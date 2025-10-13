Akşam saatleri... Hava ılık... Atatürk Parkı kalabalık, kadın, erkek... Çocuk, genç... Turgut Özal Bulvarı'ndaki kahvelerin önünde çay içip, sohbet edenler... Geç saatlere kadar.

Arkadaşlarla yürüyoruz... Beşir Altunç, "Huzur iklimi" diyor.

Doktor Ahmet Yıldız, "Terörsüz Türkiye bereketi" diye konuşuyor.







Bir lokantadan türkü sesi geliyor;

"Köyden indin la cane

Batman'a vardım, Batman'dan Diyarbekir'e bir bilet aldım,

Kara tren bozuldu Silvan düzünde,

O yabancı yollarda hasrete kaldım."

Batman'dayım... Dicle'nin kıyısındayım... Hasankeyf... Pertükan Kalesi... El Rızk Camii... Mor Kirkuyus Manastırı...

Siyaset... Ekonomi... İsrail'e tepki... Sokağın sesi... Hepsini anlatacağım.

***

ÇAYLAR DOKTORDAN



Ahmet Yıldız... Batman Devlet Hastanesi'nde 6 yıl başhekimlik yaptı... Sonra muayenehane açtı... Şimdi emekli.

Babası Arap (Seyit diyorlar)... Batman Ulu Cami'nin ilk imamı.

Annesi Kürt.







Ahmet Yıldız, "Terörsüz Türkiye'nin adı bile yetti" diye söze başlıyor:

Ortalık canlandı... Turist gelmeye başladı... Oteller doldu.

Bütün endişemiz şu... İçeriden, dışarıdan birileri çomak sokmasın.

İlk adımı Devlet Bahçeli'nin atması çok anlamlı... Eskiden ona uzak duranlar, şimdi sempati ile bakıyorlar.

***

TUR OTOBÜSLERİ



Gelip, geçenler... Selam verenler... Yanımıza yaklaşıp sohbetimizi dinleyenler... İçlerinden biri, "Giresun'dan gezmeye geldik, arkadaşlarla" diyor:

"Burayı hiç de böyle bilmiyorduk."

Kahveci... İlerideki otobüsü gösteriyor:

"Tur otobüsü... Günde en az 10 otobüs geliyor."

***

ÇÖMÇE



Şehir merkezinde... Batman'a gelen bakanların, milletvekillerinin yemek yediği lokanta.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek iyi bilir.

Akşam... Lokantanın içi kalabalık.

Bahçesi... Daha kalabalık.

450 kişilik bir lokantadan söz ediyoruz.







Dostlarla sohbet... Mekânın sahibi Abdurrahman Maltaş'ı dinliyoruz.

- Seneler önceydi... Lokantaya rahmetli Hasan Celal Güzel geldi... Herkesi öptü... Beni... Garsonları... Müşterileri... Meğer onun siyaset yapma tarzı öyleymiş.

- Lokantaya Cumhurbaşkanı Erdoğan geldi mi?

Gelmemiş... Valiliğe yemiş... Yemekleri Çömçe'den gönderilmiş.

Yan masadan bir müşteri, "Hoş geldiniz" diyor.

Teşekkür ediyoruz... Ve soruyoruz:

- Bizim masada konuşulanları duyuyorsunuz... Siz ne diyorsunuz?

- İçeriyle ve dışarıyla barış içinde olsak, 10 yıl içinde, Avrupa'yı geçeriz.

***

KAFA KARIŞIKLIĞI YOK



Arif Arslan... Çağdaş Batman Gazetesi Yazı İşleri Müdürü.

"3 ay önce insanlarda bir kafa karışıklığı vardı" dedi:







Şimdi herkes sürece olumlu bakıyor... Terörsüz Türkiye Projesine destek büyük... Kafa karışıklığı yok.

Meclis'teki komisyon çalışmaları halk tarafından günü gününe izlendi... Televizyonlardan... Gazetelerden.

Diyarbakır'a, Mardin'e, Batman'a gelen turist sayısındaki artış, terörsüz Türkiye rüzgarının en önemli göstergesi.

Milletin gözü, kulağı Ankara'da... Meclis'te... Bu işi başarsınlar, Türkiye uçar.

