Biliyor muydunuz? Türkiye İstatistik Kurumu araştırması...

"Gece korkusuzca yürünebilecek güvenli şehirler" sıralamasında; Afyonkarahisar en başta.

Sonra... Bayburt geliyor. Üçüncü... Rize.

Afyonkarahisar'a geldim... Gündüz yürüdüm... Gece yürüdüm. Bugün... Huzur şehrinden notlar.

***



Erenler

Ahmet Birtan Erol... Emniyet Müdürü.

Anket... Soru: "Beklentileriniz nedir?"

Halkın öncelikli isteği... Erenler bölgesinin düzgün hâle gelmesi.

Erenler... Üniversite çevresi.

Karanlık... Gece dolaşmak zor.

Uyuşturucu... Araç içinde içki içenler... Her türlü pislik var.

Önlem... İlk iş bölgenin aydınlatılması. Sonra... Bölgeye giren-çıkan araçların kontrolü.

Bugün... Erenler, pırıl pırıl... Tertemiz.

***



Şok... Şok... Şok

Şehir merkezinde... İlçelerde... Şok uygulama var.

Asayiş... Kaçakçılık... Narkotik... Siber suçlar... Bu konularda, sonuç almakta Afyonkarahisar bir numara.

Gece... Gündüz... Bayram... Huzurlu bir kent için... Şok uygulama yapılıyor.

Polis, jandarma işbirliği. Sonuç... Halk memnun.

***



Ceza

Trafik polisi, görev aracını, yaya geçişine park etmiş... Yayaların geçişini engelliyor.

Bir vatandaş da otomobilin fotoğrafını çekip Emniyet Müdürlüğü'ne internet üzerinden yollamış.

Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol'un talimatı:

- Derhal para cezası yazılsın... Cezayı, aracı oraya park eden polis ödeyecek.

Ceza... 993 lira.

Ahmet Birtan Erol dedi ki:

- Halka önce biz örnek olacağız... Kurallara uyacağız.

***



Gönüllü polisler

Emniyet Müdürü Erol, okullara gidiyor. Rehber dağıtıyor: "Aile Trafik Polisi Ceza Rehberi."

Rehberde... Cezalar bile yazılı.

Öğretmen... Öğrenci... Artık... Gönüllü trafik polisi.

Baba, araçta kemer takmıyor... Çocuğu hemen uyarıyor: "Baba... Emniyet kemerini tak... Cezası kadar parayı benim kumbarama atacaksın."

***



Ortak uygulama

Albay Murat Kaya... İl Jandarma Komutanı.

Polis-jandarma ortak uygulamaları var... Sık sık. Aynı gün... Aynı saatte... Afyonkarahisar genelinde uygulama.

Halk memnuniyeti... Tam puan.

***



Burcu Abla

Belediye başkanı... Sokaktaki insanın, Burcu Abla'sı.

Afyonkarahisar... Adnan Menderes dönemi... Süleyman Demirel dönemi... Turgut Özal dönemi... Ve Recep Tayyip Erdoğan dönemi...

İlk kez, CHP'li belediye başkanı var. Ve ilk kez kadın belediye başkanı.

1950'den bugüne... 19 belediye başkanı... Değişik partilerden... İçlerinde tek CHP'li... Tek kadın Burcu Köksal.

***



Beğendik

Polis... Banka yöneticileri...

Kuyumcu... Sürekli iletişim hâlinde. Vatandaşın biri dolandırılmak istendi... Klasik yöntem... "Terör örgütü banka hesabınızı boşaltacak... Hemen paranızı çekip bize/polise verin?"

Saf vatandaş... 950 bin lirasını verirken... Dolandırıcılar suçüstü yakalandı.

***



Tebrik

Belediye otobüsü sadece durakta yolcu indirir. Ama... Gece... Kadın yolcu... Ve tek başına... Otobüsten, "istediği yerde" inebiliyor.

Tebrikler ve teşekkürler Burcu Köksal.

***



Teşekkür

Şehir merkezi... Cumhuriyet Meydanı... AVM'ler... Araç trafiğine kapalı çarşı... Günün her saatinde canlı.

Afyonkarahisar... Ege- Marmara-İç Anadolu yollarının kesiştiği nokta.

Geçen araç sayısı... Günde 100 bin. Dün... Şehre girerken polis durdurdu:

- İyi yolculuklar... Aman dikkat... Çocuğunuzu babasız bırakmayın... Güle güle.

Ve... Bir de ikram... Şeker. Teşekkürler.

***



Başkan... Halkın içinde

Belediyede... Kadın-Aile Müdürlüğü var. Keşke, bütün belediyelerde olsa. Belediyenin hizmeti... Psikolojik destek..

Şiddet mağduru... Kocasını kaybetmiş... Veya hasta... Belediyenin kadın psikoloğu hizmete hazır.

Diyetisyen bile var. Yeter ki kilo vermek iste... Diyetisyen belediyeden.

Halkın içinde bir belediye başkanı.

***



Bir CHP gerçeği

Burcu Köksal... 31 Mart 2024'te belediye başkanı seçildi... CHP'den. Yazılı medya... Görsel medya... Sosyal medya... Seçildiği günden bu yana Burcu Hanım'ı, "40 defa CHP'den istifa ettirdi."

Bir gün, "Zafer Partisi'ne geçeceği" yazıldı, söylendi. Bir gün... "Milliyetçi Hareket Partisi'ne." Bir gün, "İyi Parti'ye." En çok da... "AK Parti'ye."

Geldim... Ziyaret ettim... Konuştum.

Burcu Köksal, yerinde... CHP'de... Hizmet peşinde.

Hangi partiden olursan ol... Belediye başkanının kapısı açık.

Şehre bir bakan mı geliyor, Burcu Hanım karşılıyor... Saygı gösteriyor.

Bunlar güzel şeyler... Ve halk onu seviyor.

Fakat... CHP'de siyaset yapmak zor... CHP'nin içi karışık... At ile arpa kavga halinde... Öyle olunca da...

Kendi partisi, CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal'a, sokaktaki insanın sahip çıktığı kadar sahip çıkmıyor. İşte bu da klasik bir CHP gerçeği.

***



Kadın eli

Kreş gördüm... Çalışan annelerin çocukları için uygun fiyat.

Hobi kursları gördüm... Kadınlar için... Ürettikleri, Kadın Emeği Pazarı'nda satılıyor. Kadın Emeği Pazarı... Her yerde... Çarşıda... AVM'de.

Kadın eli değince... Belediye değişmiş... Afyonkarahisarlı memnun.