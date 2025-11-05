Erzurum, Ağrı, Bitlis, Bingöl, Diyarbakır... Muş'un komşuları.

Komşu iller arasında en yakın olanı ise Bitlis... 80 kilometre... Komşu kapısı.

Muş'ta, arkadaşlarla dolaşırken... Çok kişiden... Yerel gazeteci, esnaf, sivil toplum lideri, mühendis, doktor, lokantacı, kanaat önderinden aynı sözleri dinledim.

Biraz kıskançlık... Biraz sitem... Biraz övgü:

- Bitlis'in Ahmet Eren'i var... Yurdun her yerinde, Avrupa'da, yüzbinlerce Muşlu yaşıyor... Fakat... Bizim bir Ahmet Eren'imiz yok.

***

'İNSAN ÖLÜR, KALIR ESERİ'



Rahmetli Kadir Has'ı tanırdım... Ankara'ya gelişlerinde uğrardı... Sohbet ederdik.

İbrahim Çeçen'i de iyi tanırım... Yılların dostu.

Bitlisli Ahmet Eren ile hiç karşılaşmadım... Ama o kadar iyi tanıyorum ki... Muşluların anlattıklarından.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık tekrarladığı bir söz var... Hatırlarsınız:

"İnsan ölür, kalır eseri."

Gerisini yazmaya gerek yok... Biliyorsunuz.

***

YEŞİL CHEVROLET



Zaman tünelinden bir anı... 12 Eylül darbesi sonrası... Süleyman Demirel, Güniz Sokak-31'de... Evinde.

Partisi kapatılmış... Artık ne makam var ne de makam aracı.

Cuma namazına mı gidecek? Ya Necmettin Cevheri gelip, kırmızı Mercedes'i ile götürecek ya da Sümer Oral Renault- 12'siyle. Günün birinde... Demirel'in evinin önünde bir yeşil renkli Chevrolet gördüm.

Sordum... "Kimin otomobili?" Demirel, "Kasım getirdi" dedi:

- Kasım Emre... Muş milletvekili... Ziyaretime geldi... Giderken otomobilini bıraktı.







Zaman su gibi akıp geçti... Siyaset derlendi, toparlandı... Demirel yeniden makam... Makam aracı sahibi oldu.

Ve yeşil Chevrolet'i... Kasım Emre'ye iade etti.

Muş... Dostlarla sohbet... Bu anımı anlatırken, gençten biri sesini yükseltti:

- Yavuz Abi... Ben Kasım Emre'nin oğluyum... Melik Emre.

- Melik... Yeşil Chevrolet nerede?

- Abi... Kıymetini bilemedik... Satıldı.

Ve sonra... Kartvizitini uzattı... AK Parti Muş İl Başkanı...

***

HAYIR BANKASI



Geçen ay Ağrı'daydım... Nereye gittiysem İbrahim Çeçen'in izini gördüm.

İyilik bankasına... Hayır bankasına yatırım yapmış.







Üniversite... Yüksek okul... Lise... İlkokul... Öğrenci yurdu... Kongre merkezi... Binlerce öğrenciye burs... Öksüze, yetime, garip gurebaya, engelliye, fakir fukaraya yardım.

Reklamını yapmadan... Kimseye duyurmadan.

Kasım ayı... Muş'tayım... Muşlular'dan, komşudaki hayırseveri... Ahmet Eren'i dinliyorum.







Yatırımı... İyilik bankasına... Hayır bankasına.

Bitlis Eren Üniversitesi... Meslek yüksek okulu... Lise... Bilim ve sanat merkezi... Eğitim ve uygulama okulu... Öğrenci yurdu... Hastane... Spor tesisleri

Binlerce öğrenciye burs.

İhtiyaç sahiplerine yardım... Reklamsız... Davul, zurnasız.

***

BİR BAŞKADIR BENİM MEMLEKETİM



Havasıyla, suyuyla, taşıyla, toprağıyla... Malazgirt'te meleyen kuzusuyla...

Şehir merkezinde, Varto'da, Bulanık'ta, Hasköy'de, Korkut'ta... Köylerde görev yapan 6 bin 663 öğretmeniyle...

Mezradaki çobanıyla...

Bir başkadır benim memleketim.

Gidin, gezin... Sizin de moraliniz yükselecektir. Rahmet istedi... Hoca çalışkandı... Refah Partisi sandıktan, durduk yerde, birinci çıkmadı.

***

KEFENİN CEBİ YOK



Karadeniz... Doğu ve Güneydoğu Anadolu... İç Anadolu... Yurdun batısına göç verdi... Büyük göç.

Gidenlerden bazıları... Büyük iş insanı... Büyük servet sahibi oldu.

Ve bazıları... Ama çok azı... Geldiği yeri unutmadı... Örneğin;

Kayseri... Rahmetli Kadir Has gibi... Üniversite... Yurt... Burs... Hayır/iyilik bankasına yatırım... Nur içinde yatsın.

Ama çoğu... Büyük çoğunluğu... "Yârim İstanbul'u mesken mi tuttun? Gördün güzelleri beni unuttun" şarkısı örneği;

Parayı istifledi... Serveti katladı... Uçak, yat, otel sahibi oldu... Ama... Doğduğu toprakları unuttu.

***

KADERE BAK



Askeri darbe... 27 Mayıs 1960... Muş'un dört milletvekili vardı... Üçü Demokrat Partili... Ve üçü de, Yassıada'ya gönderildi.

Gıyasettin Emre... Mehmet Şefik Çağlayan... Şemsettin Ağaoğlu.

Mahkeme... İddianame... Savunmalar.







Gıyasettin Emre, avukat istemedi... Savunmasını bizzat yaptı.

Sonuç... Mahkûmiyet... Ve Kayseri Cezaevi.

Yıllar geçti... Adalet Partisi iktidarda... Süleyman Demirel Başbakan... Bir Muş milletvekili ile tanıştım... Adalet Partili... Kasım Emre.

Yassıada'da yargılanan Gıyasettin Emre'nin kardeşiydi.

Ve... Yine darbe... 12 Eylül 1980... Meclis kapandı... Demokrasi tatilde.

Kadere bak... Ağabey, kardeş... İki darbe gazisi.