***

SEROK (LİDER) BAHÇELİ



Emin Çelik... İş insanı... Mezopotamya Oteli'nin sahibi... Koçerler (Yörükler) Dernek Başkanı... Batman'da herkes tanır.

Sözleri... Güneydoğu insanının özeti.







- Çarşıyı gezin... Sason, Hasankeyf, Beşiri'ye gidin... Bakanımızın (Mehmet Şimşek) ilçesi Gercüş'te çay için... Göreceksiniz, herkes, "Serok Bahçeli" demeye başladı... Türkçesi lider Bahçeli... Allah, ondan razı olsun... Sayın Bahçeli bugün bölge için çok önemli, çok değerli.

***

'LAFI BİLE YETTİ'



Eskiden... Bölge insanı, Devlet Bahçeli'ye çok tepkiliydi... MHP'nin tabelası bile olmazdı... Olsa da çok küçüktü, okunmazdı.

Bu sözleri söyleyen Emin Çelik... Bölgedeki kanaat önderlerinden... Koçerler oldukça kalabalık.

Emir Çelik'i dinlemeye devam:

- Sayın Bahçeli'nin konuşmalarını dinledikten sonra, MHP'nin Batman İl Başkanı'nı aradım... Dedim ki... Sizin şahsınızda sayın Devlet Bahçeli'ye saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum... Lütfen kendisine ileti.

Sordum:

- Bölgenin genelinde hava nasıl... Kürtler... Zazalar... Araplar... Hakkari'de, Muş'ta insanlar ne diyorlar?

- Hep aynı... Herkes aynı... Terörsüz Türkiye'yi millet çok olumlu karşıladı... Lafı bile yetti, bölge rahatladı, huzur içindeyiz.

***

İKİ BAŞKAN



Beşir Altunç... Batman Ticaret Borsası Meclis Başkanı.

Arif Güneş... Yönetim Kurulu Başkanı. Borsa binasında buluştuk... Ekonomi... Üretim... Tarım... Sorunlar... Ve... Terörsüz Türkiye.







Beşir Altunç dedi ki:

- Bu bir devlet projesi... Türkiye'nin geleceği için çok önemli... Bölgede çok olumlu karşılandı... Buna karşı çıkmak, akıl tutulması olur... Terörsüz Türkiye demek, Türkiye'nin bölgedeki liderliğinin katlanması demek... Ekonominin patlaması demek.

Söz Arif Güneş'te:

- Bizim işimiz ekonomi... Siyasetten anlamayız... Fakat, terörsüz Türkiye konusu siyasetin çok üstünde... Türkiye'nin kaderi, birlik ve beraberliği, kardeşliği, huzuru için çok önemli... Bütün arzumuz, gecikmesin... Engellenmesin.

***

BAHÇELİ GELECEK OLSA...



Milletvekili seçimleri... 14 Mayıs 2023.

Birinci... Yeşil Sol Parti... Yüzde 57.79 oy... Üç milletvekili.

İkinci... AK Parti... Yüzde 29.22 oy... Çıkardığı milletvekili iki.

Cumhuriyet Halk Partisi... Çok geride... Yüzde 8.46.

Milliyetçi Hareket Partisi... Daha da geride... Yüzde 1.47.

Ve gelelim bugüne.

Anket yapmak zor... Kimse seçim beklemiyor... Sokağın gündeminde siyaset arka planda. Ama... DEM Parti'nin birinci sırada olduğu kesin.

Asıl dikkatimizi çeken konu... Geçmişte, bu coğrafyada MHP pek konuşulmuyordu.

Kahve sohbetlerinde Devlet Bahçeli'nin adı anılmıyordu.

Bugün ise... Kimi ondan, "Devlet abi" diye söz ediyor... Kimi "Bahçeli abi" diye.

Sohbet... "Ey Batmanlılar" dedik:

- Devlet Bahçeli Batman'a gelse ne yaparsınız?

Beşir Altunç... "Abi... Ağzından bal damlıyor" dedi. Sakallı bir Batmanlı... Sesini yükseltti:

- Benim yaşım ondan büyük... Ama... Vallah ve billah elini öperim.

***

SARI YAZ



Erzurum'da... Gece yorganın üzerine battaniye sererek yatmıştım.

Batman'da ise... Ne yorgan, ne battaniye.

Çarşı... Pazar... İlçeler... Köyler...

Yarın yine buralardayız.