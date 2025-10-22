DOĞUBAYAZIT

Tarih, kültür, turizm, ticaret, gastronomi ve uygarlıkların buluştuğu, kaynaştığı bir coğrafya.

Urartular... Medler... Persler... Bizanslılar... Selçuklular... Osmanlı... Zirvesi karla kaplı Ağrı Dağı'nın eteğinde, sanki bir açık hava müzesi.

Turistler... 12 bin kilometre uzaktan gelmişler... Japonya'dan.

İshak Paşa Sarayı'nı geziyorlar.

Noah Restoran'da yemek yiyorlar... Ayran aşı çorbası... Abdigör köftesi.

Dolaşıyorum... Mahalle... Cadde... Pazar... Kaçakçılar Çarşısı... Okul... Köy... Sokaktaki insan ne diyor?

Terörsüz Türkiye... Doğubayazıtlı ne düşünüyor?

Siyaset... Ekonomi... Kapıya dayanan kış... Nabız nasıl atıyor?

Hepsini yazacağız... Ve daha fazlasını.

***



Hanımgül

Yedi çocuk annesi... "Bu çorbayı iç... Şifadır... İçinde yedi çeşit ot var... Dağlardan topladım... En önemlisi nane" dedi.

Geri çevirmek olmaz... Teşekkür... Ve soru:

- Terörsüz Türkiye... Ne diyorsunuz?

- İnşallah gerçekleşir... Hayırlısı olsun... Hepimiz bu ülkenin öz evlatlarıyız.

Bu sırada kızı yanımıza geldi... Fatma Begüm... Avukat.

Annesinin sözlerinin gerisini o getirdi:

- Terörsüz Türkiye... Devlet aklı... Elbette destekliyoruz... Doğusuyla, batısıyla bölünmez bir bütünüz... Aynı bayrağın gölgesindeyiz.

Ve Mustafa Kaçmaz... "Neler konuşuyorsunuz bakalım" dedi... Hanımgül teyzenin oğlu... İş insanı... Lojistik... Oto galerisi... Bir ayağı Avrupa'da.

Konuya... Kız kardeşinin bıraktığı yerden devam etti:

- Çok önceden olması gerekirdi... Hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız... Ayırımcılık olmaz... Uzamasın... Kimse sulandırmasın... Kucaklaşalım... Türkiye'yi kimse tutamaz.

***



Önemli bir konu



Murat Ekinci... Doğubayazıt'ın soğuğu onu etkilemiyor... Ne de olsa Erzurumlu.

Halkın içinde... Garibanın yanında... Öksüzün, yetimin başını okşuyor.

İlçedeki öğrenci sayısını sorduk.

"Geçen yıl 30 bin öğrenci vardı" dedi:



- Ama bu yıl azaldı... 3 bin 500 daha az.

- Neden?

- Doğum oranı düşüyor... Nüfus artış hızı geriliyor... Birinci sınıfa başlayan öğrenci sayısında azalma var... Sadece burada değil... Her yerde.

Önemli bir konu... Üzerinde durulması gereken bir sorun.

***



Öğretmen sorunu

Nüfus 100 binin üzerinde... Öğretmen sıkıntısı var... Bütün branşlarda.

İlçede 1742 öğretmen olması gerekiyor ama... 470 öğretmen kadrosu boş.

Kaymakam Murat Ekinci, "Ücretli öğretmen aldık" dedi... Kadrosuz.

Bölgede yaşayan... Ve atanmamış olan öğretmenler.

Okullarda kız öğrenci sayısı... İyi... Sorun yok... Aileler, kızlarını okula gönderiyorlar.

Unutmadan... Sınıf öğretmeni açığı var... Ve İngilizce, biyoloji, fizik, kimya öğretmeni.

***



İshak Paşa Sarayı

İranlı turist... Balkan ülkelerinden turist... Japon turist... Bu mevsimde bile turist kaynıyor.

