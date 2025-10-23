Geçen hafta, Ağrı'da bir ilkokul gezdim... Yazmam şart...

Yurdumun en uzak ve en yoksul köşelerinde doğup sonra batıya göç eden... Yatlara, yalılara, uçaklara sahip olanlara... Paraya para demeyenlere... Servetini yurtdışına çıkaranlara... Ve doğdukları toprakları unutanlara... Ders olsun.

Ağrı'ya, Hakkâri'ye, Şırnak'a atanınca... Gitmek istemeyenlere... Ayak sürüyerek gidenlere... Bir an önce batıya tayin olmak için torpil peşinde koşanlara... Ders olsun.

Ali Yerlikaya... Tayini Ağrı'ya çıkınca sevinmişti... Koşarak gitmişti... Kendini orada tanımıştım... Ve şimdi İçişleri Bakanı.

Ağrı'da bir ilkokul gezdim... Büyük Atatürk'ün modern Türkiye'sinin pırıl pırıl çocuklarını gördüm... Ve hizmet aşkıyla yanıp tutuşan öğretmenleri.

***



Eğitim gönüllüsü

Öğrenciler, İbrahim Çeçen'i "İbrahim Dede... İbrahim Amca... İyi ki varsın... Hoş geldin" pankartlarıyla karşıladılar.

Çeçen... Hayırsever iş insanı... Gözleri yaşardı.

Yüzlerce öğrenciye burs vermiş.

Bugün kimi doktor, kimi avukat, kimi mühendis.

Kefenin cebi yok.

Ah! Keşke vergi rekortmenlerimiz de... Milyarderlerimiz de... İbrahim Çeçen gibi eğitim gönüllüsü olabilseler.

***



Olacak o kadar

Ağrı Merkez İbrahim Çeçen İlkokulu... 850 öğrenci... 32 öğretmen.

Öğrencilerin yarıdan fazlası kız... 450.

32 öğretmenden 23'ü kadın... Kimi Adanalı, kimi İzmirli... Samsunlu... Amasyalı... Edirneli.

Kadın öğretmenlerle fotoğraf çektirdim... Erkek öğretmenler alındılar.

Eh... Pozitif ayrımcılık... Olacak o kadar.

***



Filistin'de çocuklar ağlar

Yavrularımız... Filistin için... Gazze için... Şiirler yazmışlar. Okulun duvarlarına asmışlar.

Nisa Gökçe... Zümra Can... Yiğit Asaf Dem... Zeynep Lina Kavuç... Şiir yazan çocuk o kadar çok ki.

"Filistin'de çocuklar ağlar,

Küçük yürekler umut arar.

Bir dileğim var içimde,

Barış olsun artık, savaş olmasın.

*

Oynasınlar hep el ele,

Gülsün artık yüzler tek tek,

Savaş değil sevgi gelsin,

Filistin'de hep barış olsun."

***



Duvardaki belgeler

İlkokul tertemiz... Sağlık Bakanlığı'ndan temiz okul, sağlıklı okul ödülü/ belgesi almış. Beyaz bayrak almaya hak kazanmış.

Belge... Çerçevelenmiş... Okulun duvarına asılmış.

Bir başka belge... T.C. Ağrı Valiliği... Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilmiş... O da duvarda: Sıfır Atık Belgesi.

T.C. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'ndan... Teşekkür belgesi. Yıl içinde yapılan araştırmalara verilen destek ve işbirliği için. Belge çok... Takdir belgesi... Teşekkür belgesi.

***



Beğendik

İlkokul, 1968'den bu yana öğrenci yetiştiriyor.

Okul aile birliği başkanı, bu ilkokuldan mezun olmuş bir avukat

Derslikleri dolaştım... İlkokulun birinci sınıfında öğretmen kodlama öğretiyordu.

İlk sınıf... Son sınıf... Öğrenciler arasındaki ilişkiler... Akran zorbalığı var mı? Merak ettim.







Öğrencinin biri duvardaki tabloyu gösterdi.

Tablo... İki bölüm.

Birincisi... Zorba.

Kıskanıyor... Korkutuyor... İncitiyor... Dışlıyor... Alay ediyor... Güç kullanıyor.







İkinci bölüm... Kanka.

Yardımsever... Cesaret veriyor... Saygılı davranıyor... Nezaket gösteriyor...

Arkadaşlık ediyor.

Beğendik... Keşke bütün okullarda olsa.

***



Sana derler dertli Ağrı

Yerel seçim öncesinde Ağrı'daydım... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geldi... Meydanda konuştu... Bir sözü var ki hiç unutmadım:

"Ağrı'nın başı ağrırsa benim yüreğim sızlar... Ey adı yüce, gönlü yüce Ağrı."

Bugün... Ağrı'nın başı ağrımıyor.

Huzur, paha biçilmez bir hazine... Ağrılı, huzurun tadını çıkarıyor... Terörsüz Türkiye Projesi'nin ete kemiğe bürünmesini istiyor/bekliyor.

Ağrı'da Afganlar gördüm... Halk onları seviyor. Zira... Kimse çobanlık yapmak istemiyor... Gezerken... Millet Bahçesi gördüm... Şahane... Ağrılı dedi ki:

- Süleyman Elban yaptı... Ağrı Valisi iken... Aynı zamanda kayyumdu... Şimdi İzmir Valisi.

Ve... İbrahim Çeçen'in yaptırdığı ilkokul... Bir öğrenci velisi yanıma yaklaştı:

"Mutlaka yazın... Avrupa'da... İstanbul'da... Kocaeli, Antalya, İzmir, Ankara'da o kadar Ağrılı zengin var ki... Ağrı'nın türküsünü bile unuttular."

Sana derler dertli Ağrı,

Başın hep dumanlı karlı,

Aslı'ya kavuşmak için,

Kerem seni aştı Ağrı.

***



Dilsiz dostlar

Okulun duvarında... Kalplerle süslenmiş, renk cümbüşü bir tablo:

"Bir kap su, bir kap yemek

Hayvanları korumak gerek."

Tabloda... Kedi, köpek, kaplumbağa, kuş, tavşan, civciv resimleri.

Ağrı'da... Dilsiz dostlara yardım için çırpınan çocuklar gördüm.

Sonra... Akşam... Televizyonda haberleri izledim:

"Ankara'da... Evcil hayvanları kasten öldürme suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezasına mahkûm edilen 28 yaşındaki doktor...''

***



Köşeler

İlkokulda köşe çok... Örneğin, Atatürk köşesi.

Dilimizin zenginlikleri köşesi.

15 Temmuz... Demokrasi ve Milli Birlik köşesi.







Ve... Özgür Filistin köşesi.

Üzerinde, "Özgür Filistin" yazan, "Filistinli çocuklara yaşam hakkı" yazan resimler.

Bravo çocuklar... Yarınlar sizin.