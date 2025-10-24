Pazar günü (19 Ekim) KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman, bugün Meclis'te yemin edecek... Sonra da Cumhurbaşkanlığı'na geçecek.

Devir, teslim töreni... Ve tarihi göreve başlangıç.







Hayırlı olsun... Başarılar diliyoruz.

Anavatanda... Yavru vatanda... Milyonlarca insan... Tufan Erhürman'dan, yemin metnindeki gibi "bütün gücüyle çalışmasını" bekliyor.

***

YEMİN



"Devletin varlığını ve bağımsızlığını, yurdun ve halkın bölünmez bütünlüğünü, halkın kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma;

Hukukun üstünlüğüne, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ve Atatürk ilkelerine bağlı kalacağıma;

Halkımın refah ve mutluluğu için çalışacağıma;

Her yurttaşın insan haklarından ve temel hak ile özgürlüklerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa ve yasalara bağlılıktan ayrılmayacağıma;

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma namusum ve şerefim üzerine ant içerim."

***

KKTC'DE YENİ DÖNEM



Yavru vatan Kuzey Kıbrıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçiminin üzerinden beş gün geçti... Sandık heyecanı sona erdi... Şimdi yeni dönem... Ve hizmet zamanı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı kutladım... Telefonda, şakayla karışık sordum:

- Seçimi nasıl kazandınız?

Kahkahayı bastı:

- Yüz yüze konuşalım.

Bu defa ben ona sordum:

- Ankara'ya, Sayın Erdoğan'a ziyaretiniz ne zaman?

Bugün... Seçim sonrasındaki KKTC'den notlar.

***

GÜNÜN KONUSU



Metin Şadi... Kıbrıslı iş insanı... Dün Ankara'daydı... "Seçim bitti, ortalık sakinleşti" dedi:







- Türbülans sona erdi... Herkes işinin başına döndü... Şimdi konuşulan konu Tufan Erhürman'ın Ankara ziyareti.

Evet... KKTC... Erdoğan- Erhürman görüşmesine kilitlendi.

***

RUMLAR PANİKTE



Kıbrıs Rum Kesimi'nde panik var. Metin Şadi'nin sosyal medyadaki paylaşımı paniğin özeti.







Paylaşım; Rum lider Nikos Hristodulidis'in, kara kara düşündüğü bir fotoğraf... Ve şu yazı:

"Yıllardır meydanı boş bulan Hristodulidis, KKTC seçimlerinin en büyük kaybedeni."

***

REKORTMEN... DEDİ Kİ



Mahmut Özçınar... KKTC'de bir rekortmen... Güzelyurt ilçesinde üst üste yedi seçimde de sandıktan çıkmayı başaran belediye başkanı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lefkoşa'ya gittiğinde ona sormuştu:

- Seçim kazanmaktaki formülün, sırrın nedir?

- Tutamayacağım sözü vermiyorum... Söz verdiklerimi ise yapıyorum... Halkımdan hiç kopmuyorum.







Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında Mahmut Özçınar ile sohbet... Soru 1:

- Ersin Tatar neden kaybetti?

Özçınar... "Sosyal medyayı... Algıyı iyi yönetemedi" dedi. Sonra... "Tatar'ın partisinden sandığa gitmeyenler olduğunu" söyledi. Ardından... "Serdar Denktaş'ın seçimde Tufan Erhürman'ı desteklediğinden" söz etti.

Soru 2:

- Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman şimdi ne yapacak?

- Kıbrıs sorununun çözümü için çalışacak... Elbette, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte.

***

RUM MEDYASI



Kıbrıs Rum Kesimi'nin en büyük iki gazetesi... Biri... Politis. Diğeri... Filelefteheros.







Manşetlerine gelince...

Biri... KKTC seçimi için, "Süper zafer" diyor. Diğeri... "İlgi artık Kıbrıs'a çevrildi."







Rum medyasından bir alıntı daha: "Nikos Hristodulidis sürekli olarak Ersin Tatar'ı suçluyor ve uzlaşmadan kaçıyordu... Ama şimdi zorlanacak."

***

'O GÜN İŞTE BUGÜN'



Türkiye'de... Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir lider var.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de Tufan Erhürman gibi güçlü bir lider.

İşte Kıbrıs Rum Kesimi'ni ürküten/korkutan/panikleten görüntü.

Kıbrıs'ta kalıcı çözüm elbet bir gün olacak. "O gün işte bugün."

***

SÖZÜN ÖZÜ



KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı.

"Kıbrıs'ta iki bağımsız devlet mi olmalı, yoksa federasyon mu?" referandumu yapılmadı.

Ayrıca; Tufan Erhürman "Türkiye'siz olmaz... Türkiye kırmızı çizgimizdir" sözlerini defalarca vurguladı. Kuzey Kıbrıs'taki seçim, "Türkiye'nin izlediği siyasete bir tepki değildir."

Kimse Kıbrıs Türklerinin anavatan aşkını/sevgisini sorgulamaya kalkmasın. Kimse... Ayıptır söylemesi... Sap ile samanı karıştırmasın.

Kıbrıs Türk halkı şunu biliyor ki; "Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde olacak."

***

SİYASET... ARAPSAÇI



Koalisyon hükümeti... Üç ayaklı. İki küçük ayak... Demokrat Parti ile Yeniden Doğuş Partisi... Erken seçim istiyorlar.

Koalisyonun büyük ortağı... Başbakan Ünal Üstel'in partisi... Ulusal Birlik Partisi, iki ortağının isteği karşısında ne yapacak? Ne kadar direnecek?







Eğer... KKTC'de erken seçime gidilecek olursa; Cumhurbaşkanlığı seçiminin rüzgârıyla Tufan Erhürman oyları siler süpürür... Oylar sandıklara sığmaz... Çuval gerekir.

Erken seçim demek... Tufan Erhürman'ın, Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne, tek başına iktidar olma şansının doğması demek.

***

ARTÇI DEPREM



Sağır sultan bile farkında ki; Ulusal Birlik Partisi, Ersin Tatar'ın arkasında aslanlar gibi durmadı.

Partinin içi karışık. Göreceksiniz, kurultay tartışmaları başlayacak. Hesaplaşmalar olacak.

KKTC'de Cumhurbaşkanı değişti... Büyük sarsıntı.

Sarsıntının artçıları olacak... Kaçınılmaz.