Pazartesi YAVUZ DONAT

Ve... “Fren patladı”

, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu... Miting üzerine miting yaptılar.
İyi de kalabalık topladılar.
Öyleyse... Tayyip Bey ve Ak Parti nasıl oldu da "Büyük fark yaptı?"
Yanıt... Çok kısa:
- Fren patladı.

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