Dörtyol Kavşağı... Gültepe Mahallesi... Turgut Özal Bulvarı... Üniversite... Güzellik salonları... Eğitim ve araştırma hastanesi... Özel hastaneler... Fabrikalar.

Mezopotamya Oteli... Real Konak Oteli... Atlıhan Oteli... Ramada... Altınbaşak Oteli... Bitmedi... Otel çok.

Tur otobüsleri... Lokantalar.

Ve giderek artan nüfus... 660 bini geçti.

Gezerken... Batman'ın Gercüş ilçesi Araç köyünde doğan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sözleri aklımıza geldi:

"10 yıl sonra Batman, büyükşehir olacak."

Doğru... 10 yıla bile kalmaz.

***



Nereden nereye?

Kuzey Mezopotamya... Siirt'e bağlı İluh köyü... Toprak evler... Elektrik yok... Su yok... Halkın geçimi tarım, hayvancılık... Yıl 1937.

Ve Raman Dağı... Bin 300 rakım... Petrol bulundu... 1947.

Köye mühendisler geldi... Amerika'dan... Almanya'dan... Kanada'dan... Ve elbette Ankara'dan... Köyün nüfusu artmaya başladı.

1950... Demokrat Parti, iktidarda... Adnan Menderes Başbakan... İluh köyünün adı değiştirildi... Yeni ismi Batman.

Petrol bereketi... Okul... Sağlık ocağı... Lojmanlar... Batman köyü belde oldu... 1955.

Hızlı büyüme... Artan nüfus... Batman artık ilçe. Yıl 1957... İlk Kaymakam Altay Kancael.

TPAO... Rafineri... Kolej... Sınıf atlayan ilçe... Yükselen apartmanlar... Petrol tankerleri... Caddeler... Parklar... Ve... Tarih 16 Mayıs 1990... Cumhurbaşkanı Turgut Özal... Başbakan Yıldırım Akbulut... Kararname:

Batman artık il... Plakası 72... Valisi Tuncer Perçinler.

Büyüme devam ediyor.

Uçaktan iniyorsunuz... Karşınızda şu yazı:

"Kadim toprakların modern kenti... Batman."

***



Kutup yıldızı

Ticaret Borsası Meclis Başkanı Beşir Altunç ile şehri gezerken... Hasankeyf, Gercüş, Sason, Kozluk... İlçeleri dolaşırken... Şırnak aklıma geldi... Gabar Dağı... 100'e yakın petrol kuyusu.

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adı 6 kuyuda yaşıyor.

Burası çok önemli... Şırnak'ta çıkan petrol Batman'dan daha fazla.

Süleyman Soylu... İçişleri Bakanı idi... Bayramda Şırnak'a gelmişti... Ve şunu söylemişti... Kelimesi kelimesine:

"Şırnak, Ortadoğu'nun yıldızı olacak... Londra'da, Paris'te ne varsa, Şırnak'ta da olacak."

Yaşayan görür... Şırnak'ı tutabilene aşk olsun... Şırnak da, Batman gibi büyükşehir olacak... 10 yıla kalmaz.

Batman... Şırnak... Ortadoğu'nun parlayan yıldızları.

***



Terörsüz Türkiye

Kahvede sohbet... Söz uçak seferlerinden açılıyor.

İstanbul'dan ve Ankara'dan her gün uçak var... Karşılıklı... Uçaklar dolu.

İzmir... Haftada 2 seferdi... 4'e çıktı... Yetmiyor.

Batmanlı... Antalya'ya sefer konulmasını istiyor.

Sonra... Yemek zamanı... Nereye gitsek acaba?

Lokantalar... Çömçe... Ziyade... Bahçıvan... Urfalı... Botan... Han... Yerel yemekler... Kebap, ızgara, tava... Bıldırcın bile var.

Fiyatlar... Abartılı değil.

Sohbete devam... İrfan Tapan... Gazeteci:

- Görüyorsunuz... Terörsüz Türkiye konusu şehri nasıl da canlı hale getirdi... Ben Kürdüm... Ama yengelerim Türk, yeğenlerim Türk... Biz ayrılamayız.

Ercan Arslan, söze giriyor... Gazeteciler Cemiyeti Başkanı:

Özlem duyduğumuz, dört gözle beklediğimiz bir süreç başladı... Terörsüz Türkiye.

HDP olumlu, istekli... Mahalle mahalle dolaşıyorlar.

AK Partililer... Aynı şekilde.

MHP'liler Batman'a geldiler... Çok sıcak karşılandılar.

***



'Doğru'

Ercan Arslan, Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı yanı sıra Batman Medya gazetesinin de sahibi... Söylediklerine çevredekilerden destek geldi... "Doğru" sözleri.

1. Eskiden Batman'da MHP bayrağı ile dolaşılmazdı... Şimdi, MHP bayraklı araçlarla şehir turu atılıyor.

2. Terörsüz Türkiye projesine Özgür Özel destek veriyor... Fakat... Buraya gelen CHP yöneticisi, CHP milletvekili yok.

***



Otel

Kaldığımız otel... Mezopotamya.

Nevzat Çelik... Otelin Genel Müdürü.

Soruyorum:

- Doluluk nasıl? Otelde kimler kalıyor? Neler söylüyorlar?

Dinleyelim:

GAP turları... Çanakkale, Konya, Ankara... Diğer şehirler... Gelen çok.

Terörsüz Türkiye, yüzümüzü güldürdü... Doluluk yüzde 100.

Yaz sezonunda Almanya'dan ve Irak'tan gelen çoktu... Batman'a yabancı turist gelmeye başladı.

Fiyatı merak ederseniz... Odakahvaltı... 2 bin 500 lira.

***



Haşimiyzade

Uğramamak olmaz... "1001 çeşit" denir ya, öyle.

Ziya Gökalp Mahallesi... Turgut Özal Bulvarı üzerinde.

28 yıllık işletme... Bir Batman markası.

Kuru yemiş... Şekerleme... Bal... Peynir... Tereyağı... Çay... Helva... Cevizli sucuk... Aklınıza ne gelirse.

Abdullah Aydın... Mekân ondan sorulur... Dedi ki:

Terörsüz Türkiye ile işler canlandı... Allah, razı olsun.

Bu proje tamamlansın, Türkiye rahatlar... Sıçrama yapar.

Batman ekonomisi diğer yerlerden farklı... Ekonomi, daha iyi.

***



Herkes Gazzeli

Gazeteci... Esnaf... Sivil toplum lideri... Hububat/ yem sanayii üzerine iş yapan Vahit Altunç... Fıstık Üreticileri Birliği Başkan Hifzullah Akdaş... Berber... Şoför... Kiminle konuşsanız... "Hepimiz Filistinliyiz... Hepimiz Gazzeliyiz" diyor.

Ateşkes... Batmanlı bayram yapıyor.

Gazze'ye yardım... Herkes gönüllü... Herkes hazır.

Geldik... Gezdik... Gördük... Anadolu, insanın moralini yükseltiyor.