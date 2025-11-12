ORDU

Mavi ile yeşilin kucaklaştığı bir coğrafya... 2 bin 500 yıllık yerleşim... Doğa harikası göller... Şelaleler... Yaylalar... Çivi kullanmadan inşa edilen ve yıllara meydan okuyan ahşap camiler... Kanyonlar... İşte, oksijeninin yurdu Ordu.







Düşünen, üreten, yarışma ve ortak akılla yükselen bir şehir.

Gündem... Ne siyaset ne de seçim. Ekonomi... Fındık... Balık... Sağlık turizmi... Bal... Yatırım... Hamsi...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "huzur bahçesi" Ordu'ya takdirname gönderdi... Ve bir de kurbanlık koç.







"Polislerim... Jandarmalarım... Yiğitlerim yesin" diyerek. Vali Muammer Erol, gereğini yerine getirdi... Kurban etini yiğitler yedi.

Bugün ve yarın pek çok uygarlığın izlerini taşıyan Ordu'dan notlar.

***

TERÖRSÜZ TÜRKİYE



Fatsa... Ünye... Perşembe... Çarşı pazar... Lokanta, otel... Recep Aydın ile birlikte dolaştık... Ordu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı.

- Ey balıkçı... Ey fındık üreticisi... Ey Ordulu... Terörsüz Türkiye projesi... Ne diyorsunuz?

Perşembe'de, bir kadının yanıtını paylaşalım, başka söze gerek yok:

- Barışı, huzuru kim istemez? Süreç gecikmesin... Siyasete alet edilmesin.

***

İŞİNİN DELİSİ



Hilmi Güler... Metalürji mühendisi... Etibank Genel Müdürlüğü... MKE Genel Müdürlüğü... Enerji Bakanlığı... Ve 2 dönemdir, Büyükşehir Belediye Başkanı.

Ordu için bir şans.







Bir sistem kurmuş... Deniz dalgasından elektrik üretiyor. Testler yapıldı... Başarılı. Şimdi... Üretime geçilecek.

Rahmet istedi, Erbakan Hoca, "Ben, işinin delisi olan insanı severim" derdi.

Hilmi Güler... Gerçekten işinin delisi... Ordu'nun Hilmi Abi'si.

***

1994 RUHU



Karadeniz insanı bir başka... 4 kişi bir araya geliyor... Dağda ev yapıyor... Sonra da yol, elektrik, su istiyor.

Türkiye'de yol ağı en uzun olan il Ordu... 27 bin 500 kilometre. 300 iş makinesi... Ulaşılamayan köy yok.

Hilmi Güler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 1994'te, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde, birlikte olduğu ekipten.

Ordu'da... 1994 ruhuyla çalışıyor. Personele, Sosyal Güvenlik Kurumu'na, Maliye'ye borç yok.

Keşke bütün belediyeler için aynı sözleri söyleyebilsek.

***

OPERASYON



Otomobil hırsızlığı... Motosiklet hırsızlığı... Dolandırıcılık... Yaralama... Tehdit... Siber suçlarla mücadele... Uyuşturucuyla savaş... Güvenlik güçleri sürekli operasyonda.

Hapis cezası nedeniyle aranan 1819 kişi yakalanmış. Vatandaşın huzur ve güvenliği, valiliğin önceliği. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele... 147 operasyon... 142 tutuklama.

Akşam dolaştık... Şehir merkezi... Fatsa... Ünye... Sorun yok... Kimse kimseyi rahatsız etmiyor.

Vali Muammer Erol'u kutladık.

***

ŞELALELER ŞEHRİ



Türkiye'de... 300'den fazla şelalenin olduğu bir başka şehir var mı acaba? Çamlık Şelalesi... Meyveli Şelalesi... Doğugöl Şelalesi... Çaldere Şelalesi... Kurtboğaz Şelalesi... Gökçegelin Şelalesi... Saadet Şelalesi... Kazankaya Şelalesi... Ortaköy Şelalesi... Kuşkayası Şelalesi... Uzundere Şelalesi... Say say bitmiyor.

Global ısınma, bu coğrafyaya uğramamış. Gezmenizi, görmenizi öneririz. Konaklama sorunu yok... Temiz ve ucuz. Ordu sizi bekliyor.

***

PERŞEMBE



Türkiye'de 33 sakin şehir var... Biri Ordu'nun 30 bin nüfuslu Perşembe ilçesi... Yaz nüfusu 120 bin.

Sıfır atık... Çevre temizliği tam puan... Karadeniz'in en uzun sahil bandı, 42 kilometre... Koylar... Plajlar...







Kadınların balıkçılık yaptığı bir yer... Gelir kaynağı fındık, bal ve balık. Balıkçı teknesi taka ustasının en çok olduğu ilçe. Deniz kenarında evler... Ve her evin önünde, otomobil misali, bir taka.

Tarihi bir bina... İsmail Ağa Konağı... Alt katı gastronomi merkezi. Üst katı... Yazar evi. Yazar gelsin... Konaklasın... Eserini yazsın... Yeter ki kitabında Perşembe'den söz etsin.







Belediye Başkanı Cihat Albayrak... Birlikte gezdik... Kadın kooperatifleri var... Belediye destekliyor... Bal, reçel, pekmez, tereyağı, turşu... İç piyasaya satış.

Terörsüz Türkiye... Perşembeli ne diyor?

Başkan Albayrak dedi ki:

- Devlet projesi... Yönetime güven var... Hassas bir konu... Teröre çözüm şart.

Bölge insanının beklentisi... "Halk bilgilendirilsin... Çözüm gecikmesin."

***

SAĞLIK TURİZMİ



Defalarca geldik... Ama bu mevsimde, bu kadar çok yabancıyı hiç görmemiştik. Avrupa'dan da gelen var, Gürcistan'dan da.

Sağlık turizmi... Kimi saç ektirmeye gelmiş, kimi diş için burada, implant.

Özel hastane çok. Fiyatlar... Avrupa'dan ucuz... Büyük şehirlerimizden de.

***

GEZEN TAVUK... GEZEN KAZ



Fındığa endeksli bir ekonomi... Fakat... Fındık sezonu sadece bir ay.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, proje üretmiş... 11 ay değerlendirilmiş.

Fındık bahçeleri tavuk dolu... Kaz dolu. Fındık ağaçlarına zarar vermiyorlar.







Ordu'dan Kars'a kaz satılıyor... Yılda 10 bin kaz. Hedef... 30 bin kaz satmak.

Ve gezen tavuk yumurtası... Yılda 45 milyon adet... Satış, büyük bir zincir markete.

Ne demişler... "İş bilenin..."

Fındık bahçesi sahipleri memnun.