Geçen ay Ağrı'daydım... Milli gelir pastasından en küçük pay alan şehir... İstanbul'a bin 400 kilometre.

Kasım'ı ise Muş'ta karşılıyorum...

Geri kalmışlık sanki tarihten gelen bir miras... İstanbul'a bin 300 kilometre.

Türkiye var... Bodrum-İstanbul hattı... Magazin dünyası... Vur patlasın, çal oynasın... Siyaset, seçim... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kavga...

Ve bir de öteki Türkiye var... Gözlerden uzak... Hakkâri... Muş... Ağrı... Bayburt... Liste uzun.

Muş'tayım... Siyaset... Ekonomi... Terörsüz Türkiye... Kapıya dayanan kış... Sokağın sesi... Kırsalın beklentisi... Hepsini anlatacağım.

***

DEVLET BABA



Avni Çakır... Vali... "Öğle yemeği yiyelim" dedi... Allah, ne verdiyse.

Valilikten çıktık... Makam araçsız... Korumasız.

Yürümeye başladık.







Çocuklar geliyor... Kimi, "Sayın valim" diyor... Kimi "Öğretmenim."

Gençler... Kadınlar... Amcalar... "Abi... Hocam" diyenler... Fotoğraf çektirmek isteyenler.

Sırça köşke kapanıp kalmayacaksın... Halkın, içinde olacaksın... Yetimin başını okşayacaksın... "Sen, devlet babasın."

***

BAHÇELİ GERÇEĞİ



Yerel seçim... 18 Nisan 1999... Milliyetçi Hareket Partisi yüzde 21.71.

Oy almıştı... Ve belediye başkanı çıkarmıştı.

Ya sonra? 2004 seçimleri... Yüzde birin altında. MHP... Daha sonra hep gerideydi. Ama... Şimdi... Merkezde... Kırsalda farklı bir MHP gözledim.

Meclis'te... DEM Parti'ye zeytin dalı uzatan bir Devlet Bahçeli.

Malazgirt'te... DEM Partili Belediye Başkanı Ahmet Kenan tarafından karşılanan... DEM Parti tabanının alkışladığı bir Devlet Bahçeli.

***

SİYASET... VE ANA MUHALEFET



Bugün... CHP yönetiminin çoğu bilmez... Nermin Neftçi diye bir milletvekili vardı.

1965... Muş'u görmeden Muş milletvekili olmuştu.

Ama... Sonradan... Muşlu'nun gönlüne girmeyi başarmıştı... Varto senin, Malazgirt benim... Dolaşmıştı... Çalışmıştı. 1969... Muşlu ... "İstanbullu Nermin Neftçi'yi" bırakmadı... Yine seçti.







Nermin Hanım... Parti Meclisi Üyesi olmuştu... Merkez Yönetim Kurulu Üyesi.

Ve Cumhuriyet döneminin ilk kadın Meclis Başkanvekili.

Muş'a geldim... Ve "eski CHP'yi" aradım... Ne gezer.

2004... Yerel seçimde 1.12 oy aldı.

2009... Yerinde saydı... 1.36.

2014... Değişen bir şey yok... 1.17.

2019... Önlenemeyen düşüş... 0.84.

Muş'ta... Ana muhalefeti aradım... Bulamadım... Üzüldüm.

Demokrasi iki kanatlı kuş değil... Ama Muş siyasetinde iki parti var... AK Parti ile DEM... Ötekiler nerede?

***

YEREL SEÇİM BİLMECESİ



Siyasette, Recep Tayyip Erdoğan fırtınası. 2004... Yerel seçim... Belediye AK Parti'de... Necmettin Dede. 2009... AK Parti'nin oyu yüzde 50'nin üzerinde... Yine Necmettin Dede.

Sonra 2014... Yine AK Parti... Başkan Feyat Asya. 2019... AK Parti... Feyat Asya ile yola devam.







Ve... 31 Mart 2024... Belediye YSP'de... Yeşil ve Sol Parti... Şimdi DEM... Sırrı Söylemez... Yüzde 42.88.

AK Parti... Büyük gerileme... 25.27.

Halkın arasına girdim... "Neden?" diye sordum... Daha önce AK Parti'ye oy veren... Malazgirt'te Erdoğan'ı alkışlayanlarla konuştum. Gözlem... Erdoğan ile bir sorunları yok.

Şikâyet... Genel Merkez'den... Aday belirleyenlerden.

***

LOKANTA



Emrullah Özbey... Gazeteciler Cemiyeti Başkanı.

Gezerken... Lokantaların önündeki fiyat listeleri dikkatimi çekti... Yemek ucuz. Emrullah güldü... Dedi ki:

Geçenlerde İstanbul'daydım... 3 kişi yemek yedik... Hesap 3 bin 750 lira geldi.

Muş'ta bu parayla 20 kişi karnını doyurur.

***

BEĞENDİK



Bütün okullarda komisyon var... Vali Avni Çakır'ın yönetiminde, denetiminde.







Komisyon... Aileler, kızlarını okula gönderiyor mu? Kızlar okula devam ediyor mu? Bu konuda çalışıyor. Gerektiğinde... "Evlere gidiliyor... Aile ile görüşülüyor." Sonuç... Muş'ta kızlar okuyor.

***

MUŞ UÇUYOR



Uçağım doluydu... Tek boş koltuk bile yoktu.

Muşlu uçuyor... Uçak seferlerinin artmasını istiyor.

Tren... Saat 12.00'de Van'dan hareket... Ertesi gün saat 12.00'de İstanbul'da... 24 saat.

Otobüs... İstanbul'a 20 saatte gidiyor... 2 bin lira.

A Jet... Bileti bir ay önceden alırsan, bin 800 lira.

***

ET OLMADAN... ASLA



İstasyon Caddesi... Şehrin en canlı yeri. Adım başı et lokantası. Muş Kebap... Elit Restoran... Eywan Diyar... Lokanta çok.

Muşlu'nun biri dedi ki:







- Akşam et götürmezsem, hanım, evde yemeğin olmadığını söylüyor.

Bülent Toplu... Gazeteci... Söze girdi:

- Et yemeyince aç kalıyoruz. Et... İstanbul'dan, Ankara'dan ucuz... Ve bölge insanı ille de et yiyecek... Diyarbakır'da da böyle.

***

TERÖRSÜZ TÜRKİYE



Sabri Yıldırım... Yılların gazetecisi... Şimdi emekli... Muş'ta olduğumu duymuş... Koştu geldi... Sohbet etti. Terörsüz Türkiye... Sabri dedi ki:







- Halk benimsedi... Halkta karşılığı var... Geçmişte çok sıkıntı yaşandı... Şimdi huzur içindeyiz.

Emrullah Özbey... Gazeteciler Cemiyeti Başkanı... Söze girdi:

- Terörsüz Muş... Terörsüz bölge... Terörsüz Türkiye. Çevremizdekiler... Emrullah'ı alkışladılar.

***

MURAT KÖPRÜSÜ



Murat Suyu... Ya da Murat Nehri... Ağrı'da doğuyor... Muş ve Bingöl'den geçiyor... Elazığ'da, Fırat oluyor.

Murat Köprüsü... 13. Yüzyıl'dan kalma... Selçuklu mirası.







Muş'a gelip de Murat Köprüsü'nü görmemek... Çevresinde dolaşmamak... Bir mekâna uğrayıp çay içmemek olmaz.

"155 Kafe." Polis Evi... Çaya teşekkürler.

Muş notlarına devam edeceğiz.