Kaymakam Murat Ekinci, "Bu yıl sezonu 300 bin turistle kapatacağız" dedi... Yabancı, yerli.

İshak Paşa Sarayı... Yapımı 99 yıl süren (1685-1784) bir Osmanlı eseri... Tarihi miras.

Dünyada kalorifer sistemiyle ısıtılan ilk saray... Cami, türbe, kütüphane... Gezen büyüleniyor.

Turizm bereketi... Doğubayazıt'ta otel de çok, lokanta da... Temiz ve ucuz.

***



Dağ turizmi

Ağrı Dağı'na tırmanan yerli ve yabancı sayısı... 20 bin.

Paket programla geliyorlar... 7-8 gün.

İşte Doğubayazıt ekonomisine bir katkı daha.

İlçeye ulaşımda sorun yok. Ağrı'ya 110 kilometre... Doğubayazıt'ta milli gelir Ağrı'dan daha fazla.

***



Terörsüz Türkiye

Belediye DEM Parti'de... Kenan Alkan... Daha önce Ağrı İl Genel Meclisi Başkanlığı yapmış.

Başkan, uyumlu... Halkla ve devletle ilişkileri iyi.

Dolaştık... Halkı dinledik... Terörsüz Türkiye'yi konuştuk... Herkes umutlu.

Lokantacı, "Daha önceki süreçte aksama olmuştu... Ama bu süreç çok farklı" dedi. Taksi şoförü:

- Terör zaten yok... Rahatız... Terörsüz Türkiye projesi başarıyla sonuçlanınca hepten rahatlayacağız.

Beyzade Kafe Restoran... Saray Aile Çay Bahçesi... Ark Otel Kafe... Yeşil Köşk Aile Çay Bahçesi... Golden Hill Hotel... Doğubayazıt, Ağrı'dan daha hareketli.

***



Bravo kızlara

İbrahim Çeçen... Ağrılı iş insanı... Doğubayazıt doğumlu... Bölgenin abisi... Amcası... Gören eline sarılıyor.

Ağrı'ya üniversite... Doğubayazıt'a meslek yüksek okulu... Onun eseri.

Doğubayazıt'a bir de turizm meslek lisesi yaptırıyor... İnşaat safhasında. Meslek yüksek okulunu gezdik... Kız öğrenci sayısı, erkek öğrenciden fazla.

Manisa'dan, Afyonkarahisar'dan, Kahramanmaraş'tan öğrenci var... Batı Anadolu'dan... İç Anadolu'dan.

Ama dikkatimizi çekti... Doğubayazıtlı öğrenci az.

Çocuk gelişimi... Aşçılık... İlk ve acil yardım... Kız öğrencilerin ilgi duydukları bölümler.

***



Yusuf Tekin'e açık mektup

Milli Eğitim Bakanı... Erzurum-Tortumlu... Doğu Anadolu'yu, Anadolu'yu iyi bilir... Karış karış.

Doğu Anadolu'nun en doğusunu da bilir... Ağrı'yı, Eleşkirt'i, Patnos'u da... Doğubayazıt'ı da.

Sayın Bakan;

Uzaklarda... Hakkâri-Beytüşşebap'ta, Van- Saray'da, Iğdır- Tuzluca'da... Ağrı Doğubayazıt'ta... Daha sayabilirim... Siz zaten biliyorsunuz... Buralarda görev yapan öğretmenlere pozitif ayrımcılık şart.

Sayın Hocam;

Doğubayazıt'ı örnek vereyim... Öğretmenler için tren istasyonu gibi. Her yıl bin yeni öğretmen geliyor. Ama... 1200 öğretmen gidiyor.

Vatanın en uzak köşelerinde, kışları eksi 30'ların yaşandığı yerlerde... Öğretmenlerimize ek ödenek... Geliştirme ödeneği... Üç kuruş moral desteği veremez misiniz?