Devlet Bahçeli, TBMM'nin yeni yasama yılının başlangıcında DEM Parti milletvekillerinin elini sıktı... 1 Ekim 2024.

Süreç başladı... Terörsüz Türkiye.

PKK kendisini feshetti... 12 Mayıs 2025.

Kandil'in eteklerinde silahlar yakıldı... 11 Temmuz 2025.

Meclis'te, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ilk toplantısını yaptı... 5 Ağustos 2025.

Ve... PKK, Türkiye'yi terk ettiğini açıkladı... 26 Ekim 2025.

Devlet Bahçeli'nin zeytin dalı uzatmasının üzerinden 394 gün geçti.

Terörsüz Türkiye yolunda, barış ve huzur ikliminde, Cumhuriyet Bayramı... Hepimize kutlu olsun.

***



Aynı kilimin desenleri

Halis Turgut Bey... Sivas Milletvekili... Meclis'te konuşuyor... 4 Mart 1925:

Efendiler! Türkiye Cumhuriyeti hududu dâhilinde Türk ve Kürt kardeşliği yaşanıyor.

Cumhuriyet sağlam bir kaledir... Onu kimse sarsamaz... Tehdit edemez... Millet onların başına vurur... Bin parça eder.

Efendiler! Türk milletinden fesat, irtica, isyan çıkmaz... Çıkamaz.

Bugün... Sivas'ta... Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda... Bir milliyetçilik anıtı olan Muhsin Yazıcıoğlu'nun şu sözleri yazılı:

"Hepimiz aynı kilimin desenleriyiz."

***



Tutanaklar... Tarihin tanığı

Gazi Meclis çalışıyor... Henüz Cumhuriyet ilan edilmemiş... Erzurum Milletvekili Hüseyin Avni Bey (Ulaş), kürsüye çıkıyor:

"Efendiler! Ben Türk'üm... Misak-ı Milliye çıkarken Türk, Kürt düşünmemiştik... Hep beraber yaşayacağız."

Tutanaklar... Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarken, Cumhuriyet tarihinin tanığı tutanaklara göz gezdirdik.

Tutanaklar... Ders kitabı gibi.

***



'Avrupa'nın entrikaları'

Birinci Meclis... 3 Kasım 1922... Erzurum Milletvekili Süleyman Necati Bey (Güneri) konuşuyor.

Avrupa'nın entrikalarından söz ediyor. Söyledikleri doğru... Bugün de güncel ve geçerli. Tutanaklardan... Kelimesi kelimesine:

Öyle bir Türk yoktur ki, damadı veya yeğeni Kürt olmasın.

Veya öyle bir Kürt yoktur ki, damadı, yeğeni veya dayısı Türk olmasın.

Benim annem Kürt... Beni annemden nasıl ayırırsınız?

Avrupa'nın birtakım icatları... Efsaneleri... Entrikaları... Uydurmaları.

Kürtler ve Türkler birbirlerinden ayrılamazlar.

Ne Türk, Kürt'süz ne Kürt, Türk'süz yaşayabilir.

***



Atatürk'ün altın sözü

23 Nisan 1920... Türkiye Büyük Millet Meclisi toplandı. Gazi Meclis... Milli Mücadele için çalışan ilk Meclis'te 72 Kürt milletvekili vardı.

Atatürk'ün, altın harflerle yazılacak sözünü hiç unutmayalım:

"Van'dan, Diyarbakır'dan Trakya'ya, Karadeniz'den Akdeniz'e kadar yurdumuzun her köşesinde vatan evlatları aynı cevherin damarlarıdır."

***



Şehitliklerde... Koyun koyuna

Mustafa Kemal Paşa, kurtuluşa giden yolda yürürken... 24 Haziran 1929'da söylediği söz hiç unutulmamalı.

"Kürtler, kayıtsız ve şartsız, devletten ve Türk kardeşlerinden ayrılmayacaklarını ve bu uğurda son nefeslerine kadar mücadeleye ve hayatlarını feda etmeye hazır olduklarını söylemişlerdir."

