Şehrin girişindeki yazı... Kiminle konuşsak, duyduğumuz ilk söz: "Hazreti Nuh'un şehrine hoş geldiniz."

İbrahim Çeçen Üniversitesi'ni gezdik. Öğretim üyeleriyle, öğrencilerle sohbet ettik.

Ayrılırken... Rektör, Prof. Dr. İlhami Gülçin'in hediyesi: Nuh'un gemisi.

Teşekkürler hocam.

***



Sokaktaki insan ne diyor?

Hazal Aras... Belediye Başkanı... DEM Parti.

Bu pazar seçim olsa... En çok oy alacak olan... Yine DEM Parti.

Sordum:

- Hazal Hanım... Terörsüz Türkiye... Sokaktaki insan ne diyor? Başkan, "Sokak barış istiyor" diyerek, söze başladı:

Halk, gerilimden ve çatışmadan çok yoruldu.

Terörsüz Türkiye'yi her kesimden insan destekliyor.

Halk, Devlet Bahçeli'ye olumlu bakıyor... Ona sempati artıyor.

Fakat... CHP kaygılı, temkinli yaklaşıyor.

CHP dâhil tüm muhalefet kesimleri, iktidar ile ortak noktada buluşmalılar... Sokaktaki insan bunu istiyor.

***



Yatırıma susamış şehir

Antalya'da... Bodrum'da... Hava sıcak... Denize giriliyor. Ya Ağrı'da?

Doğru... İnsanlar sıcak... Samimi.

Ağrılı... Kimseden bir şey istemiyor. Sormazsanız... Derdini söylemiyor. Sorarsanız... Israr ederseniz... Yatırım istiyor.

***



AVM

Şehirde hiç AVM yoktu... Bu gelişte baktık, herkes AVM'yi konuşuyor.

27 bin metrekare kapalı alan. AVM yapılmaya başlanmış... İnşaat yükseliyor.

Yanında... Otel olacak. Onun yanında... 2 bin konut.

Sevindik... Ağrı'nın böyle bir projeye ihtiyacı vardı.

***



Anne Akademisi

Neslihan Gül Koç... Matematik öğretmeni... Vali Mustafa Koç'un eşi.

"Kız çocukları okusun" diye çırpınıyor... Ve sonuç da alıyor.

Ve... Bir başka proje... Anne Akademisi.



Neslihan Gül Koç, kadınlara soruyor:

- Abla... Anne... Teyze... İçinde bir ukde (yapmak isteyip de yapamadığın bir şey) var mı?

- Var öğretmen hanım... Okuma yazma bilmiyorum... Oğlumdan, kızımdan utanıyorum.

Neslihan Gül Koç, "Hiç utanma" diyor.

Doğru Anne Akademisi'ne. Okuma yazma öğrenen abla, teyze, anne çok.

***



Algılar yıkılırken

Ağrı'nın yüzde 60'ı çayır... Mera... Tarım ve hayvancılık için bulunmaz coğrafya.

Vali Mustafa Koç anlattı:

1 milyon 400 bin küçükbaş... 400 bin büyükbaş... Hayvancılık gelişiyor.

Jeotermal enerji... Tarım Organize Sanayi Bölgesi... Seralar... Birinci etap bitti, kışın eksi 30 derece soğukta domates yetiştireceğiz.

Geziyoruz... Dinliyoruz... Ağrı'da devletin ciddi desteği var.

Yatırıma destek. Hayvancılığa destek. Otel yapımına destek.

Yeter ki gel... Yatırım yap. Ve... Bölge insanı inanıyor ki...

Terörsüz Türkiye ile... Algılar yıkılacak... Yatırımcı Ağrı'ya gelmekten korkmayacak.

***



Eğitimci vali

Mustafa Koç... Diyadin'de, Eleşkirt'te kaymakamlık yaptı. Şimdi Ağrı Valisi.

Bölgeyi avucunun içi gibi biliyor. Kapalı kutu değil... Kapısı açık... Halkın içinde.

Demirbaş projesi: "Okulum beni bekliyor."

İki yıl önce... "Okul çağında olan... Ama kayıtlı öğrenci bile olsa okula gitmeyen" çoktu... 5 binin üzerinde.

Sayı şimdi 1500'ün altında.

Tebrikler... Teşekkürler vali bey.

***



Cumhuriyet Caddesi

İstanbul'da İstiklal Caddesi neyse... Ağrı'da Cumhuriyet Caddesi o.

Araç trafiğine kapalı... Günün her saatinde canlı.

Dönerci... Telefoncu... Kuyumcu... Tatlıcı... Ayakkabıcı... Kozmetik... Kadın-erkek giyim.

Caddede dolaştık... Nihat Aydın ile birlikte... Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı.

Anket... Kamuoyu yoklaması... Nabız... Ağrılı neler söylüyor? Birkaç satırbaşı:

Ah! Kabinede Ağrılı bir bakan olsa.

Kentsel dönüşüm istiyoruz.

Devletimiz, Ağrı'ya pozitif ayrımcılık uygulasın.

Emekli maaşı düşük... Geçim zorluğu çekiyoruz.

Terörsüz Türkiye projesi tuttu... Kimse pişmiş aşa su katmasın.

***



Suzan Abla

Dükkânın duvarında eski Ağrı valileri ile çekilmiş fotoğraflar:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya... İzmir Valisi Süleyman Elban... Kütahya Valisi Musa Işın.

Generaller... Devlet büyükleri. Ağrı'ya gelip de onun dükkânına uğramayan yok.

68 yıllık işyeri... Bal üzerine. Suzan Sürmeli... Şehrin ablası. Eski öğretmen. Eşi ölünce... İşin başına geçmiş.

Uzun uzun sohbet ettik... Bir kısmını paylaşalım... Güncel:

Bir ülkücü anne olarak... Cumhuriyet kadını olarak... Atatürk'e, bayrağa, İstiklal Marşı'na âşık bir insan olarak... Terörsüz Türkiye istiyorum.

Projeye nifak sokmak isteyenler var... Ama başarılı olamayacaklar.

Gül gibi vatanımız var... Allah, kimseyi devletsiz, bayraksız, vatansız bırakmasın... Türkiye'mizin kıymetini bilelim... Kardeş kardeş geçinelim.

***



Pazartesi... Doğubayazıt

Gündüzleri sorun yok... Kış kapıya dayanmış... Ama... Gündüz pek üşünmüyor. Akşama doğru... Ve geceleri... Hava buz gibi.

Döneceğim dönmesine de... Ağrılılar bırakmıyor.

Pazartesi... Doğubayazıt gözlemleri.