Bugün... Afyonkarahisar... Uşak... Ve... Kütahya'daki şehitliklerde... Türk ve Kürt, koyun koyuna yatıyor.

***



'Hepimiz kardeşiz'

Diyap Ağa (Yıldırım)... Kürt... Dersim (Tunceli) Milletvekili... Birinci Meclis'te konuşuyor... 3 Kasım 1922:

Hepimiz biriz... Ne Kürtlük ne Türklük davası vardır.

Bir kişinin 5-10 oğlu olur... Biri Hasan, biri Hüseyin, biri Ahmet, biri Mehmet olabilir... Ayrımız gayrımız yoktur.

İsmimiz Hüseyin, Mehmet... Hepsi aynı babanın oğludur.

Düşmanlar bizi birbirimize sardırmak için tuzaklar kuruyorlar.

Sen şöylesin, ben böyleyim diye hile yapıyorlar... Bunda ne fayda var? Biz kardeşiz.

Aradan geçen bunca yıl sonra... Ve terörle geçen 40 yılın ardından... Diyap Ağa'yı rahmetle anıyoruz.

***



Erdoğan 2005

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan... Diyarbakır'da konuşmuştu... 2005 yılında:

"Türkiye ne kadar İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Adana ise... O kadar da Diyarbakır'dır.''

Türkiye... Dünden bugüne... İstanbul'da, Samsun'da, Adana'da ne yapıyorsa... Diyarbakır'da, Hakkâri'de, Şırnak'ta da aynısını yapıyor. Okulsa okul... Üniversite ise üniversite... Havalimanı... Baraj... Yol... Tünel...

***



Edirne'den Hakkâri'ye... Aynı coşku

Bülent Ecevit, CHP'ye Genel Başkan seçildi... 1972.

1973... Milletvekili seçimi... CHP birinci parti... Kürt seçmen, CHP'ye destek verdi... CHP sıralarında 35 Kürt milletvekili.

1978... Bülent Ecevit Başbakan... Şırnak- Cizre doğumlu, Kürt Şerafettin Elçi, Bayındırlık Bakanı.

Ve... 23 Temmuz 2013... Başbakan Recep Tayyip Erdoğan... Şırnak Havalimanı'nı açtı... Şerafettin Elçi Havalimanı.

Bugün... Cumhuriyet Bayramı'nı, Ankara'da da aynı coşkuyla kutlayacağız, Mardin'de de. Edirne'de, Hakkâri'de... Ağrı, Mersin, Batman, Konya, Muş, Antalya'da da.

***



'Sevr... Bir paçavra'

Tutanaklardan... Yine Birinci Meclis... Tarih 3 Kasım 1922... Bitlis Milletvekili Yusuf Ziya Bey (Koçoğlu) konuşuyor:

Bendeniz Kürdoğlu Kürdüm... Bir Kürt mebusu olarak sizi temin ederim ki, Kürtler bir şey istemiyorlar.

Biz Kürtler, Avrupa'nın Sevr paçavrası ile verdiği bütün hakları, hukukları ayaklarımız altında çiğnedik... İade ettik.

Cephede Türklerle birlikte kan döktük... Onlardan ayrılmadık... Ayrılmak istemedik... İstemeyiz.

***



Cumhuriyet... 'Hepimizin'

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli... Huzur bahçesine ilk tohumu attı... Zeytin dalı... Terörsüz Türkiye... 1 Ekim 2024.

Aynı ayın sonunda... 30 Ekim 2024... Çarşamba günü... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grubu'nda konuştu:

Cumhuriyet, belli bir şahsın, zümrenin, kitlenin, mezhebin, etnik kökenin Cumhuriyet'i değildir.

Cumhuriyet, zenginin, fakirin... Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Laz, Rum, Roman, vatan topraklarında yaşayan herkesin Cumhuriyet'idir.

Hepimizin... Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.